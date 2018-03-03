Итоги: Прогнозы 03.03.18

Додано: Суб 03 бер, 2018 12:38

Япония: Центральный банк завершит скупку активов в 2019 году.Банк Японии намерен последовать примеру центробанков США и Европы и отказаться от политики количественного смягчения, которую проводил последние 4 года.Завершение операций, в рамках которой японский ЦБ увеличивает денежную массу на ¥80 триллионов в год и скупает активы - от гособлигаций до паев биржевых фондов - может быть начаться в 2019 году, объявил в пятницу глава банка Харухико Курода.Целью программы денежной эмиссии японские власти называли ускорение экономического роста и разгон инфляции до 2%. В 2019 году, согласно прогнозам, этот уровень наконец может быть достигнут, сообщил Курода. Он добавил, что завершение QE может стартовать и до того момента, как индекс потребительских цен выйдет на цель. С другой стороны, сказал Курода, «возможно», что процентную ставку ЦБ придется оставить отрицательной «навсегда».В настоящий момент ключевая ставка Банка Японии составляет минус 0,1% годовых. Это означает, что банки доплачивают ЦБ за хранение резервов вместо того, чтобы получать доход. Кроме того, регулятор искусственно удерживает на уровне 0% доходность 10-летних госооблигаций японского правительства, скупая бумаги на рынке в неограниченном объеме.Бюджету это помогает снизить стоимость обслуживания долга, по размеру которого (300% ВВП) Япония уступает лишь Зимбабве.Для мировых рынков же японский центробанк сейчас главный поставщик дешевых денег, указывает стратег Bank of America Майк Харнетт.С 2009 года центробанки суммарно «напечатали» $16 триллионов, а рекордная в истории эмиссия денег превратилась в цунами ликвидности, которое хлынуло на рынки, вызвав их бурный рост.Но ФРС свернула аналогичную программу еще в 2014 году, а с конца прошлого работает в обратном режиме, повышая ставки и сокращая баланс, чтобы изъять из системы долларовую массу, напечатанную после кризиса 2008-09 гг.ЕЦБ, который сменил ФРС с эмиссией на Є 1,9 трлн., также идет на попятную: объем выкупа сократили с Є80 до Є60 млрд. в месяц в прошлом году, до Є 30 млрд. - в этом, а в сентябре, как ожидается, операции завершатся в принципе.В прошлом году суммарный приток ликвидности от центробанков достиг $2 трлн., а уже в текущем из-за ужесточения политики он сократится практически до нуля, прогнозирует Харнетт.Это грозит рынкам суровыми испытаниями, а в худшем случае обвалом, предупреждает он: Его масштаб будет сопоставим с крахом Dow Jones в 1987 году (когда рынок США рухнул более чем на 20% за день), коллапсом долгового рынка в 1994 году, когда доходности американских облигаций взлетели на 2 процентных пункта за день, и событиями 1998 года, когда обрушились валюты Азии, а Россия объявила дефолт.Возвращаясь к событиям пятницы 02-го на украинском валютном межбанке, укажем, что очевидная нехватка гривни, ради которой усердно и высоколиквидно продавался безналичный доллар, подтвердилась на следующий день, когда стало известно, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ обвалились с уровня 66 879,3 млн. грн. к отметке 44 003,6 млн. грн. Это таяние гривневого навеса на треть – следствие пятничного перечисления денег за приобретенные накануне депозитные сертификаты НБУ на сумму 19,196 млрд. грн.Как уточнили коллеги популярного форума «Валютный рынок в контексте», за что автор им признателен, в пятницу ушло в сертификаты 39,8 млрд. грн., из них - 18,4 овернайт (в пятницу вернулись в систему 19,2 млрд. грн. овернайта в четверг), 21,4 млрд. - в 13-ти дневные сертификаты.Таким образом, подтвердилась определяющая настроения на валютном межбанке значимость гривневой ликвидность, которую поочередно контролируют Минфин размещением ОВГЗ, Нацбанк своими депосертификатами и ревизиями учетной ставки, а также Казначейство, время от времени ослабляющее «тиски монетаризма» компенсациями НДС.В контексте вышеизложенного, рискнем предположить относительную стабильность на понедельничной сессии валютного межбанка в паре доллар-гривня.При этом у наличного рынка немного вырастут шансы у отката долларовых цен вследствие активизации предпраздничного «приноса».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: