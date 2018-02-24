Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи

Додано: Суб 03 бер, 2018 05:05

cannabis_ua написав: Так зачем было после трехкратной девальвации подымать в три раза тарифы, если люди их не могут платить? И опять о НДС. Так отмените налоги с зарплаты, если все платит Вася с НДС, который потом субсидию оформит. Вася же кормилец. Теневая экономика рулит.

Так зачем было после трехкратной девальвации подымать в три раза тарифы, если люди их не могут платить? И опять о НДС. Так отмените налоги с зарплаты, если все платит Вася с НДС, который потом субсидию оформит. Вася же кормилец. Теневая экономика рулит.

Не смешите, было бы желание. А кто назначает судей мы тоже отлично знаем.

И комисию с пяти человек создать у нас проблема...

интересно, каким образом "Вася все платит", если даже существующие налоги с трудом натягиваются на потребности государства, напоминая "тришкин кафтан".давайте предметно цифры - насколько уменьшатся доходы бюджета, если убрать налог с зарплат. и с каких статей потом убрать эти суммы. мне кажется неконструктивно вот так рубить с кондачка методом тыка, нужно все просчитать.на данный момент субсиди получают менее 50%. то есть люди таки могут платить. или те, кто нормально зарабатывает, для вас не люди?причем с ростом доходов населения этот процент будет уменьшаться.вообще, если не строить из себя януковича, то президент по идее в демократической стране не может в ручном режиме рулить судебной системой по беспределу. именно на это и рассчитана система разделения властей.так что все не так просто. Да, Ли Куан Ю сажал многих, и своих друзей в том числе. Но у него были по факту диктаторские полномочия. Если Порошенко сейчас начнет сажать "своих", то они быстренько перебегут к тем, кто сажать не будет. После чего власть очень быстро переменится в пользу тех, вторых.Это все не совсем правильно, но как . Судьи у нас вообще сейчас являются таким своеобразным "государством в государстве"занятно было почитать статью на эту тему:"...Простых решений не видноМне очень сложно писать этот текст по простейшей причине: отвергая — надо предлагать, а с этим проблемы. Не будучи специалистом в этой отрасли, но будучи журналистом, я неоднократно пытался рассмотреть перспективы судебной реформы — что в «нарфронтовской», что в АПшной версии. Так или иначе, всё упирается в простую вилку.Нынешняя судебная система имеет характер кастовости. Она успешно окуклилась настолько, что там уже династии: муж — судья, жена — судья, сын в Харькове на юридическом и помолвлен с девочкой оттуда же. И если у военных, учёных и священников профессиональные династии иногда несут позитивный эффект, то в случае с судьями, увы, они усугубляют проблему.В этой системе действует круговая порука. Это сильно отличает её от других государственных систем, включая правоохранительные, где идёт активнейшая под- и надковёрная грызня, и где делать откровенную и явную хрень часто невыгодно просто потому, что её используют против тебя твои же коллеги. В случае судебной системы коллеги, вероятно, прикроют.При этом в судебной системе объективно высокий порог входа. Патрульного можно подготовить за несколько месяцев на ускоренных курсах. На судью уходят годы серьёзного высшего образования, и это действительно необходимо.Как расколдовать этот круг?Часто судят просто: всех разогнать и набрать новых.Но, во-первых, всех разогнать по закону, да так, чтобы не восстановились (правильно, через суд) — это уже сверхзадача. Теоретически решаемая. Практически — либо быстро, либо надёжно.Во-вторых, где набрать новых? Здесь мы вновь влетаем на полном скаку в миф, что у нас миллионы профессионалов, которые только и ждут возможности, да система давит. Увы, это не совсем так. Разогнать нынешних судей — не такая проблема, как набрать новых «не из системы», особенно если учесть, что они все учились в одних и тех же вузах у одних и тех же преподавателей.В политике вообще не бывает простых лайфхаков. Это, наверное, главное разочарование любого, кто пытается в ней разобраться, и я чувствую себя подлецом, спойлерящим судьбу Неда Старка тому, кто только сел за книгу или сериал. Но, увы, дела обстоят именно так.......Очень простых — тожеНапоследок придётся поработать совсем уж кайфоломщиком. Обозначенная выше фрустрация ширнармасс выражается в соблазнительном крике «а давайте их валить!». В смысле, подозреваемых в деле Ноздровской. И остальных обозначенных выше супостатов. А судей — вообще через одного.Нет, не давайте.Поскольку у нас любая фрустрация выражается в призывах кого-то валить и фразах вроде «скинемся на снайпера» от людей, которые не скидывались на снайперов даже в 2014-м в разгар войны, можно было бы и закрыть на это глаза...Логика строится таким образом: если, например, какого-то неправедного судью, выносящего заведомо неправосудные решения, изничтожат народные мстители, общество это поймёт, а судьи очнутся от летаргической самоуверенности и станут чаще осуждать мажоров и реже крышевать друг друга.Увы, сразу вспоминаются контраргументы.Во-первых, уже пытались. Помните судью со страшным макияжем?Сначала соцсеточки смеялись над тем, как она накрасилась. Но потом пошла обратная волна: раскопали подробности её биографии и включили режим «вот вы над ней смеётесь, а она от двух убийц некогда отбилась!». Мол, в 2005 году к ней в дом влезли двое, недовольные предыдущим приговором, пытались зарезать, но она отбилась и посадила их на пожизненное. Молодец!Ой! Погодите-ка. Ведь это же были такие же «народные мстители», пытавшиеся зарезать судью за приговор, который считали неправильным. Похоже, общество их не очень поняло.Вообще в Украине было несколько случаев попыток убийств судей. Даже успешных — вспомним убийство судьи Зубкова, также известное как «дело Павличенко». Привело ли это к изменению менталитета оставшихся — судите сами.Во-вторых, вы точно уверены, что стреляете лучше судьи Вовка? А других упомянутых выше? Это я так, напоминаю анекдот про «а нас-то за что?». Сражение За Правое Дело добавляет +5 к меткости и +100 к удаче только в комиксах, извините, что напоминаю.Наконец, в-третьих и самое главное: утрата государством монополии на насилие равна его скоропостижной смерти.Поясним на примере добробатов. Вспоминаем: начало войны, начинают создаваться добровольческие боевые организации. Сколько прошло с момента создания настоящих добровольческих батальонов до момента создания замаскированных под них личных армий и банд для рейдерских разборок (как вариант — легализации уже сложившихся банд)?По разным оценкам — смотря как считать — от «меньше месяца» до «неполных полугода». Лично я склоняюсь к «со множеством оговорок, около трёх месяцев».Сколько пройдёт между моментом, когда первого «неправедного судью», «неверного мента» или «нечестного бизнесмена» расстреляет группа «народных вигилянтов», и момента, когда под видом групп народных вигилянтов начнут мочить неугодных обычные банды?Ставлю на три-четыре недели. Я оптимист...."