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Гройсман розповів українцям,
як скоротити комунальні...

Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 11:23

Ed_ не не чуяла вони от брикетов и прочего угля у нас такого вообще нету. Только заводы в городе - душно круглый год.


  Criticus написав:Современные окна есть уже в 80% украинских квартир - публиковали недавно исследование.


Ага, поставили эту чухню - металлопластик - до одной ж***.
И то самое дорогое заказали - хуже 100 летних деревянных окон... вот лучше деревянной рамы и крепче ничего пока не придумали. Минус один - замазка, заклейка нужна регулярно.

Хорошо что убедила не более чем 1 окно портить. :evil:
Остальные все родные остались.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:31

Вонь идет в основном от торфа, по соседству магазин отапливается торфом так во время топки воняет в радиусе 200 метров. Тепловой насос - не у каждого есть желание иметь в квартире пусть и теплые, но сквозняки. Да и стоимость хорошего насоса кусается.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:08

Кстати, это Краков, Европа.

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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:11

  Juna написав:вот лучше деревянной рамы и крепче ничего пока не придумали. Минус один - замазка, заклейка нужна регулярно.


У меня стоят деревянные окна с пропиткой, уплотнителями и стеклопакетами. Заклеивать не нужно, легко открываются, если нужно и летом и зимой. Летом на них комариные сетки еще вешаются.

Могу дать телефончик фирмы которая делала. 100-150$ окно.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:47

Re: Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

От можу сказати - як буде , коли скрізь будуть енергоефективні будинки і квартири ( бо маю вже 2 реальних приклада ) . Температуру носія Київенерго ( чи хто там буде - непринципово ) робить таку , щоб при максимально відкритих кранах і регуляторах температура не перевищувала мінімальну норму ( у нас зараз ніби 19 градусів чи 20 ? ) . Тобто зробити холодніше ви зможете , але не навпаки ... Лічильник все це порахують правильно . Але раптом вам треба ( чи просто ви так любите - і не проти оплачувати ) градусів 22-24 - то хіба свій власний обігрівач ... Ну і раптом навколо вас будуть дуже економні сусіди - які скрутять у себе температуру до градусів 16 - то вам і не вийде отримати від батарей 19 - буде менше ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:01

А зачем? У них же субсидия есть.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:05

  Puente написав:Ну і раптом навколо вас будуть дуже економні сусіди - які скрутять у себе температуру до градусів 16 - то вам і не вийде отримати від батарей 19 - буде менше ...


Как вариант двухкомпонентная система. Воду с температурой в 15С подаваемую КиевЭнерго и локальный тепловой насос который будет отбирать температуру от данного теплоносителя в 15С.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:21

НКРЕКУ уже насколько раз поднимало стоимость холодный воды из-за "уменьшения объемов потребления". Дальше так будут делать и теплосети. Объём затрат на производство и подачу чаще всего только растет, а еще и руководству компании хочется новый мерседес. Вывод: Какая там Паттайя!?
olegpm16
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:53

  olegpm16 написав:НКРЕКУ уже насколько раз поднимало стоимость холодный воды из-за "уменьшения объемов потребления". Дальше так будут делать и теплосети. Объём затрат на производство и подачу чаще всего только растет, а еще и руководству компании хочется новый мерседес. Вывод: Какая там Паттайя!?


1. Разрываете договор.
2. Перестаёте платить.

Отсюда два варианта:
3.1 вам будут давать тепло бесплатно
3.2 отключат тепло всему думу и дадут разрешение на индивидуалку, то же электрической отопление.

И то и другое - приемлемо.
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:39

  AlifeSoft написав:
  Juna написав:вот лучше деревянной рамы и крепче ничего пока не придумали. Минус один - замазка, заклейка нужна регулярно.


У меня стоят деревянные окна с пропиткой, уплотнителями и стеклопакетами. Заклеивать не нужно, легко открываются, если нужно и летом и зимой. Летом на них комариные сетки еще вешаются.

Могу дать телефончик фирмы которая делала. 100-150$ окно.


Дайте мне телефончик, но живу в Днепре. А качественные окна, давно стоят ?
kalinavalera1
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