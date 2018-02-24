Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи
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cannabis_ua написав:Теперь все довольны и счастливы? Зачем кредиты опять берем? Точно не может прыгнуть в 2 раза? Даже если мы откажемся обслуживать свои внешние долги?
сейчас нет никаких предпосылок для падений. вот если в 2019 хватит ума наголосовать популистов или пророссийских, тогда последствия будут катастрофическими. а пока "надои колосятся".
Точно нет? Сейчас экспортом завалим ЕС?
galex написав:Стоимость газа чего не подняли до рыночного? Выборы ждем? Перекрестное субсидирование в энергетике почему оставили? Субсидии - это зашибись, особенно когда 50% экономики в тени, а Вася работает водителем депутата за наличную зелень, как и 10 лет назад. ---- предложите другой вариант. но так, чтобы пенсы у которых пенсия ниже коммуналки, реально с голоду не померли Вася, получая несколько тысяч зелени, потребляя на широкую ногу за счет НДС все равно платит налогов поболее пересичного. а еще акциз когда пьет/курит и на машине ездит. хотя это и не выход. но уже не так пригорает от несправедливости.
Так зачем было после трехкратной девальвации подымать в три раза тарифы, если люди их не могут платить? И опять о НДС. Так отмените налоги с зарплаты, если все платит Вася с НДС, который потом субсидию оформит. Вася же кормилец. Теневая экономика рулит.
galex написав: "Тепер ви будете знати хто вкрав, де і скільки." А толку, если суды не работают. -----
"не так страшна первая декларация, как разница между второй и первой" (с)
суды очень сложно реформировать. ты их увольняешь а они восстанавливаются через суды. "чтобы посадить судью, нужно несколько честных судей. но чтобы найти честных, там нужно большую часть пересажать. но для этого тоже судьи нужны. безысходность...."(с)
Не смешите, было бы желание. А кто назначает судей мы тоже отлично знаем. И комисию с пяти человек создать у нас проблема...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Вообще, в нашей стране нет культуры следить за здоровьем. У нас каждый сам себе доктор. Одни в тренажерном пыхтят, полагая, что таким образом следят за здоровьем, другие по каждому чиху бегут в аптеку с самостоятельно поставленными диагнозами. А серьезные заболевания лечатся давно уже за деньги...
cannabis_ua написав:Так зачем было после трехкратной девальвации подымать в три раза тарифы, если люди их не могут платить? И опять о НДС. Так отмените налоги с зарплаты, если все платит Вася с НДС, который потом субсидию оформит. Вася же кормилец. Теневая экономика рулит.
интересно, каким образом "Вася все платит", если даже существующие налоги с трудом натягиваются на потребности государства, напоминая "тришкин кафтан". давайте предметно цифры - насколько уменьшатся доходы бюджета, если убрать налог с зарплат. и с каких статей потом убрать эти суммы. мне кажется неконструктивно вот так рубить с кондачка методом тыка, нужно все просчитать.
на данный момент субсиди получают менее 50%. то есть люди таки могут платить. или те, кто нормально зарабатывает, для вас не люди? причем с ростом доходов населения этот процент будет уменьшаться.
Не смешите, было бы желание. А кто назначает судей мы тоже отлично знаем. И комисию с пяти человек создать у нас проблема...
вообще, если не строить из себя януковича, то президент по идее в демократической стране не может в ручном режиме рулить судебной системой по беспределу. именно на это и рассчитана система разделения властей. так что все не так просто. Да, Ли Куан Ю сажал многих, и своих друзей в том числе. Но у него были по факту диктаторские полномочия. Если Порошенко сейчас начнет сажать "своих", то они быстренько перебегут к тем, кто сажать не будет. После чего власть очень быстро переменится в пользу тех, вторых. Это все не совсем правильно, но как . Судьи у нас вообще сейчас являются таким своеобразным "государством в государстве"
занятно было почитать статью на эту тему:
"...Простых решений не видно Мне очень сложно писать этот текст по простейшей причине: отвергая — надо предлагать, а с этим проблемы. Не будучи специалистом в этой отрасли, но будучи журналистом, я неоднократно пытался рассмотреть перспективы судебной реформы — что в «нарфронтовской», что в АПшной версии. Так или иначе, всё упирается в простую вилку.
Нынешняя судебная система имеет характер кастовости. Она успешно окуклилась настолько, что там уже династии: муж — судья, жена — судья, сын в Харькове на юридическом и помолвлен с девочкой оттуда же. И если у военных, учёных и священников профессиональные династии иногда несут позитивный эффект, то в случае с судьями, увы, они усугубляют проблему.
