|
|
P2P кредитование
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:40
Сам случайно увидел, может кто не в курсе, на форуме есть тема по Simple Invest и судя по всему их представитель.Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
-
Electron
-
-
- Повідомлень: 309
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор