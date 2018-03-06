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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 06 бер, 2018 14:10 Итоги: Валюта 06.03.18



По состоянию на 08.45 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $3,8, или на 0,29%, до $1323,8 за унцию.



Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 0,38%, до $16,47 за унцию.



Цену золота, которое традиционно считается безопасным активом, поддерживают опасения трейдеров относительно возможного начала торговой войны. Эта обеспокоенность была вызвана заявлением президента США Трампа в прошлый четверг о вводе ввозных пошлин на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент. В пятницу Трамп также заявил, что когда страна теряет миллиарды долларов на торговле с другими государствами, то это оправдывает торговые войны.



Золото растет в цене из-за разговоров о торговых войнах.



К тому же, по мнению экспертов, торговая война может удерживать Федеральную резервную систему (ФРС) США от активного подъема процентной ставки, что станет позитивным фактором для золота.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.



Дополнительную поддержку золоту оказывает неопределенная политическая ситуация в Италии, где в воскресенье состоялись парламентские выборы. После подсчета почти 100% голосов коалиция правоцентристских партий продолжает лидировать на выборах в обе палаты итальянского парламента. При этом ни одна партия не набирает достаточно голосов, чтобы претендовать на большинство в высшем законодательном органе и, следовательно, на право сформировать новое правительство страны.



Курс евро растет к доллару во вторник утром, инвесторы продолжают оценивать политические новости из Германии о соглашении по поводу создания нового правительства, а также реагируют на итоги выборов в Италии.



По состоянию на 07.45 Киева курс евро к доллару рос до $1,2347 за евро с $1,2336 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене увеличивался до ¥106,22 за доллар со ¥106,21 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 89,97 пункта.



В воскресенье немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, завершив процесс нескольких недель. В понедельник газета Zeit со ссылкой на представителя президента сообщила, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Ангелы Меркель для переизбрания на пост канцлера Германии.



В то же время трейдеры отыгрывают сообщения из Италии, где в воскресенье состоялись парламентские выборы. После подсчета почти 100% голосов, коалиция правоцентристских партий продолжает лидировать на выборах в обе палаты итальянского парламента. При этом ни одна партия не набирает достаточно голосов, чтобы претендовать на большинство в высшем законодательном органе и, следовательно, на право сформировать новое правительство страны.



По мнению экспертов, тот факт, что ни одна из партий не набрала достаточного количества голосов для формирования правительства, является негативным фактором для евро, однако новости из Германии похоже, уравновешивают любые негативные последствия.



Евро в понедельник вырос после краткосрочной распродажи, связанной с появлением результата парламентских выборов в Италии, которые не дали никому решительного перевеса. И Италии правые и евроскептики показали более хороший результат, чем ожидалось. Также евро могло образование коалиционного правительства в Германии, что ослабило связанную с этим политическую неопределённость. Социал-демократы согласились объединиться с консерваторами канцлера Меркель.



В целом, результаты выборов не меняют мнение инвесторов об укреплении экономики еврозоны, хотя результаты выборов в Италии возобновляют внимание к политическим рискам в регионе. Фокус внимания инвесторов вернётся к заседаниям центральных банков на этой неделе, и выходу данных по занятости в США в феврале (в пятницу).



Заседание Резервного банка Австралии будет во вторник, Банка Канады — в среду, ЕЦБ — в четверг, Банка Японии - в пятницу.



Пара евро-доллар мало изменилась с закрытия пятницы ($1,2317) на $1,2327 на 22.00 Киева.



Евро достиг двухнедельного максимума на $1,2365 в течение азиатской сессии после появления информации из Германии. Они быстро снизился на 0,8% до дневного минимума на $1,2267 после того, как информация о результатах в Италии была менее благоприятной для статус-кво, чем ожидалось: сильные результат партий, выступающих против истеблишмента, и отсутствие выраженного лидера.



Евро вырос на 0,5% до ¥130,90 против йены. В течение дня он снижался на 0,7% до ¥129,37 - минимального уровня с августа.



Последние данные по позиционированию показывают, что «быки» по евро остаются оптимистичны, чистая длинная позиция около рекордного уровня, достигнутого в начале февраля.

Поводом для опасений может быть замедление экономического импульса в еврозоне: индекс неожиданности экономических данных от Citi для еврозоны находится около шестимесячного минимума.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 06 марта понизился на 59,59 коп. и составил 56,5041 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 13,36 коп., на торгах понедельника укрепился на 5,38 коп., оказавшись на уровне 26,4821 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 марта с уровней предыдущего закрытия 26,60/26,64 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» резко упал в цене, провалившись к 26,50/26,54, не покидая этот уровень до 11.00, возобновив коррекцию с этого часа и просев к цифре 26,48/26,50 UAH/USD.



По состоянию на 11.45 «американец» на торгах валютного межбанка оказался на отметке 26,46/26,49 UAH/USD, пробив концептуальнозначимый порог 26,50 UAH/USD. «Молчание» регулятора, предпочитавшего «не вмешиваться» арбитражом в «медвежий» тренд доллара привел цену последнего около 12.15 на цифру 26,45/26,47 UAH/USD.

Спустя 40 минут доллар сделал еще один шаг вниз (26,44/26,46 UAH/USD) и на этой же отметке ушел на обеденный перерыв около 12.55 Киева.



После обеда темп снижения долларовых цен на пустеющем межбанке замедлился , а периоды относительной стабильности в паре доллар-гривня стали длиннее.

Тем не менее, около 15.30 доллар опустился к 26,430/26,455 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке , по сути, до самого закрытия сессии.



На цифре 26,430/26,455 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 05 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4821 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,65% с 28,0672 UAH/USD до 26,4821 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 марта гривна overnight котировалась банками по 14,25/15,75% годовых (с 12.24 Киева - 14,25/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, участники рынка готовились к намеченному на вторник, 06 марта, аукциону Минфина по размещению гривневых ОВГЗ, доходность которых в контексте недавнего повышения ставки Нацбанком, ожидалась на очень привлекательном уровне. Для этого мероприятия игроки аккумулировали гривню, жертвуя долларом.



Во-вторых, последние операции регулятора по размещению своих депозитных сертификатов, доходность которых тоже была «вкусной», привели к заметному сжатию гривневой ликвидности.



В-третьих, падение цены безналичного доллара 05-го катализировалось «невмешательством» в процесс регулятора (если в пятницу НБУ выкупил в общей сложности $47,0 млн. нынче в закрома попало $26,0 млн.), заставляя игроков торопиться в продажами СКВ из-за риска потерять на курсе. Эти продажи поддерживались аналогичными настроениями на рынке наличных.



Посадка рынка на «гривневую диету» подтверждалась падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 44 003,6 млн. грн. к отметке 41 222,2 млн. грн. К слову, это минимальное значение индикатора с 09 февраля.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 февраля понизились на $52,1 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, по понедельникам падает объем поступления экспортной выручки из-за рубежа, вынуждая игроков при продажах пользоваться своими запасами.



Во-вторых, если на предыдущих торгах регулятор дважды принимал участие в сессии межбанка (вначале выкупая СКВ по запросу наилучшего курса, а потом посредством валютного аукциона), на сей раз НБУ был пассивным, выкупив у 20-тки уполномоченных банков лишь $26,0 млн., де-факто, пустив все на самотек.



В-третьих, обычно в дебюте новой недели валютный межбанк редко радует участников ликвидностью (так называемый «синдром понедельника»).



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 02 марта, в понедельник, 05-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $275,3 млн. к отметке $231,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $251,5 млн. к $199,4 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.



Торги 05 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, в значительной степени опережая «медвежий» тренд торгов «зеленым» безналом. Полагаю, наличный «американец» падал в цене динамичнее своего безналичного «родственника», поскольку второй получал поддержку от проводившего выкуп СКВ по запроса наилучшего курса регулятора, а также привычного по понедельникам падения поступлений из-за рубежа экспортной выручки.



Коррекция цен наличного доллара сопровождалась заметным ростом итоговой ликвидности по сравнению с провальными торгами в «рабочую» субботу 03-го.



Не исключено, что кроме полноценного рабочего дня 05-го, рост оборотов «неформальных» наличных рынков вышеперечисленных городов обеспечивался ставшим более глубоким «медвежьим» трендом в паре доллар-гривня. Последний, как мы только что пояснили, стал следствием «самостоятельности» наличного «неформального» рынка.



Заметим, что прогрессу на участке ликвидности в понедельник не смогли помешать сложившиеся по итогам дня «перекосы» на большинстве наличных рынков в сторону преобладания клиентских оферов.

В этом смысле исключение составил лишь рынок Днепра, дилерам которого удалось сохранить итоговое равновесие покупок и продаж ценой заметного падения цен в течение понедельника.



Добавим, что дополнительным катализатором внутридневных потерь наличного «неформального» доллара стало преддверие женского праздника, в эти дни сильная половина нашего населения расстается со своими «зелеными» «заначками» ради подарков своим подругам.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара упала на 17,0-25,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова), позиция «предложение» 05-го потеряла 18,0-26,0 коп. (вновь лидерство за собой сохранил Харьков).



По сравнению с закрытием субботы биды наличного доллара понизились на 15,0-27,0 коп. (впереди всех в откате был Харьков), офера наличного «неформального» «американца» упали на 20,0-27,0 коп. (на сей раз лидерство в откате было у рынка Днепра).



Таким образом, внутридневные и межсессионные потери наличного доллара заметно опередили «минус» «зеленого» безнала. Причин тому несколько: лоббирование интересов доллара на межбанке регулятором, ограниченность притока «экспортной» СКВ, характерная по понедельникам, участие в откате наличного доллара, кроме «медвежьих» сводок с межбанка, привычного дефицита гривневого инструмента (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), наконец, активная «сдача валюты» в розничных количествах мужчинами «на подарочки» своим дамам в женский праздник.

Последнее в комплекте с более выраженным «медвежьим» трендом, привело к заметному прогрессу на участке ликвидности наличного рынка в этот понедельник.



Впрочем, по порядку.



Торги 05 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,45/26,53 UAH/USD, евро – 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль – 0,455/0,468 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось низкими оборотами. Это равновесие наши дилеры были вынуждены поддерживать спешным дисконтированием цен под давлением преобладающего клиентского «приноса» и в рамках выравнивания рынка.

К полудню розничный наличный доллар в Днепре понес заметные потери. Но равновесие спроса и предложение сохранилось.



Около 11.42 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 26,60/26,68-70 UAH/USD, евро - 32,75/33,05 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция действующих цен сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.



С обеда на рынке Днепра активизировались клиентские продажи в паре доллар-гривня, вынуждая наших дилеров дисконтировать действующие цены.

По итогам понедельника равновесие покупок и продаж удалось сохранить, что стало главной причиной заметного прогресса на участке ликвидности.



За обороты 05-го дилеры мелкого опта и розницы Днепра поставили «твердую четвергу», констатировав заметное улучшение провальных показателей предыдущей сессии.



В течение понедельника биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 17,0-20,0 коп., офера потеряли 20,0-22,0 коп.



По сравнению с закрытием субботы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 25,0 коп., позиция «предложение» потеряла 27,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,45/26,53 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Балан поддерживался заметным дисконтированием цен из-за преобладания клиентского предложения. Этого же требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Процесс затянулся до самого финиша сессии, обеспечив итоговое равновесие покупок и продаж оптового «американца». Думаю, последнее в значительной степени обеспечило заметный рост оборотов, заслуживших от «неформалов» днепровского опта «четверку с минусом», констатировав улучшение провальных результатов «рабочей» субботы.



На протяжении 05 марта биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» понизились на 17,0-20,0 коп., офера стали ниже на 20,0-22,0 коп.



По сравнению с закрытием 03 марта биды наличного оптового доллара в Днепре упали на 25,0 коп., офера стали ниже на 27,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 05 марта уровнями 32,60/32,85 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника двадцатикопеечное снижение бидов на фоне падения оферов на 25,0 коп.



По сравнению с закрытием субботы биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 20,0 коп., офера стали ниже на 25,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 05 марта пришлось заниматься теряющей в цене наличной парой доллар-гривня, «отвечая» на доминирование клиентского «приноса» и в рамках мероприятий по выравнивания рынка наличного «американца».



Разумеется, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к пребывавшей в состоянии разнонаправленной динамики паре евро-доллар на мировом валютном рынке на протяжении украинской части торгов форекса.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2317 к отметке $1,2328 констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 11 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли этот «привес», не забывая о значительном падении цены наличной пары доллар-гривня в течение 05 марта.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 05 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2310, пара евро-доллар тотчас инициировала короткое ралли, уже около 03.30 Киева оказавшись на локальном максимуме $1,2336, с которого вскоре вернулась на уровень $1,2320, где пребывала до 08.00 Киева.

Динамичная коррекция уронила главную валютную пару около 09.30 Киева в «глубокую яму» ($1,2280), оказавшуюся впоследствии внутридневным минимумом.

Выбравшись из «ямы» пара евро-доллар отметилась на цифре $1,2330…

Новая коррекция роняет пару около 14.00 к $1,2300, где евро «отдыхает» до 15.00 Киева, часа, с которого пара затевает новое ралли, которое исчерпывается «шипом» до $1,2347 по состоянию на 18.30 Киева. Новая коррекция просаживает евро к цифре $1,2325, ближайшие «окрестности» которой пара не покидает до 20.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро снижается в ходе торгов в понедельник к доллару из-за результатов парламентских выборов в Италии, при этом иена дорожает к большинству мировых валют на фоне опасений по поводу торговых войн США с Китаем.



Евро к 14.55 Киева 05 марта стоил $1,2302 по сравнению с $1,2317 по итогам прошлой недели в Нью-Йорке.



Как сообщалось, по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в парламент Италии ни одна из итальянских партий не получила большинства. По данным подсчета около 98% голосов, лидирует коалиция правых партий во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони - она набирает 37,3% голосов на выборах в Палату депутатов.

На втором месте идет популистское движение «Пять звезд» (32,4%). Находящаяся у власти Демократическая партия получает всего 18,8% голосов.



Вместе с тем в Германии завершилось формирование правительства, что стало позитивной новостью для евро.



Большинство членов Социал-демократической партии (СДПГ) проголосовало за формирование большой коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Голосование в СДПГ проходило по почте. В нем приняли участие 78,39% членов партии, из которых 66% проголосовали за "большую коалицию". Ранее создание коалиции поддержал блок ХДС/ХСС.



Состав правительства Германии не удавалось согласовать в течение пяти месяцев, с сентября 2017 года.



Курс единой европейской валюты к иене опустился к 14.55 Киева до ¥129,94 со ¥130,26 в прошлую пятницу. Доллар подешевел на 0,1% - до ¥105,63.



Укрепление иены эксперты объясняют сохраняющимися опасениями по поводу возможных торговых войн между США и Китаем. Японская валюта торгуется близко от 16-месячного максимума с долларом.



Стало быть, на европейской сессии форекса в понедельник пара евро-доллар демонстрирует смешанную динамику.



В первой половине торгов цена успела «сходить» к уровню $1,2269 (-49), вернуться к отметке $1,2334 (+69) и снова упасть в район $1,2284 (-50).



С одной стороны, единая валюта ощущает на себе давление из-за результатов парламентских выборов в Италии, прошедших в выходные. С другой стороны, Германии удалось сформировать коалиционное правительство, что является позитивным фактором для единой валюты.



Некий дисбаланс в движении пары евро-доллар внес кросс-курс евро/фунт, который отреагировал снижением на британскую статистику.



Фунт подорожал по всему рынку от повышения индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании.



Рост пары фунт-доллар сдерживается политической неопределенностью вокруг Brexit.



Заметим, что стартовавшая неделя богата на макроэкономические события.



Главным из них станет заседание ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги в четверг, 08 марта. В пятницу, 09 марта, США опубликуют отчет по американскому рынку труда. Данные Nonfarm Payrolls важны для ФРС перед заседанием FOMC ФРС в марте.



05-го же Штаты опубликуют индексы PMI и ISM в сфере услуг, а также с речью выступит представитель ФРС Рэндал Куорлз.



Думается, пара евро-доллар сохранит боковой тренд до вторника. 06-го по внутридневной структуре понедельника определим настрой участников рынка к доллару и евро.



Напомним о вышедшей 05-го европейской статистики.



Индекс деловой активности в сфере услуг в Испании за февраль составил 57,3 пункта (прогноз был 56,5, предыдущее значение - 56,9). Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии оказался равен 55,0 пунктов (прогноз был 57,3, предыдущее значение - 57,7).



Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне за февраль составил 56,2 (прогноз был 56,7, предыдущее значение - 56,7).



Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии за февраль оказался равен 55,3 пункта (прогноз был 55,3, предыдущее значение - 55,3).



Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции составил 57,4 пункта (прогноз был 57,9, предыдущее значение - 57,9).



Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за февраль составил 54,5 (прогноз был 53,3, предыдущее значение - 53).



Объем розничной торговли в еврозоне в январе снизился на 0,1% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение составило -1,0%).



Таким образом, пока наши ожидания отскока евро от нижней границы диапазона $1,220-1,2520 и старта роста к верхней границе диапазона, оправдываются.



Напомним, 02-го пара евро-доллар продолжила рост второй день подряд, закрывал неделю уровнем $1,2330.



В понедельник пара евро-доллар уже поднималась к $1,2360.



За выходные прошли два события – выборы в Италии и новый виток роста напряжения по теме торговых войн.



По первому пункту больших сюрпризов не было, первое место, если считать партии по отдельности, с результатом с 32% заняло «Движение пять звезд», популистская, с левым уклоном партия. Но альянс трех правоцентристских партий получил все-таки больше, 37% (в альянс входят партия бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», «Лига» Маттео Сальвини и «Братья Италии» Джорджи Мелони).

Правящая Демократическая партия получила 21%. Альянс правых с «Пять Звезд» исключен по идеологическим причинам, видимо, будет попытка правых договориться с демократами. В любом случае, ни «Пять Звезд», ни правые, не собираются выводить Италию из еврозоны, хотя пару лет назад евроскептическая риторика с их стороны была чрезвычайно сильной.



Другое событие выходных – глава Еврокомиссии Юнкер в ответ на ранее анонсированные Трампом пошлины на сталь и алюминий заявил, что «мы введем пошлины на “Харлей-Дэвидсон”, на бурбон и джинсы “Ливайс”».



Далее Трамп пригрозил, что в случае таких ответных мер со стороны ЕС он введет пошлины на европейские автомобили. На самом деле позицию Трампа понять можно.



Это ведь США имеют самый высокий в мире дефицит торгового баланса, это США беспрепятственно пускают на свои рынки своих союзников, в то время как союзники часто отнюдь не склонны проявлять подобного рода торговый либерализм по отношению к американским товарам. Вопрос в том, как отразится на курсе доллара возможное дальнейшее разгорание торговой войны.



Рост евро в последние два дня некоторые комментаторы связали как раз с результатом роста напряженности в торговле. На самом же деле любая нестабильность в мировой экономике, например, вследствие сворачивания мировой торговли, должна приводить к росту доллара как «защитного актива».



Если США начнут закрываться от европейского экспорта, для евро, как и европейских производителей, в этом ничего хорошего не будет. Так что Трамп своим протекционизмом падению доллара способствовать никак не мог.



То, что введение пошлин на сталь ничего хорошего не значит для Канады, мы уже видим по тому, как падает канадский доллар (евро растет к доллару в последние дни, а канадский доллар продолжает падать к доллару).



Интересно, что, хотя Канада будет являться наиболее пострадавшей стороной от введения пошлин на сталь, при этом Канада сама покупает 50% всего американского экспорта стали. Канада тоже может ответить, и в общем, от тотальной торговой войны не выиграет никто. Мы полагаем, что ситуация не станет неуправляемой, и Трамп все-таки остановится.



Дальнейшее же падение доллара мы ожидаем в том же стиле, что и в предыдущие месяцы, то есть, игнорирующим весь локальный фон вроде вышедших в понедельник новостей.



Ждем, что падение доллара будет совпадать с дальнейшим ростом аппетитов к риску. Мы полагаем даже, что есть все шансы для евро-доллара не только дойти до верхней границы диапазона $1,22-1,252, но и существенно обновить максимумы. И это, вероятнее всего, будет продолжаться до возобновления размещений Казначейством США новым партий трежерис. То есть, чуть больше недели. После чего пару евро-доллар ждет закономерная в условиях мероприятий Казначейства США коррекция…



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,60/32,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную двадцатикопеечную потерю бидов на фоне снижения на 25,0 коп. оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», упав в течение 05 марта на 100 пунктов по спросу и обвалившись на 170 пунктов по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,455/0,468 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием субботы биды оптового рубля понизились на 100 пунктов, обвалившись на 170 пунктов по оферам.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», заметно улучшила провальные показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать понизившемуся на 20,0 коп.

с закрытия субботы спросу и потерявшему 25,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 марта по спросу упали на 100 пунктов, обвалившись на 170 пунктов по предложению.



Несмотря на скудность притока из-за рубежа экспортной выручки (ситуация привычная в дебюте новой недели), на сессии валютного межбанка Украины доминировали предложения СКВ, роняя ее курс.



Полагаю, главными причинами подобного настроения стали несколько факторов.



Во-первых, текущая нехватка гривневого ресурса, который спорадически убегает на альтернативные валютному рынку места инвестиций (депозитные сертификаты НБУ, ОВГЗ и т.п.).



Во-вторых, экспортеры заблаговременно готовятся к высоковероятному перенасыщению валютного межбанка отложенным с 08-09 марта предложением СКВ и, как результата, падению курса доллара.



В-третьих, насколько нам известно, на этой неделе, в частности, 06-го, Минфин грозился возобновить размещение ОВГЗ с привлекательными доходностями и, не исключено, потенциальные участники мероприятия готовятся к нему, копя гривню за счет продаж доллара.



Рискнем предположить сохранение текущего преобладания предложения безналичного доллара до скорого финиша этой укороченной недели по вышеперечисленным причинам.



Натурально, наличный рынок также будет следовать за настроениями межбанка, причем этот процесс будет катализироваться привычным в преддверии женского праздника преобладанием клиентского «приноса».



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,430/26,455 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки терминации оттока средств с транзитные и коррсчетов НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал немного «тяжелее», приподнявшись с уровня 41 222,2 млн. грн. к отметке 41 368,9 млн. грн., намекая на вероятность остановки ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.



Довольно рано, около 10.03, выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке просела до 26,38/26,43 UAH/USD.



К 10.25 цена доллара на межбанке, немного понизив темп отката, просела к 26,38/26,42, однако спустя 10 минут оказалась уже на отметке 26,37/26,40 UAH/USD.



По состоянию на 11.08 коррекция курса безналичного «американца» продолжалась, уронив доллар к цифре 26,36/26,38 UAH/USD.



На 11.22 Киева котировки безналичного доллара, продолжая снижаться, оказались на уровне 26,33/26,37 UAH/USD. «Активно спускаемся в теплые долины, ждем выхода регулятора», - рапортовал наш гуру из банка-«госбегемота».



Дополуденное снижение «зеленых» цен на межбанке на фоне пока не замеченного «вмешательства» НБУ, сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по более значимым бидам с уровня 14,25/15,75% к отметке 14,00/15,75% годовых. Это снижение пребывала в гармонии с незначительным ростом объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.46 котировки доллара замедлили снижение, оказавшись на это время на уровне 26,32/26,35 UAH/USD. Причина «торможения» - появление на рынке регулятора, выкупавшего «лишние» доллары по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,335 UAH/USD.



По состоянию на 12.07 стало очевидно: регулятору удалось гривневыми интервенциями остановить «баксопад» - на указанный час котировки «американца» на межбанке замерли на уровне 26,32/26,35 UAH/USD.



Наконец на фоне понизившихся к уровню 26,31/26,34 UAH/USD цен, свидетельствовавших, что регулятор покинул рынок, валютный межбанк около 13.15 Киева ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,480 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению понизился на 20,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 05 марта по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 05 марта по спросу и по предложению потерял по 100 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2337, поднявшись до $1,2338 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2337 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

06 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,35/26,45 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); евро – 32,50/33,80 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 марта февраля спрос просел на 15,0 коп., предложение потеряло 20,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 100 пунктов, предложение обвалилось на 120 пунктов).



На открытии торгов 06 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,35/26,45 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); евро – 32,50/33,80 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 марта февраля спрос просел на 15,0 коп., предложение потеряло 20,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 100 пунктов, предложение обвалилось на 120 пунктов).



На старте торгов 06 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки шли в балансе.



К 11.54 столичные валютчики-оптовики рапортовали об более низких текущих ценах (26,35/26,40 UAH/USD, евро - 32,45/32,60 UAH/EUR), понесших потери в связи с доминирование клиентского «приноса».



По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установившейся здесь равновесной торговле в паре доллар-гривня в условия баланса спрос/предложение на фоне немного изменившихся действующих цен: 26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,461/0,468 UAH/RUB.



Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизились: 26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,47/32,72 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция действующих цен сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты «средние».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 06 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,30/26,57 UAH/USD, евро – 32,45/32,90 UAH/EUR, рубль 0,460/0,467 UAH/RUB, Киев опт 26,35-40/26,47-50 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,35-40/26,47-50 UAH/USD, евро (опт) 32,75/33,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,75/33,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,30/26,40 UAH/USD, евро – 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,470 RUB/USD, Одесса – опт 26,35/26,45 UAH/USD, розница – 26,30/26,50 UAH/USD; Запорожье – 26,35/26,50 UAH/USD; евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,468 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото растет в цене во вторник утром на фоне сохранения геополитической напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа о планах введения ввозных пошлин на сталь и алюминий в стране.Курс евро растет к доллару во вторник утром, инвесторы продолжают оценивать политические новости из Германии о соглашении по поводу создания нового правительства, а также реагируют на итоги выборов в Италии.Евро в понедельник вырос после краткосрочной распродажи, связанной с появлением результата парламентских выборов в Италии, которые не дали никому решительного перевеса. И Италии правые и евроскептики показали более хороший результат, чем ожидалось. Также евро могло образование коалиционного правительства в Германии, что ослабило связанную с этим политическую неопределённость. Социал-демократы согласились объединиться с консерваторами канцлера Меркель.В целом, результаты выборов не меняют мнение инвесторов об укреплении экономики еврозоны, хотя результаты выборов в Италии возобновляют внимание к политическим рискам в регионе. Фокус внимания инвесторов вернётся к заседаниям центральных банков на этой неделе, и выходу данных по занятости в США в феврале (в пятницу).Заседание Резервного банка Австралии будет во вторник, Банка Канады — в среду, ЕЦБ — в четверг, Банка Японии - в пятницу.Пара евро-доллар мало изменилась с закрытия пятницы ($1,2317) на $1,2327 на 22.00 Киева.Евро достиг двухнедельного максимума на $1,2365 в течение азиатской сессии после появления информации из Германии. Они быстро снизился на 0,8% до дневного минимума на $1,2267 после того, как информация о результатах в Италии была менее благоприятной для статус-кво, чем ожидалось: сильные результат партий, выступающих против истеблишмента, и отсутствие выраженного лидера.Евро вырос на 0,5% до ¥130,90 против йены. В течение дня он снижался на 0,7% до ¥129,37 - минимального уровня с августа.Последние данные по позиционированию показывают, что «быки» по евро остаются оптимистичны, чистая длинная позиция около рекордного уровня, достигнутого в начале февраля.Поводом для опасений может быть замедление экономического импульса в еврозоне: индекс неожиданности экономических данных от Citi для еврозоны находится около шестимесячного минимума.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,65% с 28,0672 UAH/USD до 26,4821 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 05 марта гривна overnight котировалась банками по 14,25/15,75% годовых (с 12.24 Киева - 14,25/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 05 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, участники рынка готовились к намеченному на вторник, 06 марта, аукциону Минфина по размещению гривневых ОВГЗ, доходность которых в контексте недавнего повышения ставки Нацбанком, ожидалась на очень привлекательном уровне. Для этого мероприятия игроки аккумулировали гривню, жертвуя долларом.Во-вторых, последние операции регулятора по размещению своих депозитных сертификатов, доходность которых тоже была «вкусной», привели к заметному сжатию гривневой ликвидности.В-третьих, падение цены безналичного доллара 05-го катализировалось «невмешательством» в процесс регулятора (если в пятницу НБУ выкупил в общей сложности $47,0 млн. нынче в закрома попало $26,0 млн.), заставляя игроков торопиться в продажами СКВ из-за риска потерять на курсе. Эти продажи поддерживались аналогичными настроениями на рынке наличных.Посадка рынка на «гривневую диету» подтверждалась падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 44 003,6 млн. грн. к отметке 41 222,2 млн. грн. К слову, это минимальное значение индикатора с 09 февраля.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 февраля понизились на $52,1 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, как известно, по понедельникам падает объем поступления экспортной выручки из-за рубежа, вынуждая игроков при продажах пользоваться своими запасами.Во-вторых, если на предыдущих торгах регулятор дважды принимал участие в сессии межбанка (вначале выкупая СКВ по запросу наилучшего курса, а потом посредством валютного аукциона), на сей раз НБУ был пассивным, выкупив у 20-тки уполномоченных банков лишь $26,0 млн., де-факто, пустив все на самотек.В-третьих, обычно в дебюте новой недели валютный межбанк редко радует участников ликвидностью (так называемый «синдром понедельника»).Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 02 марта, в понедельник, 05-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $275,3 млн. к отметке $231,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $251,5 млн. к $199,4 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.Торги 05 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, в значительной степени опережая «медвежий» тренд торгов «зеленым» безналом. Полагаю, наличный «американец» падал в цене динамичнее своего безналичного «родственника», поскольку второй получал поддержку от проводившего выкуп СКВ по запроса наилучшего курса регулятора, а также привычного по понедельникам падения поступлений из-за рубежа экспортной выручки.Коррекция цен наличного доллара сопровождалась заметным ростом итоговой ликвидности по сравнению с провальными торгами в «рабочую» субботу 03-го.Не исключено, что кроме полноценного рабочего дня 05-го, рост оборотов «неформальных» наличных рынков вышеперечисленных городов обеспечивался ставшим более глубоким «медвежьим» трендом в паре доллар-гривня. Последний, как мы только что пояснили, стал следствием «самостоятельности» наличного «неформального» рынка.Заметим, что прогрессу на участке ликвидности в понедельник не смогли помешать сложившиеся по итогам дня «перекосы» на большинстве наличных рынков в сторону преобладания клиентских оферов.В этом смысле исключение составил лишь рынок Днепра, дилерам которого удалось сохранить итоговое равновесие покупок и продаж ценой заметного падения цен в течение понедельника.Добавим, что дополнительным катализатором внутридневных потерь наличного «неформального» доллара стало преддверие женского праздника, в эти дни сильная половина нашего населения расстается со своими «зелеными» «заначками» ради подарков своим подругам.В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара упала на 17,0-25,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова), позиция «предложение» 05-го потеряла 18,0-26,0 коп. (вновь лидерство за собой сохранил Харьков).По сравнению с закрытием субботы биды наличного доллара понизились на 15,0-27,0 коп. (впереди всех в откате был Харьков), офера наличного «неформального» «американца» упали на 20,0-27,0 коп. (на сей раз лидерство в откате было у рынка Днепра).Таким образом, внутридневные и межсессионные потери наличного доллара заметно опередили «минус» «зеленого» безнала. Причин тому несколько: лоббирование интересов доллара на межбанке регулятором, ограниченность притока «экспортной» СКВ, характерная по понедельникам, участие в откате наличного доллара, кроме «медвежьих» сводок с межбанка, привычного дефицита гривневого инструмента (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), наконец, активная «сдача валюты» в розничных количествах мужчинами «на подарочки» своим дамам в женский праздник.Последнее в комплекте с более выраженным «медвежьим» трендом, привело к заметному прогрессу на участке ликвидности наличного рынка в этот понедельник.Впрочем, по порядку.Торги 05 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,45/26,53 UAH/USD, евро – 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль – 0,455/0,468 UAH/RUB.Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось низкими оборотами. Это равновесие наши дилеры были вынуждены поддерживать спешным дисконтированием цен под давлением преобладающего клиентского «приноса» и в рамках выравнивания рынка.К полудню розничный наличный доллар в Днепре понес заметные потери. Но равновесие спроса и предложение сохранилось.Около 11.42 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 26,60/26,68-70 UAH/USD, евро - 32,75/33,05 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция действующих цен сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.С обеда на рынке Днепра активизировались клиентские продажи в паре доллар-гривня, вынуждая наших дилеров дисконтировать действующие цены.По итогам понедельника равновесие покупок и продаж удалось сохранить, что стало главной причиной заметного прогресса на участке ликвидности.За обороты 05-го дилеры мелкого опта и розницы Днепра поставили «твердую четвергу», констатировав заметное улучшение провальных показателей предыдущей сессии.В течение понедельника биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 17,0-20,0 коп., офера потеряли 20,0-22,0 коп.По сравнению с закрытием субботы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 25,0 коп., позиция «предложение» потеряла 27,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,45/26,53 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Балан поддерживался заметным дисконтированием цен из-за преобладания клиентского предложения. Этого же требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.Процесс затянулся до самого финиша сессии, обеспечив итоговое равновесие покупок и продаж оптового «американца». Думаю, последнее в значительной степени обеспечило заметный рост оборотов, заслуживших от «неформалов» днепровского опта «четверку с минусом», констатировав улучшение провальных результатов «рабочей» субботы.На протяжении 05 марта биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» понизились на 17,0-20,0 коп., офера стали ниже на 20,0-22,0 коп.По сравнению с закрытием 03 марта биды наличного оптового доллара в Днепре упали на 25,0 коп., офера стали ниже на 27,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 05 марта уровнями 32,60/32,85 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника двадцатикопеечное снижение бидов на фоне падения оферов на 25,0 коп.По сравнению с закрытием субботы биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 20,0 коп., офера стали ниже на 25,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 05 марта пришлось заниматься теряющей в цене наличной парой доллар-гривня, «отвечая» на доминирование клиентского «приноса» и в рамках мероприятий по выравнивания рынка наличного «американца».