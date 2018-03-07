Итоги: Прогнозы 07.03.18

Среди основных «медвежьих» драйверов «знакомые все лица»:
Во-первых, выросшие поступления экспортной СКВ из-за рубежа, значительная часть которых (в основном представителями ГМК), тотчас выставлялась на продажу на межбанке.
Во-вторых, накануне регулятор разместил свои депозитные сертификаты на заметную сумму 27,268 млрд. грн., гривню за которые надлежало перечислить 07-го.
В-третьих, экспортеры продолжали «стравливать пар», небезосновательно опасаясь подобного нынешнему обвалу курса доллара на торгах межбанка 12 марта из-за появления там отложенной с 08-09 марта обязательной к продаже части экспортной выручки.
Тем не менее, рискнем предположить, что на первых постпраздничных торгах межбанка «медведи» сохранят свое доминирование, которое впоследствии может немного сойти на нет из-за появления на рынке нерезидентов на фоне начала сезона репатриации дивидендов. Впрочем, преобладание оферов СКВ может оказаться настолько заметным, что рынок отреагирует на это лишь некоторым замедлением коррекции «американца».
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