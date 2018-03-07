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В "Нафтогазі" пояснили,
чому газ із підземних сховищ не...

В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...
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  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 21:31

Re: В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не.

  detroytred написав:За транзит не было бы 2 млрд. в год, было бы больше -- упомянутые 20 млрд. недоплаченных рфией за счёт занижения тарифа были бы больше (немцы б продавили) и реально заплачены.
И поделены между нами и немцами.

Так хто заважає німцям це зробити зараз? Заблокували ПП2, увійшли в консорциум по ГТС України і всі задоволені.
Хай раніше в нас були неадеквати, але ж зараз зелене світло, а німці чогось не хочуть. Подумайте над цим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:13

lapay
Так я Вам ответ на этот вопрос уже два раза написал))

До сих пор!!! Даже в таких, как сейчас условиях, наши не дают западным партнёрам гарантий оформленных и закрепленных условий.
Только голословное приглашение - просим в консорциум)))
Что в реалиях обозначает -- идитеина юг, мы сами будем хазяинуваты.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:20

  lapay написав:
  detroytred написав:За транзит не было бы 2 млрд. в год, было бы больше -- упомянутые 20 млрд. недоплаченных рфией за счёт занижения тарифа были бы больше (немцы б продавили) и реально заплачены.
И поделены между нами и немцами.
Так хто заважає німцям це зробити зараз? Заблокували ПП2, увійшли в консорциум по ГТС України і всі задоволені.
Хай раніше в нас були неадеквати, але ж зараз зелене світло, а німці чогось не хочуть. Подумайте над цим.
Я деколи дуже дивуюсь коли бачу як в полі блукають між трьома соснами деякі дописувачі
1 Є ціна газу в Німеччині ( яка складається з вартості закупки+прибуток Німецьких фірм)
2 Є ціна газу в Росії
3 Є ціна транзиту ,яку платить росія (у варіанті транспортування через нашу ГТС)
Який резон німцям , забирати нашу ГТС (якщо росіяни вже давно, користуючись нашим поганим фінансовим становищем+покупкою вроздріб і оптом наших політиків/партій , домовились з нами про вартість тарифу.який ледь-ледь перекривав наші витрати)
Адже у випадку підняття тарифу і розподілу створеного прибутку пополам - ми б виграли свій плюс, а німці автоматично б програли ,адже вони б отримали тільки половину підвищення і при цьому не змогли б цю втрату компенсувати за рахунок підняття ціни на ринку Німеччини , бо там вже давно діють ринкові ціни і від того хто скільки витратив при виготовленні/транспортуванні-прямо ціна не залежить....

Тепер гляньте крізь призму Стокгольмського арбітражу що відбулось
- рішенням арбітражу росіяни зобовязані передати нам 10 млрд м3 газу безкоштовно(приблизно) , а за це мають право прокачати через нас( і за наш рахунок) від 0 до 110 млрд м3( за останні 10 років вони прокачували 70-90 млрд м3)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:43

Дописувачи в одной сосне заблудились некоторые.

Почему пополам-то?
Нам и меньшей доли с головой бы хватило.
Судя по недоплаченным 20 млрд.
И которые рфия будет отдавать также, как и ЮКОСу 50.
Немцы бы брали сразу.

А немцы могли и больший тариф за транзит подавить и цену газа ниже скинуть.

Да ещё и разница была бы от керування немцами. Деньги бы не воровали бы по схемам, а модернизировали трубу и снизили бы ещё ниже себестоимость прокачки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:50

Поэтому западные партнёры и хотят гарантий и условий, а не голословного - просим в консорциум, где мы будем в нашем провластно-бизнесовом режиме всё определять, керувати и менять в любой момент, как захотим.
А вы в сторонке... для витрины постойте, инвесторами выступите.

Конечно на таких условиях никто даже не откликается.
Пальцем у виска разве что крутят в ответ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:09

Подождите.

Немцы покупают по рыночной цене в Германии газ.
Больше-меньше тариф транзита -- это издержки продавца - рфии.

Что компенсировать-то должны у себя немцы от поднятия тарифа за транзит?

Если же цена за газ немцем договаривается с рфией, а не является рыночной для Германии (рыночной, как было указано выше допысувачем - прямо не зале жить хто скильки витратив при добуванни, транспортуванни), то немец, как потребитель (спрос), у рашкована тем более продавит себе цену ниже.
Главное, чтобы росмаржа позволяла.
Хотя рашкованы могут и себе в убыток этот газ продавать...через инфляцию-девальвацию лапоша своих пересичных.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:12

Мене дуже дивує (не можу підібрати правильного слова-тому без образ , використаю найближче по значенню) совкова меншовартість.....
По порядку Прибуток німців зараз
сума від продажу в Європі-сума за транспортування -сума закупки в росії
Від нас залежить тільки сума за транспортування . яка в свою чергу складається
сума за транспортування=витрати на транспортування+наш прибуток
Давайте припустимо що німці отримали 50%+1 голос в нашій ГТС і..... більшістю голосів прийняли рішення що
тариф на транспортування=витратам на транспортування+0 прибутку.
Ми отримали0/2
Вони отримали +наш прибуток
Тому, ніде не написано що хотіли іноземці,а іноземці не завжди альтруїсти , бувають і аферисти і всі до одного не забувають про власний прибуток, тому я не здивуюсь ,якщо виявиться що всі пропозиції які іноземні компанії давали нам складались з мною описаного вище+корупційний бонус тому хто рішення приймає з нашого боку.
Поки такого рішення не має і ніде не озвучені ні наші ні іноземні пропозиції - до того часу я на 99,99% можу стверджувати що за вирішення цього питання жоден з наших потенційних вирішальників корупційної добавки до зарплати не отримав....
99,99% - тому , що можливо існує якась інша схема, по якій нашим вирішальникам вигідно зберігати статус-кво...
Але якщо ми отримаємо 2,5 млрд за попередні роки і 4,7 млрд за 2018-2019 - я буду тільки радий, навіть якщо прицьому хтось з наших отримає медальі 0,1 млрд корупційної взятки.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:21

Кратко: это точнотв одной сосне, точнее в одном абзаце заблудился какой-то дописувач --- поднятие тарифа за транзит, поднятие цены - и при этом *от того кто сколько потратил при изготовлении, транспортировании - прямо цена не зависит*.

Немцы-то не покупают газ на границе с рфией!

Одна сосна)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:26

Это не совкова меншовартисть, это всё та же безграмотность за морем пустых цифр и букв.

Немец не покупает газ на границе с рф.
Отсюда и все ошибки а-ля *ввп - сумма цен всех товаров..*.


И никакими буквами и цифрами эти простейшие ошибки не завуалировать.
Но они же в фундаменте!
Поэтому всё остальные рассуждени на этой базе глубоко ошибочны.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:39

Рашка ж ведь не хочет, чтобы европейцы покупали газ у неё на границе.
Потому что тогда она к транзиту никоим боком.
И за транзит уже мы с европейцами договариваемся.

Если немцы вошли бы в нашу ГТС и рашка по-прежнему продавала в Европе свой газ , то немцы и мы - с рфией договариваемся за транзит.
И немцы бы приперли рфию.

Но рфия желает САМА продавать свой газ в Европе. Сама. И свой.
Даже с 12-го пики из арендованных еврохранилищ грозилась сглаживать))


Одна сосна)))
detroytred
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