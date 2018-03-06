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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Вів 06 бер, 2018 14:01 Итоги: Энергетика 06.03.18



По состоянию на 7.00 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,18%, до $65,66 за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,19%, до $62,69 за баррель.



ОПЕК и нефтяные компании США заявляли о проведении в понедельник по Хьюстону (ночь на вторник по Киеву) совместного неформального ужина.



Первая такая встреча состоялась в прошлом году также на конференции CERAWeek в Хьюстоне. Как сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, целью новой встречи является налаживание контакта, а не обсуждение цен на нефть или участия компаний США в сделке ОПЕК+.



«Я буду удивлен, если США согласятся на какие-либо ограничения добычи, особенно на фоне жестких позиций в торговле администрации Трампа», - сказал главный стратег SIA Wealth Management Inc. Колин Чешински.



«В зависимости от того, как идут переговоры, если они вообще происходят, в течение этой недели будем наблюдать значительные колебания цен на нефть в обоих направлениях», - считает эксперт.



Кроме того, трейдеры обратили внимание на новый ежегодный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный в понедельник. МЭА прогнозирует, что соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ будет действовать до конца 2018 года, а в следующем году нефтедобывающие государства начнут постепенно выходить из сделки.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку - до конца 2018 года.



Цены на нефть в понедельник выросли, рост за день стал максимальным за три недели в долларах и процентах.

Фактором поддержки цены были сообщения о временных перебоях в поставках в Ливии.



Также трейдеры оценивали комментарии Международного энергетического агентства (EIA) по объему добычи в США и росту мирового спроса.



Апрельский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на $1,32, или на 2,2%, до $62,57 за баррель.



Майский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $1,17, или на 1,8%, до $65,54 за баррель.



Данные от Genscape показали, что на прошлой неделе запасы нефти в терминале в Кушинге существенно снизились. Объём запасов на минимальном уровне с 2014 г. По прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg запасы нефти снизились на 600 тыс. баррелей.



Международное энергетическое агентство в понедельник прогнозировало, что США станут в 2023 г. самым крупным производителем, и объем добычи достигнет рекордных 12,1 млн. баррелей в день.

IEA также прогнозирует, что рост добычи в США потребуется для покрытия 80% роста мирового спроса.



Сланцевая нефть будет теснить ОПЕК в ближайшие годы — МЭА.



В ближайшие годы на мировом рынке нефти будут доминировать США, обеспечивая 80% от растущего глобального спроса до 2020 года, сообщило Международное энергетическое агентство, сославшись на перспективы дальнейшего давления на ОПЕК со сторон сланцевой революции.



«В ближайшие пять лет США внесут вклад в мировые рынки нефти», — отметил глава МЭА Фатих Бироль в опубликованном 05-го отчете.



Растущие конкуренты ОПЕК в Бразилии и Канаде не дадут картелю развернуться даже после истечения срока действия текущих договоренностей об ограничении добычи в конце этого года. К удивлению скептиков, ОПЕК делает успехи, перевыполняя квоты по снижению производства и сохраняя меры в течение достаточно длительного периода времени, чтобы избавиться от переизбытка мировых запасов. Однако восстановление цен подняло новую волну роста активности сланцевых компаний США, сообщило агентство со штаб-квартирой в Париже.



Под влиянием сланцевого бума добыча нефти в Штатах удовлетворит более половины прироста мирового спроса до 2023 года, полагают в МЭА. За этот период добыча в Пермском бассейне увеличится вдвое, а совокупный объем производства углеводородов поднимется до 17 млн. баррелей в день от прошлогодних 13.2 млн в день. Такой прогноз агентство опубликовало в день начала ежегодной конференции CERAWeek, которая собирает тысячи отраслевых топ-менеджеров, трейдеров, банкиров и инвесторов в Хьюстоне.



Подъем американской добычи и немного пониженный прогноз по росту мирового спроса создают дискомфорт для ОПЕК. Агентство урезало свои прогнозы по спросу на нефть картеля, тем самым намекнув, что меры по ограничению добычи следует соблюдать до 2021 года, чтобы избежать формирования еще одного крупного профицита. Ближе к 2023 году условия на мировых рынках начнут ужесточаться, и, как предупреждает МЭА, потребуется больше инвестиций для удовлетворения роста потребления и компенсации естественного снижения объемов добычи.



ОПЕК будет сложно нарастить добычу. Пятилетний прогноз агентства по новым производственным мощностям в картеле был понижен примерно на 62% от оценки, которая фигурировала в предыдущем отчете. К 2023 году мощность группы повысится лишь на 75 тыс. баррелей в день или на 2,1% из-за роста в Иране и Ираке, который нивелирует спад в Венесуэле, где производственные мощности упадут к минимумам 1940-х годов.



Отрасль в целом может подкачать после беспрецедентного сокращения расходов в 2015-16 гг., учитывая отсутствия явных признаков восстановления инвестиций в течение двух последующих лет, говорится в докладе МЭА. Необходимы непрерывные инвестиции, ведь мир теряет около 3 млн. баррелей добычи в год, что эквивалентно объемам, добываемым в Северном море. Таким образом, к 2023 году уровень свободных мощностей, который можно использовать в случае перебоев в поставках, будет минимальным с 2007 года. Это повышает риск возрастания ценовой волатильности, добавили в агентстве.



