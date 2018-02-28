Про це президент сказав під час прес-конференції Виклики-2018.
Дивися повний текст Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 20:32
Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України.
Додано: Сер 28 лют, 2018 20:32
так может пора принести хоть какую-то радость украинскому народу и подать в отставку?
Додано: Сер 28 лют, 2018 20:50
А смысл наступать на те же грабли что и в 2014, когда не могли потерпеть до конца срока панды?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Сер 28 лют, 2018 20:50
Додано: Сер 28 лют, 2018 20:54
Додано: Сер 28 лют, 2018 21:01
Re: Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України
Хто ж його посадить? Сам себе, чи Тимошенко? Ох і люблять ватани казочки. Та так натхненно розповідають, аж самі в них вірять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 28 лют, 2018 21:15
Не нужно ни сажать, ни насильственно свергать!
Такие действия могут показаться справедливыми с высоты сегодняшнего дня, как казались в 2013 по отношению к Януковичу, однако не принесут никакой пользы в будущем.
Неэффективность посадки мы видим на примере Тимошенко - вышла с бОльшим рейтингом, чем когда открывали дело.
А неэффективность насильственного свержения видим на примере Януковича - пришли те же вороватые и неграмотные, только с другими фамилиями и другой риторикой.
Нужно голосовать с умом! И далее весь срок каденции - отвечать перед самой собой за сделанный выбор. Страдать, если он был неверным! Чтобы выстрадать правильный выбор на будущее
Додано: Сер 28 лют, 2018 22:21
не совсем понял последние слова, как это "страдать за сделанный выбор"? т.е. все кандидаты обещают, красиво говорят, а когда приходят к власти, забывают о своих обещаниях, забивая на всех... а ты типа "страдай"
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:01
- "Я это недовольство и понимаю, и разделяю”, – добавил он и оплатил 10 миллионов гривень за 5-дневный перелет на Мальдивы.
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:07
Re: Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України
А биографию кандидата перед выборами почитать уже что то не дает? Повышал коммуналку, голосовал за РАБ тарифы.. замечен в воровстве .. и т.д.. нафиг, а не голосовать за такого.. не по партии надо судить а по делам его. Так даже в одной мудрой Книге сказано есть..
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