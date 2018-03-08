В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...
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detroytred написав:В Словакии, например, газовый гигант через компании SPP и Eurostream контролирует практически всю ГТС страны. Которая занимается только приемом огромных потоков транзитного газа из Украины и дальнейшей их транспортировкой в Австрию и Чехию.
Читаємо наступний абзац:
С точки зрения Киева, эти проекты грозят нанести ущерб транзитным доходам Украины и Словакии. 31 июля Engie даже сделала заявление о том, что может выйти из состава акционеров «Северного Потока-2». Однако едва ли стоит верить этим словам. Потому что Engie, наряду с немецкой Uniper, являются ярыми сторонниками North Stream. Французский газовый гигант на 30% принадлежит государству. А французам очень не нравится идея сокращения источников импорта газа в ЕС.
Хранузам і німцям пофіг, з якої сторони буде йти російський газ. Їх цікавлять тільки ласі шматочки, як ПГС. Словацький транзит без українського, а, тим більше, молдавський, висохне до нуля. Побачимо, як ці європейці заблокуюють ПП2. Так, як і зброю нам дали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
pohl-elena написав:Оказывается-есть, так Газпром выкупил или взял в аренду практически все имеющиеся газовые хранилища в Европе только в Гepмaнии cущecтвуeт cвышe copoкa пoдзeмныx xpaнилищ гaзa coвoкупнoй eмкocтью oкoлo 20 млpд кубoмeтpoв. E.ON Ruhrgas pacпoлaгaeт мoщнocтями пpимepнo нa 5 млpд кубoмeтpoв. Kpупнeйшee ПXГ в Гepмaнии и Зaпaднoй Eвpoпe Rehden (4,2 млpд кубoмeтpoв) пpинaдлeжит кoмпaнии WINGAS, coвмecтнoму пpeдпpиятию "Гaзпpoмa" и Wintershall.
В 2016 году собственные мощности «Газпрома» по хранению газа в Европе составили около 5 млрд куб. м, суточная производительность — 83,4 млн куб. м. «Газпром» продолжает наращивать мощности по хранению газа в Европе с целью достижения активной емкости не менее 5% от годового объема экспортных поставок.
5% від 220 млрд - це 11 млрд кубів. 5 млрд власних і до 6 арендованих. Цього не досить. Без нашої ГТС і наших ПГС ніяк.
Простой вопрос, зачем им вообще хранилища? в хранилищах больше заинтересованы европейцы
Да, кстати, подчеркну -- именно для завуалирования этого банального простого жлобства наших можновладцив (то есть того, что они, они!!! не хотят делиться) они рассказывают сказки только об уроне державе от евроинтеграции и защите ее интересов, не показывая весь баланс.
Янека помните. Как он пел о негативе перед подписанием ассоциации.
По рфии же. Начальная ситуация-то -- рфия частично хазяянуэ у нас. Ее выпихивают. Она не караэ, за непокору, а цепляется за часть своего куска (как она считает).
Вспомните, как пу (косвенно, через своих лиц) предлагал поделить. Западу часть, рфии часть. Получил кукиш. Оторвал сам.
Кроме того, как рассказывает Землянский, российская и украинская ГТС — две части советского газопровода, тесно связанные между собой. Благодаря этому российская часть трубы может полноценно функционировать лишь при условии, что сохраняется возможность поставок через Украину. «Плюс снабжать восточную Европу российским газом в любом случае придется через украинскую ГТС», — дополняет он. Поэтому шансы на то, что российский транзит через украинскую ГТС когда-нибудь прекратится полностью, крайне малы.
Об этом же говорит и опыт эксплуатации первой нитки «Северного потока», который показал, что просто новой трубы в обход Украины недостаточно. Как отмечает гендиректор консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин, уже действующая нитка показала, что новые ветки газопроводов пока не могут заменить гибкого режима, в котором способна работать украинская ГТС, то есть резко сокращать или наращивать объемы транзита. Тот же «Северный поток» работает в режиме «транспортируй или плати», то есть «Газпром» заключает договор за транспортировку за фиксированную плату вне зависимости от прокачанного объема газа.
«Чем больше прокачиваешь, тем ниже себестоимость на тысячу кубов», — поясняет он. По мнению Корчемкина, вряд ли европейские потребители согласятся просто так перейти от гибких поставок через Украину, когда они сегодня получают столько, сколько хотят, к равномерным круглогодичным поставкам через «Северный поток».
