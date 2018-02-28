Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України

Да, именно это имел в виду - страдать за сделанный выбор, или за несделанный выбор, когда его нужно было сделать.
Тем более, вы сами сказали, что все кандидаты красиво лгут, а значит нужно выбирать не по риторике, а копнуть немного глубже - посмотреть реальные заслуги в прошлом, посмотреть на команду окружения, посмотреть в программу (они реально сильно разного качества, и это говорит о многом), послушать экспромты (неожиданные неудобные вопросы журналистов, на переговорах, на дебатах в прямом эфире).
В любом случае участие в общественной жизни - это работа, абсолютно для каждого. Для кого-то единственная, для кого-то - на "полставки", для всех остальных - по совместительсву на какой-то процент времени.
И лучше каждому свою часть работы делать во время избирательной кампании, чем затем бегать по майданам, исправляя свои ошибки, при этом совершая еще бОльшие...
Я для себя это понял в течение первых месяцев "победы майдана" - я не поддерживал его, и считал, что это снимает с меня ответственность за результаты. Притом что сам предугадал все большие последствия (и потерю Крыма и Донбасса, и уменьшение размера экономики вполовину со значительной девальвацией гривны).
И вроде как я ни при чем, но делю итоги с остальными в равной степени, в том числе теми, кто при чем.
А что я сделал? Да ничего не сделал - на выборы в 2010 не ходил, в 2012 не ходил, во время майдана свое окружение. которое преимущественно его поддерживало, только троллил, ставя себя выше него в интеллектуальном плане.
На выборы 2014 - опять не ходил. Поэтому... должен значит страдать :) Ошибки свои осознал, и к предстоящим выборам уже готовлюсь... хоть и не баллотируюсь ))