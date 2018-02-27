Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...
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Ed_ не не чуяла вони от брикетов и прочего угля у нас такого вообще нету. Только заводы в городе - душно круглый год.
Criticus написав:Современные окна есть уже в 80% украинских квартир - публиковали недавно исследование.
Ага, поставили эту чухню - металлопластик - до одной ж***. И то самое дорогое заказали - хуже 100 летних деревянных окон... вот лучше деревянной рамы и крепче ничего пока не придумали. Минус один - замазка, заклейка нужна регулярно.
Хорошо что убедила не более чем 1 окно портить. Остальные все родные остались.
Вонь идет в основном от торфа, по соседству магазин отапливается торфом так во время топки воняет в радиусе 200 метров. Тепловой насос - не у каждого есть желание иметь в квартире пусть и теплые, но сквозняки. Да и стоимость хорошего насоса кусается.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
От можу сказати - як буде , коли скрізь будуть енергоефективні будинки і квартири ( бо маю вже 2 реальних приклада ) . Температуру носія Київенерго ( чи хто там буде - непринципово ) робить таку , щоб при максимально відкритих кранах і регуляторах температура не перевищувала мінімальну норму ( у нас зараз ніби 19 градусів чи 20 ? ) . Тобто зробити холодніше ви зможете , але не навпаки ... Лічильник все це порахують правильно . Але раптом вам треба ( чи просто ви так любите - і не проти оплачувати ) градусів 22-24 - то хіба свій власний обігрівач ... Ну і раптом навколо вас будуть дуже економні сусіди - які скрутять у себе температуру до градусів 16 - то вам і не вийде отримати від батарей 19 - буде менше ...
НКРЕКУ уже насколько раз поднимало стоимость холодный воды из-за "уменьшения объемов потребления". Дальше так будут делать и теплосети. Объём затрат на производство и подачу чаще всего только растет, а еще и руководству компании хочется новый мерседес. Вывод: Какая там Паттайя!?
olegpm16 написав:НКРЕКУ уже насколько раз поднимало стоимость холодный воды из-за "уменьшения объемов потребления". Дальше так будут делать и теплосети. Объём затрат на производство и подачу чаще всего только растет, а еще и руководству компании хочется новый мерседес. Вывод: Какая там Паттайя!?
1. Разрываете договор. 2. Перестаёте платить.
Отсюда два варианта: 3.1 вам будут давать тепло бесплатно 3.2 отключат тепло всему думу и дадут разрешение на индивидуалку, то же электрической отопление.