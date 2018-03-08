В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...

Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:35

lapay

Биография говорит о том, насколько человек специалист в том или ином вопросе и можно ли доверять ему, как эксперту. Слишком много в последнее время появилось "экспертов", которые пока были в "теплых креслах" молчали, а как только лишились их, сразу стали экспертами.



По украинской ГТС - "Ваши слова да богу в уши!" (совершенно без иронии!). В первые годы независимости я был тоже верящим и наивным, теперь скептиком. Верю не словам, а делам. А дела таковы - стоило России отказаться от поставки газа Украине и снизить на 20% давление в трубе (понятно, что это был ответ на проигрыш в арбитраже, а повод всегда можно найти, было бы желание), как в Украине тут же было объявлено ЧП - отменили занятия в школе, детсадах, даже в некоторых ВУЗах учебу, пошли призывы снизить температуру в квартирах...

Понятно, что РФ будет продолжать такую политику в надежде, что Украина приползет к ней на коленях.



Прокачка какого-то количества газа в Европу для повышения его количества в случае резкого похолодания там, на ограниченное время (неделя-две) нерентабельна Украине. Какой объем будет идти постоянно в Южную Европу? И будет ли? Кто имеет бОльший вес в Европе - Германия или Польша, Болгария, Словакия, Румыния? Деньги за транзит в эти страны кто должен получать (с точки зрения Германии), Украина или Германия? То что немецкие и др. фирмы отказались финансировать строительство СП2 вполне логично - зачем вкладывать СВОИ деньги, когда Россия все равно вложит ЕЕ деньги!



По "Турецкому потоку". Эрдогану главное обеспечить газом СВОЮ страну, а про Болгарию и Италию пусть думают ИХ правительства. И ему выгоден российский газопровод, т.к. вложив деньги в строительство его, Россия вынуждено будет их "отбивать" поставками газа, ну а Эрдоган будет сталкивать лбами Россию и Азербайджан, добиваясь меньшей стоимости газа для Турции.



Увы, но Украина Европе уже малоинтересна, в отличие от России (та нужна ей только как поставщик дешевого газа). В первое время после "майдана" Украина была на первых полосах, но прошло время, Европа поняла, что в Украине ничего не изменилось, кроме первых лиц, всё та же коррупция, офшоры, перераспределение от бывших первых и их окружения к нынешним первым и уже к их окружению, реформы только на словах, а зачастую даже и на словах их нет. Так, по традиции, что-то говорится, что-то делается, но все меньше и меньше. Это если судить по их делам, а не по словам наших политиков.