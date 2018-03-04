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З 2009 року Україна недоотримала
$20 млрд за транзит...

З 2009 року Україна недоотримала $20 млрд за транзит...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:27

З 2009 року Україна недоотримала $20 млрд за транзит...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив комерційний директор компанії Юрій Вітренко, повідомляє ICTV.

Дивися повний текст З 2009 року Україна недоотримала $20 млрд за транзит газу — Вітренко.
R2
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А почему не 200 лярдов?
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 13:50

Re: З 2009 року Україна недоотримала $20 млрд за транзит...

"..Смерть с косой стоила Украине только прямых убытков и только по транзитному контракту 20 млрд долларов. То есть Украина прямо лишилась реальных 20 млрд дол, которые могла бы получить за транзит российского газа в Европу.
А еще есть контракт на поставку газа Украине, где мы тоже переплатили заоблачные суммы (30 млрд дол) из-за самой высокой в Европе, бешеной, де*** цены.

20млрд+30млрд=50млрд баксов убытков для всей страны от одной только овцы.
А еще могли быть убытки дополнительные - если бы пришлось платить по штрафам заложенным ею в контракте (75 млрд)...
...
Это просто досвидос.

И это дикая ж..а, что у этой шушвали до сих пор есть хоть какой-то рейтинг. У нас есть #$%@, которые до сих пор ее поддерживают. Вот этого я понять не могу."(c)
galex
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:01

galex
Ок, Кэп! На переговоры в следующий раз отправим Вас - уж Вы то точно знаете где, что и почем. Еще одно - напомните, пожалуйста, по чем был газ при Росукрэнерго фирташевском? Что тогда не устраивало-то??
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:14

Re: З 2009 року Україна недоотримала $20 млрд за транзит...

  sequence написав:Еще одно - напомните, пожалуйста, по чем был газ при Росукрэнерго фирташевском? Что тогда не устраивало-то??

Газпром не влаштовувало.
Из самых ярких страниц истории "Газпрома" хочется выделить перевод контрактов на газ со странами СНГ на европейские стандарты. Ради того, чтобы разделить контракты на транспортировку и поставку газа, "Газпрому" пришлось объявить настоящую войну странам-транзитерам - Белоруссии и Украине, Польше и Болгарии. С коммерческой точки зрения "Газпром" выиграл эти войны и повысил цены на газ с $65 до $130 за тысячу кубометров для Украины и с $46,68 до $100 для Белоруссии.


https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Metmf_6sXb
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:48

  lapay написав: Газпром не влаштовувало.

Та и не говорите!
В 2005-м туда с помпой поехал требовать газ чуть ли не бесплатно любый друзь и по совместительству патриот-любитель дорогих мерседесов Ивченко. По итогам поездки, санкционированной Ющем, цена газа для Украины повысилась с 50 до 200+ долл.
До приезда Ивченко Газпром все устраивало, это у нас здесь орали, что мы транзитим в Европу за копейки.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:21

  galex написав:"..Смерть с косой стоила Украине только прямых убытков и только по транзитному контракту 20 млрд долларов. То есть Украина прямо лишилась реальных 20 млрд дол, которые могла бы получить за транзит российского газа в Европу.
А еще есть контракт на поставку газа Украине, где мы тоже переплатили заоблачные суммы (30 млрд дол) из-за самой высокой в Европе, бешеной, де*** цены.

20млрд+30млрд=50млрд баксов убытков для всей страны от одной только овцы.
А еще могли быть убытки дополнительные - если бы пришлось платить по штрафам заложенным ею в контракте (75 млрд)...
...
Это просто досвидос.

И это дикая ж..а, что у этой шушвали до сих пор есть хоть какой-то рейтинг. У нас есть #$%@, которые до сих пор ее поддерживают. Вот этого я понять не могу."(c)

Да вы шо!
А как же это:
30 апреля 2013
Также ЕСПЧ признает нарушение ст.18 Европейской конвенции, то есть установил политические мотивы ареста Тимошенко.
...
Как сообщалось, 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Экс-премьер была арестована во время судебного процесса 5 августа 2011 года. Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове с конца декабря 2011 года.

https://ru.tsn.ua/politika/evropeyskiy- ... 03550.html
30 апреля 2013
11 октября 2011 года Печерский райсуд г. Киева признал Тимошенко виновной в превышении служебных полномочий во время подписания украино-российских договоров о поставках и транзите газа. По мнению суда, это привело к убыткам государства в размере 1 миллиард 516 миллионов 365.

Суд приговорил Юлию Тимошенко к 7 годам заключения.

https://vesti-ukr.com/politika/940-evro ... timoshenko

24.06.2014
"Исходя из положений норм закона, Верховный суд пришел к выводу об отсутствии в данном уголовном деле состава преступления, предусмотренного статьей 365. Наконец поставлена ​​жирная точка в "газовом деле" Юлии Тимошенко. Подчеркиваю, всем составом Верховного суда Украины", - сказал Власенко.

Адвокат Тимошенко отметил, что во вторник, 24 июня, получил полный текст решения Верховного суда по делу экс-премьера. "Верховный суд в полном составе на своем заседании с применением решения Европейского суда по правам человека признал наконец то, что на протяжении трех лет признавало международное европейское сообщество, политики, юристы и все другие, что в 2009 году никаких преступлений Юлия Тимошенко не совершала", - сказал он.

http://news.liga.net/news/politics/2270 ... asenko.htm

Срочно признать, что и решение ЕСПЧ, и решение ВСУ были коррупционными и вернуть Тимошенко в Качановскую колонию!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:08

Re: З 2009 року Україна недоотримала $20 млрд за транзит...

  yanyura написав:Срочно признать, что и решение ЕСПЧ, и решение ВСУ были коррупционными и вернуть Тимошенко в Качановскую колонию!


есть текст решения суда. смысл в том, что Тимошенко формально не может нести ответственность за этот договор.
да и я не утверждал что Тимошенко посадили по закону.

но я согласен с тем, что договор был невыгоден и даже кабальный для Украины и заключен скорее в интересах РФ.
Что и окончательно подтвердил Стокгольмский суд.

не знаю что за это она получила - деньги, может обещание поддержки на будущих выборах. слышал даже тему что на эту тему получился некий конфликт интересов в Кремле между ВВХ и Димоном (который на тот момент был президентом), понятия не имею можно ли в это верить.

А Юле я желаю выйти в 2019 во второй тур, проиграть его и уйти на заслуженный покой куда-нибудь подальше от власти.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:25

Україна недоотримала значительно больше.

Самая богатая и развитая промышленно республика до развала Союза, за 25 лет самостийности разворована исключительно Россией... Особенно в последние годы.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:37

  mister-svet написав:Самая богатая и развитая промышленно республика до развала Союза, за 25 лет самостийности разворована исключительно Россией... Особенно в последние годы.


еще Молдове и Грузии досталось "братской любви". Лучше всего дела у тех, кто при развале моментально успел отбежать как от чумы и отделил категорию обычных паспортов от свинособачьих, обрезав возможность будущих коллаборантов влиять на судьбу своей страны.
galex
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