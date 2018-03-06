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Генерал ВПС США: «За кілька років ми почнемо битися в...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 бер, 2018 01:12
Пропонуємо до обговорення:
Генерал ВПС США Девід Голдфайн переконаний, що необхідно готуватися до космічних воєн і військово-повітряні сили повинні вкладати чималі кошти в нові технології і навчання командирів космічних військ.
Дивися повний текст Генерал ВПС США: «За кілька років ми почнемо битися в космосі»
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R2
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Додано: Чет 08 бер, 2018 01:12
а с кем? зеленые буряты уже и в космосе ожидаются или ожидают пришельцев из иных миров?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Чет 08 бер, 2018 01:56
antonivs3
Как бы буряты в космос-то летают, а вот американцы (пилотируемая космонавтика) - нет
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max_us_ua
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Додано: Чет 08 бер, 2018 11:24
max_us_ua написав:
antonivs3 Как бы буряты в космос-то летают, а вот американцы (пилотируемая космонавтика) - нет
на чому літають??
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sdmitruk
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Додано: Чет 08 бер, 2018 19:44
sdmitruk написав: max_us_ua написав:
antonivs3 Как бы буряты в космос-то летают, а вот американцы (пилотируемая космонавтика) - нет
на чому літають??
Да хоть на "Союзах", а заодно и всяких разных, в том числе и американцев на МКС завозят
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Чет 08 бер, 2018 20:34
antikkristall написав: sdmitruk написав: max_us_ua написав:
antonivs3 Как бы буряты в космос-то летают, а вот американцы (пилотируемая космонавтика) - нет
на чому літають??
Да хоть на "Союзах", а заодно и всяких разных, в том числе и американцев на МКС завозят
смотришь на "союз" вспоминаешь детство и книжки про космос. все та же родненькая ракета
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 08 бер, 2018 23:42
trololo написав: antikkristall написав:
Да хоть на "Союзах", а заодно и всяких разных, в том числе и американцев на МКС завозят
смотришь на "союз" вспоминаешь детство и книжки про космос. все та же родненькая ракета
ну так других пока нет, все остальное что вывозило человека в космосе ушло в утиль...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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