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Кроме того, как рассказывает Землянский
Землянский Валентин Валентинович
Экс-начальник Управления по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины", независимый эксперт по вопросам энергетики
Биография
Землянский Валентин Валентинович родился 21 декабря 1975 года. Образование высшее. В 1998 году закончил академию Службы Безопасности Украины по специальности Правоведение. Работал в Институте государства и права при Академии Наук Украины. В 2002 г. - генеральный директор корпорации Медиа Простир. Позже директор Киевского представительства ИА ООО Контекст - Медиа. С июня 2007 года по январь 2008 гг. работал советником по связям с общественностью ООО Газекс - Украина. С 22 января 2008 г. начальник Управления по связям с общественностью Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины. Найболее тесно связан с: Юрий Бойко
yanyura Причому тут чиясь біографія? Дозволу на сухопутне будівництво другої нитки Турецького потоку ще навіть Ердоган не дав, а про ЄС взагалі мова не йде. Для Східної Європи газ все одно піде через Україну, і ПГС теж Газпром з повітря не намалює. Раша те саме пробувала зробити з Прибалтикою, в результаті знизила їм суттєво ціну і втратила більшість ринку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay Биография говорит о том, насколько человек специалист в том или ином вопросе и можно ли доверять ему, как эксперту. Слишком много в последнее время появилось "экспертов", которые пока были в "теплых креслах" молчали, а как только лишились их, сразу стали экспертами.
По украинской ГТС - "Ваши слова да богу в уши!" (совершенно без иронии!). В первые годы независимости я был тоже верящим и наивным, теперь скептиком. Верю не словам, а делам. А дела таковы - стоило России отказаться от поставки газа Украине и снизить на 20% давление в трубе (понятно, что это был ответ на проигрыш в арбитраже, а повод всегда можно найти, было бы желание), как в Украине тут же было объявлено ЧП - отменили занятия в школе, детсадах, даже в некоторых ВУЗах учебу, пошли призывы снизить температуру в квартирах... Понятно, что РФ будет продолжать такую политику в надежде, что Украина приползет к ней на коленях.
Прокачка какого-то количества газа в Европу для повышения его количества в случае резкого похолодания там, на ограниченное время (неделя-две) нерентабельна Украине. Какой объем будет идти постоянно в Южную Европу? И будет ли? Кто имеет бОльший вес в Европе - Германия или Польша, Болгария, Словакия, Румыния? Деньги за транзит в эти страны кто должен получать (с точки зрения Германии), Украина или Германия? То что немецкие и др. фирмы отказались финансировать строительство СП2 вполне логично - зачем вкладывать СВОИ деньги, когда Россия все равно вложит ЕЕ деньги!
По "Турецкому потоку". Эрдогану главное обеспечить газом СВОЮ страну, а про Болгарию и Италию пусть думают ИХ правительства. И ему выгоден российский газопровод, т.к. вложив деньги в строительство его, Россия вынуждено будет их "отбивать" поставками газа, ну а Эрдоган будет сталкивать лбами Россию и Азербайджан, добиваясь меньшей стоимости газа для Турции.
Увы, но Украина Европе уже малоинтересна, в отличие от России (та нужна ей только как поставщик дешевого газа). В первое время после "майдана" Украина была на первых полосах, но прошло время, Европа поняла, что в Украине ничего не изменилось, кроме первых лиц, всё та же коррупция, офшоры, перераспределение от бывших первых и их окружения к нынешним первым и уже к их окружению, реформы только на словах, а зачастую даже и на словах их нет. Так, по традиции, что-то говорится, что-то делается, но все меньше и меньше. Это если судить по их делам, а не по словам наших политиков.
yanyura написав:Прокачка какого-то количества газа в Европу для повышения его количества в случае резкого похолодания там, на ограниченное время (неделя-две) нерентабельна Украине. Какой объем будет идти постоянно в Южную Европу? И будет ли? Кто имеет бОльший вес в Европе - Германия или Польша, Болгария, Словакия, Румыния? Деньги за транзит в эти страны кто должен получать (с точки зрения Германии), Украина или Германия? То что немецкие и др. фирмы отказались финансировать строительство СП2 вполне логично - зачем вкладывать СВОИ деньги, когда Россия все равно вложит ЕЕ деньги!
Другую часть транзита через Украину в размере 31,5 млрд куб.м.смогут заменить две нитки "Турецкого потока" каждая по 15,75 млрд куб.м.
Нет, EUGAL к концу 2019 года будет готов только наполовину просто потому, что так изначально планировалось. К этому времени намечено проложить первую нитку. Вторая согласно графику должна вступить в строй к концу 2020 года. Так что даже если "Северный поток-2" с двумя его нитками в декабре следующего года будет полностью сдан в эксплуатацию, он в течение года сможет работать только вполсилы.
Если же, наоборот, "Северный поток-2" застопорится, а EUGAL войдет в строй, то "Газпрому" придется платить полную цену за пустую трубу. "Клиент обязан оплачивать законтрактованные газотранспортные мощности. Используются они при этом или нет, для нас вопрос второстепенный", - подчеркнул в беседе с DW руководитель проекта Людгер Хюмбс. В этом-то и состоит особая привлекательность EUGAL для иностранных инвесторов: газпромовская стратегия долгосрочного бронирования обеспечивает им беспроигрышный вариант.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...