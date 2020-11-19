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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:56

Re: P2P кредитование

Я рискнул месяц назад на короткой заявке. Попытка выйти в ноль. Займ отдали.
Видя отсутствие заявок, даже оформленных, -- решил все средства вывести. Проблем не возникло.
Итого -- в ноль не вышел, но приблизился к этому. Но я вливал маленькую сумму средств, просто для знакомства со системой.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:13

  Andey написав:почитал отзывы за финхаб.
так а чем SimpleInvest от них отличается? кто уже был клиентом симплинвеста?


Сьогодні буде вебінар по від SimpleInvest

кімната тут :arrow:

https://www.youtube.com/watch?v=D2Vez2nZhF0
12:00
cьогодні :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:56

Вебінар був не на ютубі, на іншій площадці

трошки наклацав малюнків, кому цікаво

коротко - ставки впали
появився другий провайдер

http://prntscr.com/vgkgad
http://prntscr.com/vgkgsa
http://prntscr.com/vgkgyk
http://prntscr.com/vgkh4k
http://prntscr.com/vgkhak
http://prntscr.com/vgkhfn
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:29

Або так, презентація SimpleInvest + останні зміни в канторі

https://drive.google.com/file/d/1roA9-p ... sp=sharing
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:35

Завтра о 12-ій вебінар від SimpleInvest


https://minfin.com.ua/ua/2020/11/16/55693078/
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:52

А вот как у "агрессора"(с) с р2р инвестициями в бузинес:

Краунфандинг ожидаемо накрывается медным тазом вместе с деньгами инвесторов. Госбанки закрывают проекты, а портфель в Альфа-Потоке выглядит ка на фото. Многое вложившие деньги в убытках. Они жалуются, что нет обратной связи и отбор компаний для займов был поверхностным.

https://t.me/banksta/12082

Зображення
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