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В "Нафтогазі" пояснили,
чому газ із підземних сховищ не...

В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...
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  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 22:41

Re: В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не.

  pohl-elena написав:Оказывается-есть, так Газпром выкупил или взял в аренду практически все имеющиеся газовые хранилища в Европе только в Гepмaнии cущecтвуeт cвышe copoкa пoдзeмныx xpaнилищ гaзa coвoкупнoй eмкocтью oкoлo 20 млpд кубoмeтpoв. E.ON Ruhrgas pacпoлaгaeт мoщнocтями пpимepнo нa 5 млpд кубoмeтpoв. Kpупнeйшee ПXГ в Гepмaнии и Зaпaднoй Eвpoпe Rehden (4,2 млpд кубoмeтpoв) пpинaдлeжит кoмпaнии WINGAS, coвмecтнoму пpeдпpиятию "Гaзпpoмa" и Wintershall.

Інформація з офіційного сайта Газпрома http://www.gazprom.ru/about/production/ ... d-storage/
В 2016 году собственные мощности «Газпрома» по хранению газа в Европе составили около 5 млрд куб. м, суточная производительность — 83,4 млн куб. м.
«Газпром» продолжает наращивать мощности по хранению газа в Европе с целью достижения активной емкости не менее 5% от годового объема экспортных поставок.

5% від 220 млрд - це 11 млрд кубів. 5 млрд власних і до 6 арендованих. Цього не досить. Без нашої ГТС і наших ПГС ніяк.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 22:49

Re: В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не.

  detroytred написав:За состояние нашей ГТС отвечает кто?
Кто только изображает, что желает привлечения европейского капитала в наш рынок и внедрения европейского уровня экономических, социальных и пр. отношений?

Наверное пуйло?))
Ответственность за противоправные действия и вина на пуйле, никуда с него не снимается, не девается.
Но разделять-то хоть немного нужно (кто, за что и почему).

Теперь уже Вы так некрасиво подменили предмет.
Перешли к новому для Вас типу аргументов.

Ви не розумієти суті наших відносин з європейцями і росіянами. Чия б не була українська ГТС - євпропейська, газпромовська, українська - ПП1,2 все одно б побудували, а транзит через нашу ГТС може вар'юватися від мінімального до максимального не через бажання європейців чи українців, а тільки через бажаня царя-батюшки. Їм начхати на домовленості, суди і навіть гроші - політика на першому місці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:15

lapay
Это Вы глубоко заблуждаетесь в возможностях *царя-батюшки*.
*царь* он в рфии, а за ее пределами он в рамках, за флажками, которые ему определяет-диктует-выставляет Запад.

С этого его ограниченного *царизма* уже ржут (прозрели) даже некоторые самые упоротые ватники.

Потоки и пр. -- это следствие жадности наших можновладцив бильше самым хазяинуваты на своём (именно своём, так они считают) поле (рынке).
Европейцам и Ко побоку ... они взяли о обошли жлобов.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:18

  lapay написав:
  pohl-elena написав:Оказывается-есть, так Газпром выкупил или взял в аренду практически все имеющиеся газовые хранилища в Европе только в Гepмaнии cущecтвуeт cвышe copoкa пoдзeмныx xpaнилищ гaзa coвoкупнoй eмкocтью oкoлo 20 млpд кубoмeтpoв. E.ON Ruhrgas pacпoлaгaeт мoщнocтями пpимepнo нa 5 млpд кубoмeтpoв. Kpупнeйшee ПXГ в Гepмaнии и Зaпaднoй Eвpoпe Rehden (4,2 млpд кубoмeтpoв) пpинaдлeжит кoмпaнии WINGAS, coвмecтнoму пpeдпpиятию "Гaзпpoмa" и Wintershall.

Інформація з офіційного сайта Газпрома http://www.gazprom.ru/about/production/ ... d-storage/
В 2016 году собственные мощности «Газпрома» по хранению газа в Европе составили около 5 млрд куб. м, суточная производительность — 83,4 млн куб. м.
«Газпром» продолжает наращивать мощности по хранению газа в Европе с целью достижения активной емкости не менее 5% от годового объема экспортных поставок.

5% від 220 млрд - це 11 млрд кубів. 5 млрд власних і до 6 арендованих. Цього не досить. Без нашої ГТС і наших ПГС ніяк.

руппа Газпром участвует в проектах в сфере подземного хранения газа в странах, через территорию которых проходят основные объёмы российских поставок:

ООО «Газпром экспорт» совместно с ВИНГАЗ эксплуатирует в Германии крупнейшее хранилище Европы — «Реден» объемом 4,7 млрд куб. м.
ООО «Газпром экспорт», ВИНГАЗ и компания РАГ эксплуатируют ПХГ «Хайдах» в Австрии. Объем активного газа после введения в эксплуатацию второй очереди составил 2,89 млрд куб. м. ПХГ «Хайдах» обеспечивает надежность экспортных поставок природного газа в направлении пункта Баумгартен, а также потребителей Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии, Германии, Словакии и Италии.
Совместно с компанией ФНГ мы реализуем проект строительства ПХГ «Катарина» в Германии. Проектная производительность ПХГ составляет 26 млн куб. м в сутки. В настоящее время активная емкость газохранилища составляет 314,7 млн куб. м., и должна достигнуть 650 млн куб. м после сооружения запланированных 12-ти каверн. Это ПХГ обеспечивает надежность поставок в Западную Европу в пунктах Мальнов, Вайдхаус, Газпул и ЭнСиДжи, а также по газопроводу «Северный поток».
В Сербии нашей компанией реализован проект ПХГ «Банатский двор» с активным объемом в 450 млн куб. м газа. В этом проекте доля Группы Газпром составляет 51%. ПХГ обеспечивает надежность экспортных поставок природного газа в Венгрию, Сербию, Боснию и Герцеговину.
В Нидерландах в 2014 г. введено в эксплуатацию ПХГ «Бергермеер», в объёме которого Газпром получил 1,9 млрд куб. м. ПХГ «Бергермеер», имеющее стратегически важное расположение, призвано обеспечивать стабильный режим работы газопровода «Северный поток» и надежность поставок газа.
Совместно с компанией «Моравске нафтове долы» (МНД) в Чехии завершено строительство ПХГ «Дамборжице», которое было введено в эксплуатацию летом 2016 г. В настоящее время активная емкость ПХГ составляет 117,0 млн куб. м, а максимальный проектный активный объем хранения — 456 млн куб. м. Проект призван обеспечивать надежность поставок российского газа по газопроводам ОПАЛ и «Северный поток».
Группа Газпром совместно с компаниями «Би-Пи» и «ДОНГ Энерджи» с 2007 г. реализует проект ПХГ в германском Этцеле, в непосредственной близости к магистральным газопроводам и газотранспортным сетям Германии и Нидерландов. В настоящий момент хранилище «Этцель» включает семь соляных каверн. В 2017 г. их количество будет доведено до 9, а активный объём газа достигнет порядка 1 млрд куб. м.
Группе Газпром также принадлежит одно из крупнейших ПХГ Германии, расположенное в муниципальном образовании Йемгум. Данное хранилище введено в эксплуатацию в 2013 г., по окончании сооружения в 2019-2020 гг. его активный объем составит 900-950 млн куб. м газа. «Йемгум» является высокоэффективным хранилищем, способным закачивать и извлекать весь доступный объём газа за короткие периоды времени. Так, один миллион кубометров природного газа может быть отобран в течение часа, а весь объём хранилища — в течение около 40 дней, что позволяет пользоваться хранилищем на краткосрочной основе для обеспечения стабильного газоснабжения и использования возможностей спотовой торговли.
Помимо этого, для повышения надежности снабжения европейских потребителей в текущем осенне-зимнем периоде 2017-2018 гг. компанией арендованы дополнительные мощности по хранению в Европе в Гepмaнии cвышe copoкa пoдзeмныx xpaнилищ гaзa coвoкупнoй eмкocтью oкoлo 20 млpд кубoмeтpoв
Кроме того, Группа Газпром проводит технико-экономическую оценку возможности участия в проектах в сфере ПХГ на территории Австрии, Словакии, Китая и ряда других стран.
К 2020 проблемы с ПХГ будут полностью решены.
pohl-elena
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:23

lapay
Какая у рашкованов-озерников может быть политика?
Не смешите.
Она лишь на словах и для телевизора, как приправа к пайке населению.

А так те же жалобы.
Только с бОльшими ресурсами.
Поэтому и вовремя сообразили и поделились с Западом.

27% газмяса банк Нью-Йорка и т.д.
Политика)))
detroytred
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