Разумеется, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к пребывавшей в состоянии разнонаправленной динамики паре евро-доллар на мировом валютном рынке на протяжении украинской части торгов форекса.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,60/32,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную двадцатикопеечную потерю бидов на фоне снижения на 25,0 коп. оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», упав в течение 05 марта на 100 пунктов по спросу и обвалившись на 170 пунктов по предложению.Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,455/0,468 UAH/RUB.По сравнению с закрытием субботы биды оптового рубля понизились на 100 пунктов, обвалившись на 170 пунктов по оферам.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», заметно улучшила провальные показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать понизившемуся на 20,0 коп.с закрытия субботы спросу и потерявшему 25,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 марта по спросу упали на 100 пунктов, обвалившись на 170 пунктов по предложению.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,430/26,455 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки терминации оттока средств с транзитные и коррсчетов НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал немного «тяжелее», приподнявшись с уровня 41 222,2 млн. грн. к отметке 41 368,9 млн. грн., намекая на вероятность остановки ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.Довольно рано, около 10.03, выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке просела до 26,38/26,43 UAH/USD.К 10.25 цена доллара на межбанке, немного понизив темп отката, просела к 26,38/26,42, однако спустя 10 минут оказалась уже на отметке 26,37/26,40 UAH/USD.По состоянию на 11.08 коррекция курса безналичного «американца» продолжалась, уронив доллар к цифре 26,36/26,38 UAH/USD.На 11.22 Киева котировки безналичного доллара, продолжая снижаться, оказались на уровне 26,33/26,37 UAH/USD. «Активно спускаемся в теплые долины, ждем выхода регулятора», - рапортовал наш гуру из банка-«госбегемота».Дополуденное снижение «зеленых» цен на межбанке на фоне пока не замеченного «вмешательства» НБУ, сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по более значимым бидам с уровня 14,25/15,75% к отметке 14,00/15,75% годовых. Это снижение пребывала в гармонии с незначительным ростом объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 11.46 котировки доллара замедлили снижение, оказавшись на это время на уровне 26,32/26,35 UAH/USD. Причина «торможения» - появление на рынке регулятора, выкупавшего «лишние» доллары по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,335 UAH/USD.По состоянию на 12.07 стало очевидно: регулятору удалось гривневыми интервенциями остановить «баксопад» - на указанный час котировки «американца» на межбанке замерли на уровне 26,32/26,35 UAH/USD.Наконец на фоне понизившихся к уровню 26,31/26,34 UAH/USD цен, свидетельствовавших, что регулятор покинул рынок, валютный межбанк около 13.15 Киева ушел на обеденный перерыв.На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,480 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению понизился на 20,0 коп.Евро по сравнению с открытием 05 марта по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 05 марта по спросу и по предложению потерял по 100 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2337, поднявшись до $1,2338 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2337 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром06 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,35/26,45 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); евро – 32,50/33,80 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 марта февраля спрос просел на 15,0 коп., предложение потеряло 20,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 100 пунктов, предложение обвалилось на 120 пунктов).На открытии торгов 06 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,35/26,45 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 30,0 коп.); евро – 32,50/33,80 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 марта февраля спрос просел на 15,0 коп., предложение потеряло 20,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 100 пунктов, предложение обвалилось на 120 пунктов).На старте торгов 06 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки шли в балансе.К 11.54 столичные валютчики-оптовики рапортовали об более низких текущих ценах (26,35/26,40 UAH/USD, евро - 32,45/32,60 UAH/EUR), понесших потери в связи с доминирование клиентского «приноса».По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установившейся здесь равновесной торговле в паре доллар-гривня в условия баланса спрос/предложение на фоне немного изменившихся действующих цен: 26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,461/0,468 UAH/RUB.Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизились: 26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,47/32,72 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция действующих цен сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты «средние».В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 06 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,30/26,57 UAH/USD, евро – 32,45/32,90 UAH/EUR, рубль 0,460/0,467 UAH/RUB, Киев опт 26,35-40/26,47-50 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,35-40/26,47-50 UAH/USD, евро (опт) 32,75/33,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,75/33,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,30/26,40 UAH/USD, евро – 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,470 RUB/USD, Одесса – опт 26,35/26,45 UAH/USD, розница – 26,30/26,50 UAH/USD; Запорожье – 26,35/26,50 UAH/USD; евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,468 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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