Мировой спрос будет увеличиваться на 6,9 млн. баррелей в день и достигнет 104,7 млн. баррелей в день к 2023 году, причем Китай сохранит за собой статус «локомотива роста спроса». В расчете на среднегодовые темпы прирост будет составлять порядка 1,2 млн. баррелей в день, что практически совпадает с оценкой, обозначенной в прошлогоднем прогнозе.



Ненадежность «Северного потока» как аргумент в пользу «Турецкого потока»?



Один из источников «Ъ» отмечает, что в начале 2015 года «Газпром» заявил о прекращении транзита через Украину с 2020 года и ультимативно предложил ЕС строить газопроводы для приема газа «Турецкого потока» «прямо сегодня», пишет Коммерсант.



Основное событие на европейском газовом рынке начала 2015 года - это неудачная попытка Газпрома подорвать ресурсную базу украинского реверса с помощью снижения поставок газа в Европу через Украину и по «Северному потоку». Тогда руководство Газпрома успешно продемонстрировало реальные риски «бестранзитного» газопровода и лишило акционеров $4 миллиардов выручки.



Дела минувших дней во многом поясняют «телодвижения» руководства Газпрома сегодня.





























В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть слабо растут во вторник утром в ожидании комментариев от участников неформальной встречи ОПЕК с американскими производителями сланцевой нефти в ходе конференции CERAWeek в Хьюстоне.Цены на нефть в понедельник выросли, рост за день стал максимальным за три недели в долларах и процентах.Фактором поддержки цены были сообщения о временных перебоях в поставках в Ливии.Также трейдеры оценивали комментарии Международного энергетического агентства (EIA) по объему добычи в США и росту мирового спроса.Сланцевая нефть будет теснить ОПЕК в ближайшие годы — МЭА.В ближайшие годы на мировом рынке нефти будут доминировать США, обеспечивая 80% от растущего глобального спроса до 2020 года, сообщило Международное энергетическое агентство, сославшись на перспективы дальнейшего давления на ОПЕК со сторон сланцевой революции.«В ближайшие пять лет США внесут вклад в мировые рынки нефти», — отметил глава МЭА Фатих Бироль в опубликованном 05-го отчете.Растущие конкуренты ОПЕК в Бразилии и Канаде не дадут картелю развернуться даже после истечения срока действия текущих договоренностей об ограничении добычи в конце этого года. К удивлению скептиков, ОПЕК делает успехи, перевыполняя квоты по снижению производства и сохраняя меры в течение достаточно длительного периода времени, чтобы избавиться от переизбытка мировых запасов. Однако восстановление цен подняло новую волну роста активности сланцевых компаний США, сообщило агентство со штаб-квартирой в Париже.Под влиянием сланцевого бума добыча нефти в Штатах удовлетворит более половины прироста мирового спроса до 2023 года, полагают в МЭА. За этот период добыча в Пермском бассейне увеличится вдвое, а совокупный объем производства углеводородов поднимется до 17 млн. баррелей в день от прошлогодних 13.2 млн в день. Такой прогноз агентство опубликовало в день начала ежегодной конференции CERAWeek, которая собирает тысячи отраслевых топ-менеджеров, трейдеров, банкиров и инвесторов в Хьюстоне.Подъем американской добычи и немного пониженный прогноз по росту мирового спроса создают дискомфорт для ОПЕК. Агентство урезало свои прогнозы по спросу на нефть картеля, тем самым намекнув, что меры по ограничению добычи следует соблюдать до 2021 года, чтобы избежать формирования еще одного крупного профицита. Ближе к 2023 году условия на мировых рынках начнут ужесточаться, и, как предупреждает МЭА, потребуется больше инвестиций для удовлетворения роста потребления и компенсации естественного снижения объемов добычи.ОПЕК будет сложно нарастить добычу. Пятилетний прогноз агентства по новым производственным мощностям в картеле был понижен примерно на 62% от оценки, которая фигурировала в предыдущем отчете. К 2023 году мощность группы повысится лишь на 75 тыс. баррелей в день или на 2,1% из-за роста в Иране и Ираке, который нивелирует спад в Венесуэле, где производственные мощности упадут к минимумам 1940-х годов.Отрасль в целом может подкачать после беспрецедентного сокращения расходов в 2015-16 гг., учитывая отсутствия явных признаков восстановления инвестиций в течение двух последующих лет, говорится в докладе МЭА. Необходимы непрерывные инвестиции, ведь мир теряет около 3 млн. баррелей добычи в год, что эквивалентно объемам, добываемым в Северном море. Таким образом, к 2023 году уровень свободных мощностей, который можно использовать в случае перебоев в поставках, будет минимальным с 2007 года. Это повышает риск возрастания ценовой волатильности, добавили в агентстве.Мировой спрос будет увеличиваться на 6,9 млн. баррелей в день и достигнет 104,7 млн. баррелей в день к 2023 году, причем Китай сохранит за собой статус «локомотива роста спроса». В расчете на среднегодовые темпы прирост будет составлять порядка 1,2 млн. баррелей в день, что практически совпадает с оценкой, обозначенной в прошлогоднем прогнозе.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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