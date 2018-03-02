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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:03 Итоги: Прогнозы 02.03.18



Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 10 тыс., с пересмотренных 220 тысяч до 210 тысяч, говорится в отчете министерства труда США. Таким образом, число заявок стало минимальным с 1969 года.



Эксперты в среднем ожидали роста показателя на 3 тыс. с ранее объявленных 222 тыс., до 225 тыс.



Столь низкий показатель говорит о том, что работодатели стараются удержать сотрудников на фоне нехватки квалифицированных кадров.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось с 225,5 тыс. до 220,5 тыс. Показатель стал минимальным с марта 1973 года.



Тем временем число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 17 февраля, повысилось на 57 тыс. - до 1,931 млн с пересмотренных 1,874 млн на предыдущей неделе. Аналитики прогнозировали увеличение на 50 тыс. с ранее объявленных 1,875 млн.



США: Промышленный сектор в феврале вырос рекордными за 14 лет темпами.



Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале 2018 года увеличился до 60,8 пункта с 59,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Показатель обновил максимум с мая 2004 года. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 58,7 пункта.



Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.



Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в феврале уменьшился до 64,2 пунктов с 65,4 пункта в январе. При этом показатель зарубежных заказов вырос до максимума с 2011 года. Индикатор занятости подскочил до 59,7 пункта с 54,2 пункта.



Рост активности зафиксирован в 15 производственных секторах из 18. Увеличение заказов также продемонстрировали компании из 15 секторов, рост объема произведенной продукции - из 14, занятости - из 11.

На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.



Также стало известно, что расходы на строительство в США в январе не изменились в помесячном выражении после роста на 0,8% в декабре. Ожидалось, что показатель поднимется на 0,3%.



Безработица в еврозоне в январе осталась на уровне 8,6%.



Безработица в еврозоне в январе осталась на уровне 8,6%, не изменившись по сравнению с декабрем 2017 года. Согласно данным Eurostat, это самый низкий показатель с декабря 2008 года.

В ЕС уровень безработицы в январе также остался без изменений на самом низком с октября 2008 года уровне в 7,3%.

В январе более 17,9 млн. человек в ЕС, в том числе 14,1 млн в еврозоне, числились безработными. По сравнению с декабрем предыдущего года их число сократилось на 19 тыс. человек в ЕС и на 10 тыс. человек в еврозоне.

Самый низкий уровень безработицы в январе был зафиксирован в Чехии (2,4%), на Мальте (3,5%) и в Германии (3,6%), а самый высокий — в Греции (20,9% на ноябрь 2017 года) и Испании (16,3%).

В годовом выражении уровень безработицы сократился во всех странах ЕС. Наибольшее снижение показателя было зафиксировано на Кипре (c 12,6% до 9,8%), в Греции (с 23,3% до 20,9% в ноябре 2017 года), Хорватии (с 12,2% до 9,8%), Португалии (с 10,1% до 7,9%) и Испании (с 18,4% до 16,3%).

В США уровень безработицы в январе составил 4,1%, не изменившись по сравнению с декабрем.



У российской экономики нащупали резкое замедление пульса.



Февраль принес новое ухудшение ситуации в российской промышленности, рост которой замедлился практически до нуля.

Индекс деловой активности на промпредприятиях, оценивающий объемы производство, число занятых и количество заказов, снизился с 52,1 до 50,2 пункта, сообщила в четверг исследовательская организация Markit.



Индекс вплотную приблизился к черте в 50 пунктов, которая отделяет рост сектора от сжатия, его значение итоговое оказалось минимальным с июля 2016 года.

Количество заказов на продукцию российских заводов упало до 8-месячного минимума, рост издержек ускорился, но слабый спрос помешал производителям компенсировать его в собственных ценах, повышение которых стало минимальным за 11 месяцев.



Количество сотрудников сократилось второй месяц подряд, причем в феврале увольнения проходили с рекордной за год скоростью.

Объемы экспорта при этом стали рекордными с 2011 года, отмечает Markit: помогли морозы в Европе, благодаря которым февраль стал лучшим месяцем в истории «Газпрома» по объему поставок. По подсчетам «Интерфакса», клиентам из ЕС было продано 17,4 млрд. кубометров газа, при том, что цены на хабах взлетели почти вдвое, а в среду превышали $500 за тысячу кубов.



Данные Markit - это «тревожный сигнал», который, однако, требует подтверждения, указывает глава аналитики «Локо Инвест» Кирилл Тремасов: индексы PMI не учитывают оборонные заводы.



Обвал выпуска ОПК уронил показатели промышленности четвертом квартале 2017-го (на 0,7%), однако в январе Росстат снова зафиксировал выход в плюс - на 2,9%. Холода подтянут вверх динамику выработки электроэнергии, и если «оборонка» повторит успехи предыдущего месяца, в феврале промпроизводство может вырасти на 2%, прогнозирует Тремасов.



В долгосрочной перспективе рост промышленности органичен планкой в 1-1,5% в год - вдвое ниже среднемировых темпов, говорит директор Института конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.



Проведенные ВШЭ опросы показали, что в 2017 году более 40% всех промпредприятий в принципе не имеют планов долгосрочных капиталовложений в развитие. При этом средний возраст оборудования в ключевых обрабатывающих отраслях превышает 16 лет. Особенно сложная ситуация - в химическом производстве, на производстве автотранспорта, машин и оборудования.

48% топ-менеджеров назвали помехой «неопределенность экономической ситуации в стране», 45% - «инвестиционные риски». Это «свидетельствует о наличии множества неустраненных дисбалансов во внешней и внутренней экономической конъюнктуре не способствующих созданию комфортного делового климата в течение года», отмечает Остапкович.



«Скромность» украинского Минфина, разместившего на неделе ОВГЗ на сумму, немногим более низкую, чем 1,0 млрд. грн., сменилась более радикальными действиями на рынке гривневого ресурса клерками регулятора.



Накануне, 01-го НБУ разместил свои депосертификаты на 19,196 млрд. грн., которые покупатели должны были оплатить на следующий день.

Кроме того, около 14.00 Киева Институтская подняла ставку до 17,0% годовых, технически укрепляя нацвалюту. Последнее мероприятие сопровождалось скандалом с утечкой этой информации в лагерь экспортеров, которые уже со старта торгов 01-го начали интенсивно «сливать» доллар.



Последние «телодвижения» НБУ де-факто раскачали рынок гривневого ресурса, и это аукнулось на характере торгов валютного межбанка. Возможно, подобным манером НБУ пытается «замутить» относительно прозрачный доселе отечественный валютный рынок, стремясь с него «нахомячить» побольше СКВ в условиях перерыва в «отношениях» в МВФ.



Так или иначе, отечественный валютный рынок с начала года получил ревальвационный шок, который явно не соответствует текущему состоянию украинской экономики и поразительно напоминает ситуацию с «гривнеукрепляжом» в сезоне весна-лето 2008 года, вылившимся к октябрю в динамичную девальвацию.



Переходя от критики действий регулятора к «текучке» валютного межбанка, напомним о грядущем старте сезона репатриации дивидендов нерезидентами. Последние, судя по послеполуденным попыткам роста курса безналичного «американца» на межбанке, вероятно уже пытаются заблаговременно «затариться» упавшей на моменте в цене валютой. Не факт, что этот пятничный послеполуденный рост долларовых цен на межбанке разовьется в тренд, однако, шанс на разворот у рынке «зеленого» безнала, появился.



Возможно, мы это увидим уже в понедельник.



Наличный рынок, меж тем, будет, скорее всего, пребывать под давлением клиентского приноса. В преддверии женского праздника вырастут гривневые расходы, ради которых сильная половина нашего населения будет расставаться с долларовыми «заначками».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Число заявок на пособие по безработице упало до минимума 50-ти лет.Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 10 тыс., с пересмотренных 220 тысяч до 210 тысяч, говорится в отчете министерства труда США. Таким образом, число заявок стало минимальным с 1969 года.Эксперты в среднем ожидали роста показателя на 3 тыс. с ранее объявленных 222 тыс., до 225 тыс.Столь низкий показатель говорит о том, что работодатели стараются удержать сотрудников на фоне нехватки квалифицированных кадров.Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось с 225,5 тыс. до 220,5 тыс. Показатель стал минимальным с марта 1973 года.Тем временем число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 17 февраля, повысилось на 57 тыс. - до 1,931 млн с пересмотренных 1,874 млн на предыдущей неделе. Аналитики прогнозировали увеличение на 50 тыс. с ранее объявленных 1,875 млн.США: Промышленный сектор в феврале вырос рекордными за 14 лет темпами.Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале 2018 года увеличился до 60,8 пункта с 59,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).Показатель обновил максимум с мая 2004 года. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 58,7 пункта.Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в феврале уменьшился до 64,2 пунктов с 65,4 пункта в январе. При этом показатель зарубежных заказов вырос до максимума с 2011 года. Индикатор занятости подскочил до 59,7 пункта с 54,2 пункта.Рост активности зафиксирован в 15 производственных секторах из 18. Увеличение заказов также продемонстрировали компании из 15 секторов, рост объема произведенной продукции - из 14, занятости - из 11.На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.Также стало известно, что расходы на строительство в США в январе не изменились в помесячном выражении после роста на 0,8% в декабре. Ожидалось, что показатель поднимется на 0,3%.Безработица в еврозоне в январе осталась на уровне 8,6%.Безработица в еврозоне в январе осталась на уровне 8,6%, не изменившись по сравнению с декабрем 2017 года. Согласно данным Eurostat, это самый низкий показатель с декабря 2008 года.В ЕС уровень безработицы в январе также остался без изменений на самом низком с октября 2008 года уровне в 7,3%.В январе более 17,9 млн. человек в ЕС, в том числе 14,1 млн в еврозоне, числились безработными. По сравнению с декабрем предыдущего года их число сократилось на 19 тыс. человек в ЕС и на 10 тыс. человек в еврозоне.Самый низкий уровень безработицы в январе был зафиксирован в Чехии (2,4%), на Мальте (3,5%) и в Германии (3,6%), а самый высокий — в Греции (20,9% на ноябрь 2017 года) и Испании (16,3%).В годовом выражении уровень безработицы сократился во всех странах ЕС. Наибольшее снижение показателя было зафиксировано на Кипре (c 12,6% до 9,8%), в Греции (с 23,3% до 20,9% в ноябре 2017 года), Хорватии (с 12,2% до 9,8%), Португалии (с 10,1% до 7,9%) и Испании (с 18,4% до 16,3%).В США уровень безработицы в январе составил 4,1%, не изменившись по сравнению с декабрем.У российской экономики нащупали резкое замедление пульса.Февраль принес новое ухудшение ситуации в российской промышленности, рост которой замедлился практически до нуля.Индекс деловой активности на промпредприятиях, оценивающий объемы производство, число занятых и количество заказов, снизился с 52,1 до 50,2 пункта, сообщила в четверг исследовательская организация Markit.Индекс вплотную приблизился к черте в 50 пунктов, которая отделяет рост сектора от сжатия, его значение итоговое оказалось минимальным с июля 2016 года.Количество заказов на продукцию российских заводов упало до 8-месячного минимума, рост издержек ускорился, но слабый спрос помешал производителям компенсировать его в собственных ценах, повышение которых стало минимальным за 11 месяцев.