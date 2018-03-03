Итоги: Мировой фондовый рынок 03.03.18

Основные американские фондовые индексы в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне новостей о введении высоких импортных пошлин на сталь и алюминий в США.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,29%, до 24538,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,08%, до 7257,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,51%, до 2691,25 пункта.
В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени.
Еврокомиссия, в частности, уже выразила глубокое сожаление в связи с этим заявлением Трампа, и заявила, что намерена предложить ответные меры, совместимые с правилами ВТО. ВТО, в свою очередь, выразила обеспокоенность заявлением США и планирует внимательно следить за ситуацией.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по окончательной оценке, вырос до 99,7 пункта с 95,7 пункта в январе, тогда как аналитики ожидали роста индикатора до 99,5 пункта.
Инвесторы также обратили внимание на выступление нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед банковским комитетом сената США в четверг. По словам Пауэлла, неустойчивость налоговой политики в краткосрочной перспективе не окажет значительного влияния на монетарную политику. Он также отметил, что не видит признаков «перегрева» экономики США.
Промышленный индекс Dow Jones просел на 70,92 пунктов или на 0,29% до 24 538,06 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 повысился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 13,58 пункта или на 0,51% и составил 2 691,25 пункта.
Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 77,31 пункта или на 1,08% до 7 257,87 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в пятницу снижением ключевых индикаторов.
На настроения инвесторов негативное влияние оказали новости из США. В четверг вечером Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.
Эта новость привела к существенному снижению стоимости акций компаний металлургического сектора Континента.
Вслед за производителями металлов снижением стоимости акций отметились автопроизводители региона, которые имеют заводы с США.
Первое впечатление от новостей очень негативное. Для автопроизводителей они означают расходы, что может вынудить их повысить цены на продукцию в период, когда рост продаж автомобилей является вялым. Так что это не слишком хорошо для автомобильного сектора.
Британский FTSE 100 просел на 1,47% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 069,9 пункта.
Немецкий DAX понизился на 2,27% до 11 913,71 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 2,39% — на отметке 5 136,58 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов в пятницу снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,39% - до 2288,84 пункта.
В свою очередь, индекс РТС упал на 0,98% и составил 1261,63 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,6% - до $64,2 за баррель
Бумаги Сбербанка подешевели на 0,73%, «Газпрома» — на 1,09%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,12%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,09%, Московской биржи — на 1,02%.
Российский фондовый рынок к пятничному закрытию скатился в фиксацию прибыли. Индекс Мосбиржи провел не самую результативную неделю после обновления исторического максимума в понедельник и снизился от пиков на 3,2%. Теперь рублевый индикатор закрепляется в диапазоне 2 250—2 300 пунктов, откуда он может двинуться в любую сторону. Индекс РТС спустился к нижней границе среднесрочного диапазона 1 250—1 300 пунктов. После случившегося пробоя 1 250 пунктов «медведям» ничего не будет мешать прогуляться к 1 225 пунктам.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 02 марта, повысился на 0,48 пункта или 0,14% до уровня 349,63 пунктов.
Объем торгов за день составил 381,2 млн. грн., акциями наторговали 0,345 млн. грн.
Как сообщалось в четверг 01 марта, ПФТС-индекс повысился на 3,26 пункта или 0,93% до уровня 350,11 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 34,57 пунктов или на 10,97% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу значительно снижаются, трейдеры реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о планах ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий.
По состоянию на 7.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32% - до 3263,18 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite опускался на 0,44%, до 1825,99 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,53% - до 30568,02 пункта.
Корейский KOSPI снижался на 0,85%, до 2406,45 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,65%, до 5934,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,22%, до 21242,23 пункта.
В четверг Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний.
Аналитик Commerzbank Хао Чжоу считает, что действия, направленные на защиту сталелитейных компаний в США, побудили беспокойных инвесторов продавать свои акции.
«Рынки получили резкое напоминание о первоначальной негативной реакции на выборы Трампа. Тарифы были объявлены без какой-либо нормативной базы. Может, этим действиям появится объяснение, однако первоначальная рыночная интерпретация таких заявлений оценивается как популизм», - считает рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.
По словам стратега Nomura Такаши Ито, некоторые инвесторы опасаются, что действия Трампа напоминают игру в «как аукнется, так и откликнется» между США и их торговыми партнерами, в частности, Китаем.
Во-вторых, основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 потерял 2,5% по итогам торгов пятницы, остальные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги также в «красной зоне» на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий.
По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,5%, до 21181,64 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,04%, до 2402,16 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,59%, до 3254,53 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,64%, до 1822,21 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 1,48%, до 30583,45 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,74%, достигнув 5928,9 пункта.
На настроения инвесторов негативное влияние оказали новости из США. В четверг вечером Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.
Эта новость привела к существенному снижению стоимости акций компаний металлургического сектора азиатского региона: ценные бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal потеряли в цене 3,8%, JFE Holdings - 2,8%, Kobe Steel - 2,7%. Вслед за производителями металлов снижением стоимости акций отметились автопроизводители региона, которые имеют заводы с США: ценные бумаги Honda Motor и Toyota Motor подешевели на 3,3% и 2% соответственно.
Первое впечатление от новостей очень негативное. Для автопроизводителей они означают расходы, что может вынудить их повысить цены на продукцию в период, когда рост продаж автомобилей является вялым. Так что это не слишком хорошо для автомобильного сектора.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева просел на 0,63% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 130,44 пункта.
Немецкий DAX понизился на 1,84% и был равен 11 966,4 пунктов.
Французский САС 40, потеряв 1,55%, находился на отметке 5 180,78 пункта.
Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу снижением биржевых индексов в рамках коррекции после нескольких дней роста: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,83% - до 1595,59 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 349,63 пункта.
Объем торгов на УБ составил 280,3 млн. грн., в том числе акциями 4,75 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 381,2 млн. грн., в том числе акциями - 0,345 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги Мотор Сичи (-1,11%), Центрэнерго (-0,99%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,7%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,97%) и Центрэнерго (+0,05%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,29% - до 508,51 пункта при объеме торгов почти 2 млн. злотых (16 млн. грн.).
В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали акции KSG Agro (-5,24%), агрохолдинга ИМК (-3,03%) и «Агротона» (-2,51%).
С ростом стоимости торговались только акции «Астарты» (+0,38%).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,