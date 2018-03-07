В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...

Додано: Чет 08 бер, 2018 13:00

Одному поганому танцюристу заважають наші керівники,а він завжди ні за що не відповідає і ні на що не впливає... правда якщо не впливає то чого так переживає і стільки строчить-але то таке

Другій танцюристці з педерації-спокою не дають досягнення в будівництві газогонів, при цьому вона не може відповісти ні собі ні навколишнім

а - якщо газагони будуються, то як ми можемо зупинити їх будівництво? ( і взагалі як ми можемо вплинути на рішення іншої політично -комерційної структури )

б -якщо газогони будуються , то що повинні зробити ми ? віддати свій Газогін тому хто будує в обхід ?



Тому висновок простий як двері

Якщо будівельник газогонів прийняв рішення про їх будівництво, то наше завдання не віддати свою ГТС безкоштовно поки він не добудував свої(а як добудує-то ми свої повинні будемо порізати) , а вставити як можна більше палиць в будівництво . в тому числі і підняттям тарифів там де без нас наш конкурент обійтись сьогодні не може.



Тому москалі і промоскалики вкупі з зрадофілами і всьопропалістами

Чим більше Ви будете лякати нас і світ -тим сильніший опір на свої страшилки будете отримувати...

Але мудельманам які керують інформаційним потоком в педерації - ця проста істина(дія рівна протидії) не доступна, бо вони до елементарного курсу фізики в школі не дійшли.

http://forum.finance.ua/topic93912.html

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