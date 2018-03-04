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З 2009 року Україна недоотримала $20 млрд за транзит...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:52
antey1969 написав: lapay написав:
Газпром не влаштовувало.
Та и не говорите!
В 2005-м туда с помпой поехал требовать газ чуть ли не бесплатно любый друзь
такой наивный?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:25
antey1969 написав:
Та и не говорите!
В 2005-м туда с помпой поехал требовать газ чуть ли не бесплатно любый друзь и по совместительству патриот-любитель дорогих мерседесов Ивченко. По итогам поездки, санкционированной Ющем, цена газа для Украины повысилась с 50 до 200+ долл.
До приезда Ивченко Газпром все устраивало, это у нас здесь орали, что мы транзитим в Европу за копейки.
Ага. Чухали, чухали потилицю в Газпромі, ну як же його підняти ціну на газ, нафта ж дорожчає, а тут - раз, і Івченко приїхав, і підняв ціну на газ для всієї Європи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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