Итоги: Прогнозы 06.03.18

Додано: Вів 06 бер, 2018 14:02

Розничные продажи в еврозоне в феврале снизились.Розничные продажи в еврозоне показывают отрицательные значения второй месяц подряд. Если в 2017 году экономика еврозоны росла самыми быстрыми темпами за десятилетие, и ЕЦБ готов начать сворачивание программы стимулирования, то сейчас появились признаки замедления или остановки роста ВВП еврозоны. Ряд рисков также говорит о возможном замедлении темпов восстановления. Розничные продажи в еврозоне в январе снизились на 0,1% м/м. В декабре продажи сократились на 1% - признак замедления роста потребительских расходов, которые вносят значительный вклад ВВП в последние четыре с половиной года. При снижении розничных продаж увеличивается зависимость экономики еврозоны от роста экспорта.Евро растет против других основных валют, назревающем конфликте между еврозоной и США после того как президент Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импорт стали и алюминия. Индекс деловой активности в еврозоне в феврале был ниже, чем ранее ожидалось, но остается выше 50,0, что указывает на рост активности.Доходы россиян в январе рухнули на 7%. Если учитывать в расчетах «пенсионерские» 5000 рублей.Реальные располагаемые денежные доходы населения России в январе 2018 года сократились сразу на 7% в годовом выражении. Об этом сообщается в докладе Росстата за первый месяц текущего года.Такое сокращение доходов объясняется включением в расчеты единовременной выплаты пяти тысяч рублей пенсионерам. Эти деньги выплатили в январе 2017 года вместо доиндексации пенсий во второй половине 2016 года. Если указанную выплату не учитывать (как это ранее сделал в оперативном докладе Росстат), то доходы населения в январе 2018 года не сократились, но и не выросли.В номинальном выражении доходы населения в начале текущего года выросли на 2,9% по сравнению с прошлым январем (без учета выплаты пенсионерам) и снизились на 3,5% (с учетом выплаты). Номинальные доходы россиян в январе 2018-го составили 23 534 рубля.За весь 2017 год доходы жителей России уменьшились на 1,7%, хотя в правительстве прогнозировали рост на 1,2–1,3%. В результате снижение доходов произошло четвертый год подряд: в 2016 году они уменьшились на 5,9%, в 2015-м – на 3,2%, в 2014 году – на 0,7%.В 2018 году, по прогнозам правительства РФ, реальные доходы населения должны вырасти примерно на 2,3%.Как и предполагалось, на вторничной сессии валютного межбанка тамошний «американец» пролонгировал «медвежий» тренд, ведомый старыми дайверами: во второй день недели растет приток экспортной выручки из-за рубежа, среды которых есть и часть, обязательной к продаже выручки.Во-вторых, регулятор накануне снова провел размещение своих депозитных сертификатов на 21 с лишним миллиардов гривень, оголив «закрома» в нацвалюте у части межбанковских игроков.В-третьих, эта неделя короткая и упирается в длинные выходные, в течение которых накопится изрядный объем отложенного предложения СКВ, появление даже части которого на межбанке способно обвалить тамошний курс доллара. Поэтому игроки 05-07-го предпочитают потихоньку выпускать валютный пар небольшими порциями, формируя «мягкий» «перекос» в безналичной паре доллар-гривня, который довольно легко нивелируется нацбанковским арбитражом.У нас нет оснований менять свой прогноз на среду, последний предпраздничный день недели. Как известно в среду-четверг поток экспортной выручки из-за рубежа достигает своего апогея. Думаю, это станет определяющим в формировании преобладания предложения СКВ игроками на межбанке 07 марта, причем ввиду выросшего поступления СКВ из-за рубежа мы не исключаем более серьезного «вмешательства» НБУ в торги. Посредством валютного аукциона, например.Наличный рынок по мере приближения праздника также испытывает дополнительный прессинг со стороны сдающих небольшие партии СКВ мужчин…Так что, «медвежий» тренд сохранится 07-го и на наличном рынке.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: