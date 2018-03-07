В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...

Додано: Сер 07 бер, 2018 23:12

Мене дуже дивує (не можу підібрати правильного слова-тому без образ , використаю найближче по значенню) совкова меншовартість.....

По порядку Прибуток німців зараз

сума від продажу в Європі-сума за транспортування -сума закупки в росії

Від нас залежить тільки сума за транспортування . яка в свою чергу складається

сума за транспортування=витрати на транспортування+наш прибуток

Давайте припустимо що німці отримали 50%+1 голос в нашій ГТС і..... більшістю голосів прийняли рішення що

тариф на транспортування=витратам на транспортування+0 прибутку.

Ми отримали0/2

Вони отримали +наш прибуток

Тому, ніде не написано що хотіли іноземці,а іноземці не завжди альтруїсти , бувають і аферисти і всі до одного не забувають про власний прибуток, тому я не здивуюсь ,якщо виявиться що всі пропозиції які іноземні компанії давали нам складались з мною описаного вище+корупційний бонус тому хто рішення приймає з нашого боку.

Поки такого рішення не має і ніде не озвучені ні наші ні іноземні пропозиції - до того часу я на 99,99% можу стверджувати що за вирішення цього питання жоден з наших потенційних вирішальників корупційної добавки до зарплати не отримав....

99,99% - тому , що можливо існує якась інша схема, по якій нашим вирішальникам вигідно зберігати статус-кво...

Але якщо ми отримаємо 2,5 млрд за попередні роки і 4,7 млрд за 2018-2019 - я буду тільки радий, навіть якщо прицьому хтось з наших отримає медальі 0,1 млрд корупційної взятки.

http://forum.finance.ua/topic93912.html

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