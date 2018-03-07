RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: прогнози
/
Итоги: Прогнозы 07.03.18

Итоги: Прогнозы 07.03.18
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:15

Итоги: Прогнозы 07.03.18

Как и предполагалось, на последних торгах валютного межбанка в эту укороченную неделю было много адреналина и мало оборотов.

Среди основных «медвежьих» драйверов «знакомые все лица»:

Во-первых, выросшие поступления экспортной СКВ из-за рубежа, значительная часть которых (в основном представителями ГМК), тотчас выставлялась на продажу на межбанке.

Во-вторых, накануне регулятор разместил свои депозитные сертификаты на заметную сумму 27,268 млрд. грн., гривню за которые надлежало перечислить 07-го.

В-третьих, экспортеры продолжали «стравливать пар», небезосновательно опасаясь подобного нынешнему обвалу курса доллара на торгах межбанка 12 марта из-за появления там отложенной с 08-09 марта обязательной к продаже части экспортной выручки.

Тем не менее, рискнем предположить, что на первых постпраздничных торгах межбанка «медведи» сохранят свое доминирование, которое впоследствии может немного сойти на нет из-за появления на рынке нерезидентов на фоне начала сезона репатриации дивидендов. Впрочем, преобладание оферов СКВ может оказаться настолько заметным, что рынок отреагирует на это лишь некоторым замедлением коррекции «американца».

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62201
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3696 раз.
Подякували: 7040 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Прогнозы 06.03.18
дядя Caша » Вів 06 бер, 2018 14:02
0 115
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 14:02
дядя Caша
Итоги: Прогнозы 05.03.18
дядя Caша » Пон 05 бер, 2018 13:16
0 122
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 бер, 2018 13:16
дядя Caша
Итоги: Прогнозы 03.03.18
дядя Caша » Суб 03 бер, 2018 12:38
0 208
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 12:38
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.