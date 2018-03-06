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Генерал ВПС США: «За кілька
років ми почнемо битися в...

Генерал ВПС США: «За кілька років ми почнемо битися в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 01:12

Генерал ВПС США: «За кілька років ми почнемо битися в...

Пропонуємо до обговорення:
Генерал ВПС США Девід Голдфайн переконаний, що необхідно готуватися до космічних воєн і військово-повітряні сили повинні вкладати чималі кошти в нові технології і навчання командирів космічних військ.

Дивися повний текст Генерал ВПС США: «За кілька років ми почнемо битися в космосі».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 01:12

а с кем? зеленые буряты уже и в космосе ожидаются или ожидают пришельцев из иных миров?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 01:56

antonivs3

Как бы буряты в космос-то летают, а вот американцы (пилотируемая космонавтика) - нет
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:24

  max_us_ua написав:antonivs3 Как бы буряты в космос-то летают, а вот американцы (пилотируемая космонавтика) - нет

на чому літають??
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 19:44

  sdmitruk написав:
  max_us_ua написав:antonivs3 Как бы буряты в космос-то летают, а вот американцы (пилотируемая космонавтика) - нет

на чому літають??


Да хоть на "Союзах", а заодно и всяких разных, в том числе и американцев на МКС завозят :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 20:34

  antikkristall написав:
  sdmitruk написав:
  max_us_ua написав:antonivs3 Как бы буряты в космос-то летают, а вот американцы (пилотируемая космонавтика) - нет

на чому літають??


Да хоть на "Союзах", а заодно и всяких разных, в том числе и американцев на МКС завозят :)


смотришь на "союз" вспоминаешь детство и книжки про космос. все та же родненькая ракета
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:42

  trololo написав:
  antikkristall написав:
Да хоть на "Союзах", а заодно и всяких разных, в том числе и американцев на МКС завозят :)


смотришь на "союз" вспоминаешь детство и книжки про космос. все та же родненькая ракета


ну так других пока нет, все остальное что вывозило человека в космосе ушло в утиль...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:13

antonivs3

Помните, не так давно какой-то наш начальник от космической отрасли сказал, что Украина за 3-5 лет может создать аналог Фалькон Хеви? Так вот... Да, будем с ними в космосе воевать. А запускать ракеты будем с отжатого у РФ космодрома Плесецк
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:37

  max_us_ua написав:antonivs3

Как бы буряты в космос-то летают, а вот американцы (пилотируемая космонавтика) - нет


Интересные сказки, это откуда такое? Радио "Радонеж"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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