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Итоги: Энергетика 28.02.18

Итоги: Энергетика 28.02.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:26

Итоги: Энергетика 28.02.18

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, так как инвесторы отыгрывают слабую статистику по промышленному сектору Китая и ждут данных о запасах «черного золота» в США.

По состоянию на 07.20 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,39% - до $66,26 за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,51%, до $62,69 за баррель.

Как сообщило в среду государственное статистическое бюро КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале вновь замедлился - до 50,3 пункта, при этом эксперты прогнозировали замедление индекса только до 51,1 пункта. Показатель оказался минимальным с июля 2016 года.

Опрошенные агентством Reuters аналитики отмечают, что Китай является второй по величине экономикой в мире и крупнейшим импортером нефти, поэтому спрос на нефть сильно коррелирует с экономическим ростом этой страны.

Кроме того, инвесторы ожидают публикации данных по запасам и добыче нефти в США за последнюю неделю.

«Рост добычи в США продолжает оказывать давление на рынок, поскольку трейдеры опасаются, что из-за него сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ будет сведено на нет», - таково мнение инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Локлина.

Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует данные по запасам и добыче нефти в стране позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 2,077 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 422,577 миллиона баррелей.

Цены на нефть снизились после достижения максимума за три недели, под давление ожиданий увеличения запасов нефти в США на прошлой неделе (официальные данные входят в среду), и опасений в отношении роста объема добычи в США.

Укрепление доллара США при выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла могло быть также фактором снижения выраженной в долларах цены.

Апрельский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 90 центов, или на 1,4%, до $63,01 за баррель. Это наибольшее в процентах снижение за день с 9 февраля.

Апрельский фьючерс на нефть Brent на ICE, экспирация по которому в среду, снизился на 87 центов, или на 1,3%, до $66,63 за баррель.

Согласно сообщению Reuters, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол считает, что после того, как США опередили в объёма добычи Саудовскую Аравию в конце прошлого года, они должны опередить РФ «определенно в следующем году», если не ранее в 2018 г.

В этом году средний недельный рост объема добычи в США составляет 70 тыс. баррелей в день, что более чем в 3,5 быстрее, чем рост добычи в 2017 г. Однако на прошлой неделе объем добычи снизился на 1 тыс. баррелей в день, что помогло ослабить опасения в отношении ускорении роста добычи, которое может привести к избытку нефти на рынке.

Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что по данным Администрации энергетической информации США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,1 млн. баррелей, также они прогнозируют снижение запасов бензина и дистиллятов по 200 тыс. баррелей.

Рекорд экспорта не вполне соответствует другой официальной информации Газпрома.

«Пять дней подряд (21–25 февраля) "Газпром" устанавливает новые рекорды суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. 25 февраля потребителям поставлено 660,6 миллионов кубометров. Абсолютный исторический максимум, достигнутый 24 февраля (655,2 миллионов кубометров), увеличен на 5,4 миллиона кубометров», - говорится в сообщении компании.
https://1prime.ru/energy/20180226/828495108.html

Официальные данные Газпрома сообщают, что 23 февраля поставки газа из России в ЕС, из Белоруссии в ЕС и из России и Белоруссии на Украину в сумме составили 566,4 млн. куб м, 24 февраля – 541,4 млн. и 25 февраля – 541,9 млн. Из украинского транзита следует вычесть поставки в Молдавию – 12,1 млн. куб м 23-го и 13,2 млн. 24-го февраля.
http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/remit/

Суточная пропускная способность «Голубого потока» составляет менее 50 млн кубометров. Газпром не может ежедневно отправлять танкер СПГ с Сахалина...

Укртрансгаз и европейские операторы тоже показывают, что с 23 по 24 февраля суточные потоки газа из Украины в ЕС снизились на 30 млн. кубометров. Считайте сами...

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
дядя Caша
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