В этой системе действует круговая порука. Это сильно отличает её от других государственных систем, включая правоохранительные, где идёт активнейшая под- и надковёрная грызня, и где делать откровенную и явную хрень часто невыгодно просто потому, что её используют против тебя твои же коллеги. В случае судебной системы коллеги, вероятно, прикроют.
При этом в судебной системе объективно высокий порог входа. Патрульного можно подготовить за несколько месяцев на ускоренных курсах. На судью уходят годы серьёзного высшего образования, и это действительно необходимо. Как расколдовать этот круг?
Часто судят просто: всех разогнать и набрать новых. Но, во-первых, всех разогнать по закону, да так, чтобы не восстановились (правильно, через суд) — это уже сверхзадача. Теоретически решаемая. Практически — либо быстро, либо надёжно.
Во-вторых, где набрать новых? Здесь мы вновь влетаем на полном скаку в миф, что у нас миллионы профессионалов, которые только и ждут возможности, да система давит. Увы, это не совсем так. Разогнать нынешних судей — не такая проблема, как набрать новых «не из системы», особенно если учесть, что они все учились в одних и тех же вузах у одних и тех же преподавателей.
В политике вообще не бывает простых лайфхаков. Это, наверное, главное разочарование любого, кто пытается в ней разобраться, и я чувствую себя подлецом, спойлерящим судьбу Неда Старка тому, кто только сел за книгу или сериал. Но, увы, дела обстоят именно так.... ...
Очень простых — тоже Напоследок придётся поработать совсем уж кайфоломщиком. Обозначенная выше фрустрация ширнармасс выражается в соблазнительном крике «а давайте их валить!». В смысле, подозреваемых в деле Ноздровской. И остальных обозначенных выше супостатов. А судей — вообще через одного. Нет, не давайте.
Поскольку у нас любая фрустрация выражается в призывах кого-то валить и фразах вроде «скинемся на снайпера» от людей, которые не скидывались на снайперов даже в 2014-м в разгар войны, можно было бы и закрыть на это глаза... Логика строится таким образом: если, например, какого-то неправедного судью, выносящего заведомо неправосудные решения, изничтожат народные мстители, общество это поймёт, а судьи очнутся от летаргической самоуверенности и станут чаще осуждать мажоров и реже крышевать друг друга.
Увы, сразу вспоминаются контраргументы.
Во-первых, уже пытались. Помните судью со страшным макияжем? Сначала соцсеточки смеялись над тем, как она накрасилась. Но потом пошла обратная волна: раскопали подробности её биографии и включили режим «вот вы над ней смеётесь, а она от двух убийц некогда отбилась!». Мол, в 2005 году к ней в дом влезли двое, недовольные предыдущим приговором, пытались зарезать, но она отбилась и посадила их на пожизненное. Молодец!
Ой! Погодите-ка. Ведь это же были такие же «народные мстители», пытавшиеся зарезать судью за приговор, который считали неправильным. Похоже, общество их не очень поняло.
Вообще в Украине было несколько случаев попыток убийств судей. Даже успешных — вспомним убийство судьи Зубкова, также известное как «дело Павличенко». Привело ли это к изменению менталитета оставшихся — судите сами.
Во-вторых, вы точно уверены, что стреляете лучше судьи Вовка? А других упомянутых выше? Это я так, напоминаю анекдот про «а нас-то за что?». Сражение За Правое Дело добавляет +5 к меткости и +100 к удаче только в комиксах, извините, что напоминаю.
Наконец, в-третьих и самое главное: утрата государством монополии на насилие равна его скоропостижной смерти.
Поясним на примере добробатов. Вспоминаем: начало войны, начинают создаваться добровольческие боевые организации. Сколько прошло с момента создания настоящих добровольческих батальонов до момента создания замаскированных под них личных армий и банд для рейдерских разборок (как вариант — легализации уже сложившихся банд)?
По разным оценкам — смотря как считать — от «меньше месяца» до «неполных полугода». Лично я склоняюсь к «со множеством оговорок, около трёх месяцев».
Сколько пройдёт между моментом, когда первого «неправедного судью», «неверного мента» или «нечестного бизнесмена» расстреляет группа «народных вигилянтов», и момента, когда под видом групп народных вигилянтов начнут мочить неугодных обычные банды?