Количество сотрудников сократилось второй месяц подряд, причем в феврале увольнения проходили с рекордной за год скоростью.Объемы экспорта при этом стали рекордными с 2011 года, отмечает Markit: помогли морозы в Европе, благодаря которым февраль стал лучшим месяцем в истории «Газпрома» по объему поставок. По подсчетам «Интерфакса», клиентам из ЕС было продано 17,4 млрд. кубометров газа, при том, что цены на хабах взлетели почти вдвое, а в среду превышали $500 за тысячу кубов.Данные Markit - это «тревожный сигнал», который, однако, требует подтверждения, указывает глава аналитики «Локо Инвест» Кирилл Тремасов: индексы PMI не учитывают оборонные заводы.Обвал выпуска ОПК уронил показатели промышленности четвертом квартале 2017-го (на 0,7%), однако в январе Росстат снова зафиксировал выход в плюс - на 2,9%. Холода подтянут вверх динамику выработки электроэнергии, и если «оборонка» повторит успехи предыдущего месяца, в феврале промпроизводство может вырасти на 2%, прогнозирует Тремасов.В долгосрочной перспективе рост промышленности органичен планкой в 1-1,5% в год - вдвое ниже среднемировых темпов, говорит директор Института конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.Проведенные ВШЭ опросы показали, что в 2017 году более 40% всех промпредприятий в принципе не имеют планов долгосрочных капиталовложений в развитие. При этом средний возраст оборудования в ключевых обрабатывающих отраслях превышает 16 лет. Особенно сложная ситуация - в химическом производстве, на производстве автотранспорта, машин и оборудования.48% топ-менеджеров назвали помехой «неопределенность экономической ситуации в стране», 45% - «инвестиционные риски». Это «свидетельствует о наличии множества неустраненных дисбалансов во внешней и внутренней экономической конъюнктуре не способствующих созданию комфортного делового климата в течение года», отмечает Остапкович.«Скромность» украинского Минфина, разместившего на неделе ОВГЗ на сумму, немногим более низкую, чем 1,0 млрд. грн., сменилась более радикальными действиями на рынке гривневого ресурса клерками регулятора.Накануне, 01-го НБУ разместил свои депосертификаты на 19,196 млрд. грн., которые покупатели должны были оплатить на следующий день.Кроме того, около 14.00 Киева Институтская подняла ставку до 17,0% годовых, технически укрепляя нацвалюту. Последнее мероприятие сопровождалось скандалом с утечкой этой информации в лагерь экспортеров, которые уже со старта торгов 01-го начали интенсивно «сливать» доллар.Последние «телодвижения» НБУ де-факто раскачали рынок гривневого ресурса, и это аукнулось на характере торгов валютного межбанка. Возможно, подобным манером НБУ пытается «замутить» относительно прозрачный доселе отечественный валютный рынок, стремясь с него «нахомячить» побольше СКВ в условиях перерыва в «отношениях» в МВФ.Так или иначе, отечественный валютный рынок с начала года получил ревальвационный шок, который явно не соответствует текущему состоянию украинской экономики и поразительно напоминает ситуацию с «гривнеукрепляжом» в сезоне весна-лето 2008 года, вылившимся к октябрю в динамичную девальвацию.Переходя от критики действий регулятора к «текучке» валютного межбанка, напомним о грядущем старте сезона репатриации дивидендов нерезидентами. Последние, судя по послеполуденным попыткам роста курса безналичного «американца» на межбанке, вероятно уже пытаются заблаговременно «затариться» упавшей на моменте в цене валютой. Не факт, что этот пятничный послеполуденный рост долларовых цен на межбанке разовьется в тренд, однако, шанс на разворот у рынке «зеленого» безнала, появился.Возможно, мы это увидим уже в понедельник.Наличный рынок, меж тем, будет, скорее всего, пребывать под давлением клиентского приноса. В преддверии женского праздника вырастут гривневые расходы, ради которых сильная половина нашего населения будет расставаться с долларовыми «заначками».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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