З 2009 року Україна недоотримала $20 млрд за транзит...

Додано: Вів 06 бер, 2018 13:50

"..Смерть с косой стоила Украине только прямых убытков и только по транзитному контракту 20 млрд долларов. То есть Украина прямо лишилась реальных 20 млрд дол, которые могла бы получить за транзит российского газа в Европу.

А еще есть контракт на поставку газа Украине, где мы тоже переплатили заоблачные суммы (30 млрд дол) из-за самой высокой в Европе, бешеной, де*** цены.



20млрд+30млрд=50млрд баксов убытков для всей страны от одной только овцы.

А еще могли быть убытки дополнительные - если бы пришлось платить по штрафам заложенным ею в контракте (75 млрд)...

...

Это просто досвидос.



И это дикая ж..а, что у этой шушвали до сих пор есть хоть какой-то рейтинг. У нас есть #$%@, которые до сих пор ее поддерживают. Вот этого я понять не могу."(c)