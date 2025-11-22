RSS
Мобілізація 50 плюс: кого призвуть, на які посади
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Чет 27 лис, 2025 21:05

Мобілізація 50 плюс: кого призвуть, на які посади

Пропонуємо до обговорення:
До 3 лютого 2026 року продовжили воєнний стан, а з ним і мобілізацію. Згідно із законодавством, на службу можуть призивати військовозобов’язаних чоловіків, які не досягли 60-річчя.

Дивися повний текст
Мобілізація 50 плюс: кого призвуть, на які посади
Чет 27 лис, 2025 21:26

Re: Мобілізація 50 плюс: кого призвуть, на які посади

Так і не розкрито «кого призвуть і на які посади»))

Хоча якщо відповідь «будь кого і на будь яку», то тоді норм стаття))
