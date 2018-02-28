Итоги: Энергетика 28.02.18

Додано: Сер 28 лют, 2018 13:26

Как сообщило в среду государственное статистическое бюро КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале вновь замедлился - до 50,3 пункта, при этом эксперты прогнозировали замедление индекса только до 51,1 пункта. Показатель оказался минимальным с июля 2016 года.



Опрошенные агентством Reuters аналитики отмечают, что Китай является второй по величине экономикой в мире и крупнейшим импортером нефти, поэтому спрос на нефть сильно коррелирует с экономическим ростом этой страны.



Кроме того, инвесторы ожидают публикации данных по запасам и добыче нефти в США за последнюю неделю.



«Рост добычи в США продолжает оказывать давление на рынок, поскольку трейдеры опасаются, что из-за него сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ будет сведено на нет», - таково мнение инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Локлина.



Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует данные по запасам и добыче нефти в стране позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 2,077 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 422,577 миллиона баррелей.



Согласно сообщению Reuters, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол считает, что после того, как США опередили в объёма добычи Саудовскую Аравию в конце прошлого года, они должны опередить РФ «определенно в следующем году», если не ранее в 2018 г.



В этом году средний недельный рост объема добычи в США составляет 70 тыс. баррелей в день, что более чем в 3,5 быстрее, чем рост добычи в 2017 г. Однако на прошлой неделе объем добычи снизился на 1 тыс. баррелей в день, что помогло ослабить опасения в отношении ускорении роста добычи, которое может привести к избытку нефти на рынке.



Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что по данным Администрации энергетической информации США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,1 млн. баррелей, также они прогнозируют снижение запасов бензина и дистиллятов по 200 тыс. баррелей.

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, так как инвесторы отыгрывают слабую статистику по промышленному сектору Китая и ждут данных о запасах «черного золота» в США.Цены на нефть снизились после достижения максимума за три недели, под давление ожиданий увеличения запасов нефти в США на прошлой неделе (официальные данные входят в среду), и опасений в отношении роста объема добычи в США.Укрепление доллара США при выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла могло быть также фактором снижения выраженной в долларах цены.Рекорд экспорта не вполне соответствует другой официальной информации Газпрома.«Пять дней подряд (21–25 февраля) "Газпром" устанавливает новые рекорды суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. 25 февраля потребителям поставлено 660,6 миллионов кубометров. Абсолютный исторический максимум, достигнутый 24 февраля (655,2 миллионов кубометров), увеличен на 5,4 миллиона кубометров», - говорится в сообщении компании.Официальные данные Газпрома сообщают, что 23 февраля поставки газа из России в ЕС, из Белоруссии в ЕС и из России и Белоруссии на Украину в сумме составили 566,4 млн. куб м, 24 февраля – 541,4 млн. и 25 февраля – 541,9 млн. Из украинского транзита следует вычесть поставки в Молдавию – 12,1 млн. куб м 23-го и 13,2 млн. 24-го февраля.Суточная пропускная способность «Голубого потока» составляет менее 50 млн кубометров. Газпром не может ежедневно отправлять танкер СПГ с Сахалина...Укртрансгаз и европейские операторы тоже показывают, что с 23 по 24 февраля суточные потоки газа из Украины в ЕС снизились на 30 млн. кубометров. Считайте сами...В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: