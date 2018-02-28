Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України

Додано: Сер 28 лют, 2018 21:15

Не нужно ни сажать, ни насильственно свергать!



Такие действия могут показаться справедливыми с высоты сегодняшнего дня, как казались в 2013 по отношению к Януковичу, однако не принесут никакой пользы в будущем.



Неэффективность посадки мы видим на примере Тимошенко - вышла с бОльшим рейтингом, чем когда открывали дело.



А неэффективность насильственного свержения видим на примере Януковича - пришли те же вороватые и неграмотные, только с другими фамилиями и другой риторикой.



Нужно голосовать с умом! И далее весь срок каденции - отвечать перед самой собой за сделанный выбор. Страдать, если он был неверным! Чтобы выстрадать правильный выбор на будущее