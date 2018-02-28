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Порошенко назвав головний
внутрішній виклик для України

Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 20:32

Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України

Пропонуємо до обговорення:
Про це президент сказав під час прес-конференції Виклики-2018.

Дивися повний текст Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 20:32

так может пора принести хоть какую-то радость украинскому народу и подать в отставку?
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 20:50

  Cler написав:так может пора принести хоть какую-то радость украинскому народу и подать в отставку?

А смысл наступать на те же грабли что и в 2014, когда не могли потерпеть до конца срока панды?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 20:50

  Cler написав:так может пора принести хоть какую-то радость украинскому народу и подать в отставку?


нетушки ,мои милые ссакоботы. терпите. еще и второй срок будет :)
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 20:54

  yarg написав:
  Cler написав:так может пора принести хоть какую-то радость украинскому народу и подать в отставку?

нетушки ,мои милые ссакоботы. терпите. еще и второй срок будет :)

у Луценко будет второй, а у шоколадного будет первая ходка... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 21:01

Re: Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України

  Cler написав:у Луценко будет второй, а у шоколадного будет первая ходка... :mrgreen:

Хто ж його посадить? Сам себе, чи Тимошенко? Ох і люблять ватани казочки. Та так натхненно розповідають, аж самі в них вірять. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 21:15

Не нужно ни сажать, ни насильственно свергать!

Такие действия могут показаться справедливыми с высоты сегодняшнего дня, как казались в 2013 по отношению к Януковичу, однако не принесут никакой пользы в будущем.

Неэффективность посадки мы видим на примере Тимошенко - вышла с бОльшим рейтингом, чем когда открывали дело.

А неэффективность насильственного свержения видим на примере Януковича - пришли те же вороватые и неграмотные, только с другими фамилиями и другой риторикой.

Нужно голосовать с умом! И далее весь срок каденции - отвечать перед самой собой за сделанный выбор. Страдать, если он был неверным! Чтобы выстрадать правильный выбор на будущее
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 22:21

  Criticus написав:Не нужно ни сажать, ни насильственно свергать! Такие действия могут показаться справедливыми с высоты сегодняшнего дня, как казались в 2013 по отношению к Януковичу, однако не принесут никакой пользы в будущем. Неэффективность посадки мы видим на примере Тимошенко - вышла с бОльшим рейтингом, чем когда открывали дело. А неэффективность насильственного свержения видим на примере Януковича - пришли те же вороватые и неграмотные, только с другими фамилиями и другой риторикой. Нужно голосовать с умом! И далее весь срок каденции - отвечать перед самой собой за сделанный выбор. Страдать, если он был неверным! Чтобы выстрадать правильный выбор на будущее

не совсем понял последние слова, как это "страдать за сделанный выбор"? т.е. все кандидаты обещают, красиво говорят, а когда приходят к власти, забывают о своих обещаниях, забивая на всех... а ты типа "страдай"
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:01

- "Я это недовольство и понимаю, и разделяю”, – добавил он и оплатил 10 миллионов гривень за 5-дневный перелет на Мальдивы.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:07

Re: Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України

  Cactus написав:все кандидаты обещают, красиво говорят, а когда приходят к власти, забывают о своих обещаниях,

А биографию кандидата перед выборами почитать уже что то не дает? Повышал коммуналку, голосовал за РАБ тарифы.. замечен в воровстве .. и т.д.. нафиг, а не голосовать за такого.. не по партии надо судить а по делам его. Так даже в одной мудрой Книге сказано есть..
Джон
 
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