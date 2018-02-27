Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

в Праге единственная на весь город "котельная" находится в 25 км от города. И ничего, с очень высоким КПД!
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:19
в Праге единственная на весь город "котельная" находится в 25 км от города. И ничего, с очень высоким КПД!
Либертарианец
Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:39
Не пойму о чем вы пишете. И за чем ? В чем разница ? Что в лоб- что по лбу. В чем разница про потери тепла на снимках со спутника - счетчик то стоит в подвале нашего дома. А не в котельной , которая за 200 метров от нас . Нас эти потери не касаются. особенно смешно про якобы новые котельные, наша так сталинских времен - и еще 2 знаю такие же. Так у нас центр и элитный район. А на окраине ...
За чем Гроша прикидывается ? И рассказывает это гражданам ? Мы что ли сами станем к дому менять теплотрассы ? И за свой счет ? Оно конечно наши квази-капиталисты привыкли паразитировать на населении и своих денег не вкладывать. Но тогда пусть Гройша не прикидывается "хорошим" и "правильным". Кто выводит батареи на улицу - вы что ?
Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:32
вы уверены, что в Праге единственная котельная? котельных в Праге сотни. очевидно вы путаете котельные с ТЕЦ?...
Додано: Суб 03 бер, 2018 03:02
А что мешает отрезать ЦО, подвести дополнительную мощность 2200 грн за 1 КВт, проводит электросеть, и установить хотя бы электрокотлы. Это может быть дешевле даже чем установка общего котла и каждый сам будет регулировать температуру.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 03 бер, 2018 03:05
В общем не платите, если таких будет около 40%, то дом отключают от ЦО. Приходите к мэру, он "под давлением общественности" бесплатно подводит недостающую электромощность и ставите недорогие электрокотлы. Рецепт работает.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 03 бер, 2018 03:44
Наверное вы правы, хотя на счет того, что разрешат отрезаться от ЦО сомнительно. Кто же откажется от 100 евро каждый месяц ни за что , как это у нас? Ведь система вымогательства работает. Мне приходится обогревать при этом квартиру электроконвекторами. Ледяные батареи часто наоборот тянут тепло из квартиры. Получается дешевле, чем платить за ЦО, даже если бы оно нормально грело. Но ведь совсем не греет. Несколько лет плачу за не работающее ЦО + за электрообогрев. Так раньше хоть тарифы были вменяемые и это было возможно. Разбираться с теплотрассами, с кучей соседей - которые не пойми что устроили возможно у себя - типа " вынесли батареи на балконы"? Смех смехом, но ведь не доказать это. Кстати знаю подобный случай в нашем доме - одна соседка - лоджию застеклила и присоединила к комнате. Развалила стену - перегородку между лоджией и комнатой, на которой была батарея и окно и дверь на лоджию, все это убрала вон, и батарею перенесла на лоджию, под окно уже на лоджии, которая стала частью комнаты. Но на сколько пол на лоджии держит тепло ? В жизни куча дел, каждый день разные заботы. Нет возможности разбираться с разводкой труб и теплоносителя по дому ? Потом судится годами ? С сомнительной надеждой на успех.... А видов ком. услуг много. Кто станет посвящать этому свою жизнь на много лет ? У кого есть такая возможность ? Ваш вариант оптимальный.
Додано: Суб 03 бер, 2018 04:28
Ну это да. Не платил теплосети уже около 10 лет, на 10-й год (сразу после окончания отопительного сезона) сказали что разрешат отключится. Про долг уже и не заикались.
Так что получаете лет 5-10 бесплатное отопление, а потом разрешение на отключение.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
реклама
|