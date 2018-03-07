В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...
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detroytred написав:А немцы могли и больший тариф за транзит подавить и цену газа ниже скинуть.
Да ещё и разница была бы от керування немцами. Деньги бы не воровали бы по схемам, а модернизировали трубу и снизили бы ещё ниже себестоимость прокачки.
В них апетити на порядок більший, ніж в нас. Словаки за віртуальний реверс отримують більше, ніж ми за транспортування від східного до західного кордону України. Німці на одному ПП2 зароблять більше, ніж ми заробляємо зараз. Німці продають газ своїм пересічним втричі дорожче, ніж купують у Газпрома, і Газпром теж маю долю з цього гешефту через дочірні компанії. Зупинити ПП2 може тільки політика. Німців не цікавить наша ГТС, їх цікавлять прибутки від ПП2. Якщо буде ПП2, то взимку 2020 буде ще одна газова війна з Газпромом, тільки тоді програє він, бо Газпром, без нашої ГТС, все одно не зможе обійтись.
Вы все правильно описали, согласна с вами на все 100%, только вывод к сожалению сделали не верный, я здесь объясняла уже одному первокласснику повторю еще раз: Ямал — Европа 33 млрд м³ Северный поток 55 млрд м³ Северный поток 2 55 млрд м³ в год Сила Сибири 38 млрд Голубой поток 19 млрд м³ Турецкий поток 63 млрд м³
Итого к концу 2019 года экспорт газа будет 263 млрд м³ В 2017 экспорт газа был 193,9 млрд А теперь ответьте на один вопрос, сколько газа будет прокачиваться через нашу трубу? Да если бы только труба, а кто то задумывался что будут делать 30000 человек обслуживающих эту трубу, а у них есть жены и дети, напрямую это затронит порядка 100 000 людей, и кто за это ответит?
pohl-elena написав:А теперь ответьте на один вопрос, сколько газа будет прокачиваться через нашу трубу? Да если бы только труба, а кто то задумывался что будут делать 30000 человек обслуживающих эту трубу, а у них есть жены и дети, напрямую это затронит порядка 100 000 людей, и кто за это ответит?
Через нас буде 30-40 млрд кубів на рік. Тому що ми резервна динамічна система, на відміну від потоків. І наша ГТС, і наши ПГС потрібні Газпрому, динамічної альтернативи все одно немає ні у росіян, ні у норвежців. Хто буде винен, можна почути на футбольних матчах, і це відповідає дійсності.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Одному поганому танцюристу заважають наші керівники,а він завжди ні за що не відповідає і ні на що не впливає... правда якщо не впливає то чого так переживає і стільки строчить-але то таке Другій танцюристці з педерації-спокою не дають досягнення в будівництві газогонів, при цьому вона не може відповісти ні собі ні навколишнім а - якщо газагони будуються, то як ми можемо зупинити їх будівництво? ( і взагалі як ми можемо вплинути на рішення іншої політично -комерційної структури ) б -якщо газогони будуються , то що повинні зробити ми ? віддати свій Газогін тому хто будує в обхід ?
Тому висновок простий як двері Якщо будівельник газогонів прийняв рішення про їх будівництво, то наше завдання не віддати свою ГТС безкоштовно поки він не добудував свої(а як добудує-то ми свої повинні будемо порізати) , а вставити як можна більше палиць в будівництво . в тому числі і підняттям тарифів там де без нас наш конкурент обійтись сьогодні не може.
Тому москалі і промоскалики вкупі з зрадофілами і всьопропалістами Чим більше Ви будете лякати нас і світ -тим сильніший опір на свої страшилки будете отримувати... Але мудельманам які керують інформаційним потоком в педерації - ця проста істина(дія рівна протидії) не доступна, бо вони до елементарного курсу фізики в школі не дійшли.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
pohl-elena написав:А теперь ответьте на один вопрос, сколько газа будет прокачиваться через нашу трубу? Да если бы только труба, а кто то задумывался что будут делать 30000 человек обслуживающих эту трубу, а у них есть жены и дети, напрямую это затронит порядка 100 000 людей, и кто за это ответит?
Через нас буде 30-40 млрд кубів на рік. Тому що ми резервна динамічна система, на відміну від потоків. І наша ГТС, і наши ПГС потрібні Газпрому, динамічної альтернативи все одно немає ні у росіян, ні у норвежців. Хто буде винен, можна почути на футбольних матчах, і це відповідає дійсності.
1.Вот вы говорите «Через нас буде 30-40 млрд кубів на рік.» А какова рентабельнось трубы вы вообще знаете ? Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд м3 в год. Назовите дурака который работает себе в убыток. 2. Вы говорите «Тому що ми резервна динамічна система, на відміну від потоків. І наша ГТС, і наши ПГС потрібні Газпрому, динамічної альтернативи все одно немає» Оказывается-есть, так Газпром выкупил или взял в аренду практически все имеющиеся газовые хранилища в Европе только в Гepмaнии cущecтвуeт cвышe copoкa пoдзeмныx xpaнилищ гaзa coвoкупнoй eмкocтью oкoлo 20 млpд кубoмeтpoв. E.ON Ruhrgas pacпoлaгaeт мoщнocтями пpимepнo нa 5 млpд кубoмeтpoв. Kpупнeйшee ПXГ в Гepмaнии и Зaпaднoй Eвpoпe Rehden (4,2 млpд кубoмeтpoв) пpинaдлeжит кoмпaнии WINGAS, coвмecтнoму пpeдпpиятию "Гaзпpoмa" и Wintershall.
3. Когда Газпром предлагал выкупить трубу за 10 млрд., что тогда сказала наша газовая принцесса: « это наше национальное достояние» носить трусики по 3000 евро, конечно для нее это было достояние, а подписать контракт по 400 дол. Это что ? И что тогда кричали на стадионах? 4. При князе было не лучше разница в том, что достояние шло не на трусики, а на туфельки из страусиной кожи по 15000 дол. И что кричали на стадионах? 5. Пришел барон и что то изменилось, да ничего, платит за газ в Европе по 600 дол. И пускает пузыри, как будто ему все должны П.С. и почему то ни кому не пришло в голову, продать просто эту трубу за 10 млрд. (правда кто за нее сегодня, что то даст) как это сделал Лукашенко в свое время и иметь себе самый дешевый газ по 129 дол. Ах да, а за что тогда трусики, туфельки покупать и отдыхать на Мальдивах. А в это время на стадионах раздаются крики Путин…..
Прогресс. Дописувач понял, что дальше показывать свои ошибки и вуалировать их генерацией очередных абсурдов- лишь глубже садиться в лужу.
Поэтому, как обычно, просто очередной поток - москалыкы, зрадофилы, всьопропалисты, поганий танцюрист, мудельманы - в качестве аргументов.
От людини, яка мнение о привлечении европейцев в наш украинский капитал (в частности гтс) - дошла до такого абсурда, как обозначить *лити воду на москальский млин*.
Конечно, вкупе с непониманием азбуки (покупки европейцами росгаза не на границе, а в Европе) ничего иного этому дописувачу не остается, як волати к переходу на личности и беспочвенным обвинениям в зрадофильстве, литье воды на млын и т.п. Стандартная позиция ..., севших в лужу.
pohl-elena написав:А теперь ответьте на один вопрос, сколько газа будет прокачиваться через нашу трубу? Да если бы только труба, а кто то задумывался что будут делать 30000 человек обслуживающих эту трубу, а у них есть жены и дети, напрямую это затронит порядка 100 000 людей, и кто за это ответит?
Через нас буде 30-40 млрд кубів на рік. Тому що ми резервна динамічна система, на відміну від потоків. І наша ГТС, і наши ПГС потрібні Газпрому, динамічної альтернативи все одно немає ні у росіян, ні у норвежців. Хто буде винен, можна почути на футбольних матчах, і це відповідає дійсності.
1.Вот вы говорите «Через нас буде 30-40 млрд кубів на рік.» А какова рентабельнось трубы вы вообще знаете ? Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд м3 в год. Назовите дурака который работает себе в убыток.
Тільки дурень буде рахувати сумарну пропускну здатність не розібравшись з чого вона складаєтьсяЯсно що для 30-40 млрд м3 ніхто не буде пітримувати на повну потужність4 магістральних транзитних гілки і 10-15 малих. Виберуть оптимальний маршрут для існуючого навантаження і все остальне законсервують 2 Страшилки про втрату 30 000 робочих місць ,після втрати ОРДЛО -це налякали їжака голою задницею
pohl-elena написав: 2. Вы говорите «Тому що ми резервна динамічна система, на відміну від потоків. І наша ГТС, і наши ПГС потрібні Газпрому, динамічної альтернативи все одно немає» Оказывается-есть, так Газпром выкупил или взял в аренду практически все имеющиеся газовые хранилища в Европе только в Гepмaнии cущecтвуeт cвышe copoкa пoдзeмныx xpaнилищ гaзa coвoкупнoй eмкocтью oкoлo 20 млpд кубoмeтpoв. E.ON Ruhrgas pacпoлaгaeт мoщнocтями пpимepнo нa 5 млpд кубoмeтpoв. Kpупнeйшee ПXГ в Гepмaнии и Зaпaднoй Eвpoпe Rehden (4,2 млpд кубoмeтpoв) пpинaдлeжит кoмпaнии WINGAS, coвмecтнoму пpeдпpиятию "Гaзпpoмa" и Wintershall.
Так ці потужності існували і до сьогоднішнього дня, і при цьому наші 35 млрд сховища також були заповнені Газпром вирішив замінити економіку-політикою Чим це для нього закінчилось ? Зменшенням капіталізації в 5 разів Нехай ще трошки побавиться і вже не німці, а ми будемо вирішувати куди і що він буде перекачувати
pohl-elena написав: 3. Когда Газпром предлагал выкупить трубу за 10 млрд., что тогда сказала наша газовая принцесса: « это наше национальное достояние» носить трусики по 3000 евро, конечно для нее это было достояние, а подписать контракт по 400 дол. Это что ? И что тогда кричали на стадионах? 4. При князе было не лучше разница в том, что достояние шло не на трусики, а на туфельки из страусиной кожи по 15000 дол. И что кричали на стадионах? 5. Пришел барон и что то изменилось, да ничего, платит за газ в Европе по 600 дол. И пускает пузыри, как будто ему все должны П.С. и почему то ни кому не пришло в голову, продать просто эту трубу за 10 млрд. (правда кто за нее сегодня, что то даст) как это сделал Лукашенко в свое время и иметь себе самый дешевый газ по 129 дол. Ах да, а за что тогда трусики, туфельки покупать и отдыхать на Мальдивах. А в это время на стадионах раздаются крики Путин…..
Я підтримую вашу критику нашої Тимошенко і Януковича... Але яке це відношення має до сьогоднішніх подій? 1 Трубу Вам ніхто не продасть, як би ваші політологи не пробували нас нажахати страшилками з зомбоящика 2 Наша сьогоднішня енергетична стійкість на порядок міцніша ніж в 2006-2014 роках , а тому про афери тупу здайте крим а ми вам за це газ не по 600 а по 400 доларів продамо - залишились в минулому 3 Вас бісить що ви не в стані скупити оптом і вроздріб нашу сьогоднішню владу - так побіситесь і перебіситесь , тим більше що наступна для вас буде ще більш незручна.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення