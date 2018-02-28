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Порошенко назвав головний
внутрішній виклик для України

Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:10

  Cactus написав: не совсем понял последние слова, как это "страдать за сделанный выбор"? т.е. все кандидаты обещают, красиво говорят, а когда приходят к власти, забывают о своих обещаниях, забивая на всех... а ты типа "страдай"

Да, именно это имел в виду - страдать за сделанный выбор, или за несделанный выбор, когда его нужно было сделать.

Тем более, вы сами сказали, что все кандидаты красиво лгут, а значит нужно выбирать не по риторике, а копнуть немного глубже - посмотреть реальные заслуги в прошлом, посмотреть на команду окружения, посмотреть в программу (они реально сильно разного качества, и это говорит о многом), послушать экспромты (неожиданные неудобные вопросы журналистов, на переговорах, на дебатах в прямом эфире).

В любом случае участие в общественной жизни - это работа, абсолютно для каждого. Для кого-то единственная, для кого-то - на "полставки", для всех остальных - по совместительсву на какой-то процент времени.

И лучше каждому свою часть работы делать во время избирательной кампании, чем затем бегать по майданам, исправляя свои ошибки, при этом совершая еще бОльшие...

Я для себя это понял в течение первых месяцев "победы майдана" - я не поддерживал его, и считал, что это снимает с меня ответственность за результаты. Притом что сам предугадал все большие последствия (и потерю Крыма и Донбасса, и уменьшение размера экономики вполовину со значительной девальвацией гривны).

И вроде как я ни при чем, но делю итоги с остальными в равной степени, в том числе теми, кто при чем.

А что я сделал? Да ничего не сделал - на выборы в 2010 не ходил, в 2012 не ходил, во время майдана свое окружение. которое преимущественно его поддерживало, только троллил, ставя себя выше него в интеллектуальном плане.

На выборы 2014 - опять не ходил. Поэтому... должен значит страдать :) Ошибки свои осознал, и к предстоящим выборам уже готовлюсь... хоть и не баллотируюсь ))
Criticus
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