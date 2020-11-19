P2P кредитование

Я рискнул месяц назад на короткой заявке. Попытка выйти в ноль. Займ отдали. Видя отсутствие заявок, даже оформленных, -- решил все средства вывести. Проблем не возникло. Итого -- в ноль не вышел, но приблизился к этому. Но я вливал маленькую сумму средств, просто для знакомства со системой.
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А вот как у "агрессора"(с) с р2р инвестициями в бузинес:
Краунфандинг ожидаемо накрывается медным тазом вместе с деньгами инвесторов. Госбанки закрывают проекты, а портфель в Альфа-Потоке выглядит ка на фото. Многое вложившие деньги в убытках. Они жалуются, что нет обратной связи и отбор компаний для займов был поверхностным.