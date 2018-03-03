Итоги: Мировой фондовый рынок 03.03.18

Додано: Суб 03 бер, 2018 12:35

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу значительно снижаются, трейдеры реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о планах ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий.



По состоянию на 7.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32% - до 3263,18 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite опускался на 0,44%, до 1825,99 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,53% - до 30568,02 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,85%, до 2406,45 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,65%, до 5934,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,22%, до 21242,23 пункта.



В четверг Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний.



Аналитик Commerzbank Хао Чжоу считает, что действия, направленные на защиту сталелитейных компаний в США, побудили беспокойных инвесторов продавать свои акции.



«Рынки получили резкое напоминание о первоначальной негативной реакции на выборы Трампа. Тарифы были объявлены без какой-либо нормативной базы. Может, этим действиям появится объяснение, однако первоначальная рыночная интерпретация таких заявлений оценивается как популизм», - считает рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.

По словам стратега Nomura Такаши Ито, некоторые инвесторы опасаются, что действия Трампа напоминают игру в «как аукнется, так и откликнется» между США и их торговыми партнерами, в частности, Китаем.



Во-вторых, основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 потерял 2,5% по итогам торгов пятницы, остальные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги также в «красной зоне» на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,5%, до 21181,64 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,04%, до 2402,16 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,59%, до 3254,53 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,64%, до 1822,21 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 1,48%, до 30583,45 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,74%, достигнув 5928,9 пункта.



На настроения инвесторов негативное влияние оказали новости из США. В четверг вечером Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.



Эта новость привела к существенному снижению стоимости акций компаний металлургического сектора азиатского региона: ценные бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal потеряли в цене 3,8%, JFE Holdings - 2,8%, Kobe Steel - 2,7%. Вслед за производителями металлов снижением стоимости акций отметились автопроизводители региона, которые имеют заводы с США: ценные бумаги Honda Motor и Toyota Motor подешевели на 3,3% и 2% соответственно.



Первое впечатление от новостей очень негативное. Для автопроизводителей они означают расходы, что может вынудить их повысить цены на продукцию в период, когда рост продаж автомобилей является вялым. Так что это не слишком хорошо для автомобильного сектора.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева просел на 0,63% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 130,44 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,84% и был равен 11 966,4 пунктов.



Французский САС 40, потеряв 1,55%, находился на отметке 5 180,78 пункта.

Основные американские фондовые индексы в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне новостей о введении высоких импортных пошлин на сталь и алюминий в США.Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,29%, до 24538,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,08%, до 7257,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,51%, до 2691,25 пункта.В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени.Еврокомиссия, в частности, уже выразила глубокое сожаление в связи с этим заявлением Трампа, и заявила, что намерена предложить ответные меры, совместимые с правилами ВТО. ВТО, в свою очередь, выразила обеспокоенность заявлением США и планирует внимательно следить за ситуацией.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по окончательной оценке, вырос до 99,7 пункта с 95,7 пункта в январе, тогда как аналитики ожидали роста индикатора до 99,5 пункта.Инвесторы также обратили внимание на выступление нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед банковским комитетом сената США в четверг. По словам Пауэлла, неустойчивость налоговой политики в краткосрочной перспективе не окажет значительного влияния на монетарную политику. Он также отметил, что не видит признаков «перегрева» экономики США.Фондовые торги в Европе завершились в пятницу снижением ключевых индикаторов.На настроения инвесторов негативное влияние оказали новости из США. В четверг вечером Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.Эта новость привела к существенному снижению стоимости акций компаний металлургического сектора Континента.Вслед за производителями металлов снижением стоимости акций отметились автопроизводители региона, которые имеют заводы с США.Первое впечатление от новостей очень негативное. Для автопроизводителей они означают расходы, что может вынудить их повысить цены на продукцию в период, когда рост продаж автомобилей является вялым. Так что это не слишком хорошо для автомобильного сектора.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,6% - до $64,2 за баррельБумаги Сбербанка подешевели на 0,73%, «Газпрома» — на 1,09%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,12%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,09%, Московской биржи — на 1,02%.Российский фондовый рынок к пятничному закрытию скатился в фиксацию прибыли. Индекс Мосбиржи провел не самую результативную неделю после обновления исторического максимума в понедельник и снизился от пиков на 3,2%. Теперь рублевый индикатор закрепляется в диапазоне 2 250—2 300 пунктов, откуда он может двинуться в любую сторону. Индекс РТС спустился к нижней границе среднесрочного диапазона 1 250—1 300 пунктов. После случившегося пробоя 1 250 пунктов «медведям» ничего не будет мешать прогуляться к 1 225 пунктам.Как сообщалось в четверг 01 марта, ПФТС-индекс повысился на 3,26 пункта или 0,93% до уровня 350,11 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 34,57 пунктов или на 10,97% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 марта, сессия в ПФТС.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: