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фондовый рынок 12.03.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.03.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 12 бер, 2018 13:32 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.03.18 США



Американские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом на фоне статистики по рынку труда.



В феврале минтруд США сообщил о росте рабочих мест на 313 тысяч - лучше прогнозов аналитиков. При этом инвесторы обратили внимание на темпы роста зарплат, которые, напротив, замедлились, снижая риск возникновения инфляции.



Число рабочих мест в США в феврале росло максимальными темпами за последние полтора года, тогда как безработица оставалась на самом низком уровне за 17 лет, однако рост заработных плат несколько замедлился. Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в феврале выросло на 313 000, сообщило Министерство труда США.



Уровень безработицы остался на минимальном уровне за 17 лет 4,1% пятый месяц подряд.



Экономисты прогнозировали число рабочих мест вне сельского хозяйства в феврале +205 000, а уровень безработицы 4,0%. Компании строительного сектора создали 61 000 рабочих мест, максимумом за почти 11 лет. Госсектор нанял 26 000 человек – максимум с июля 2016 года.



Число рабочих мест в США растет уже 89 месяцев подряд. Число новых рабочих мест в январе и декабре было пересмотрено до 239 000 и 175 000 соответственно, на 54 000 больше, чем сообщалось ранее. Темпы найма в январе и феврале выше превысили среднемесячные темпы 2017 года, когда число рабочих мест в среднем каждый месяц увеличивалось на 182 000.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,8% и составил 25335,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,7% - до 2786,57 пункта.



Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 1,8% и составил 7560,81 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в пятницу преимущественно ростом ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок в пятницу вырос после колебаний в течение сессии, он получил ускорение после выхода более хороших, чем ожидалось, данных по занятости в США, и ралли основных фондовых индексов в США.

Акции в Германии отстали от рынка в целом, после выхода данных по экспорту и объёму промышленного производства, которые показали медленный старт активности в начале 2018 г.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,43%, после колебаний около нулевого уровня в течение сессии. За неделю индекс вырос на 3,1%.



Европейские индексы достигли максимальных уровне в течение сессии после выхода данных, показавших рост числа занятых вне сельского хозяйства в США 313.000, что был выше в среднем ожидавшегося экономистами 222.000. Февральская цифра сигнализирует, что экономика США имеет пространство для сохранения расширения (США — ключевой деловой и потребительский рынок для многих европейских компаний).



Тем не менее, рост зарплат в США в феврале остался умеренным, это может уменьшить опасения, что повышения зарплат приведёт к более высокой инфляции и даст основания ФРС повышать процентные ставки быстрее, чем ожидает рынок. Более медленный темп повышения ставки ФРС рассматривается как положительный для рынка акций.



Однако над Европой по-прежнему висит перспектива торговой войны, которая может быть подстёгнута указом президента Трампа, подписанным в четверг, о введении импортных тарифов на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Канада и Мексика были исключены из обложения, так как США пытаются изменить договор по NAFTA.



Экономические новости:

Объем экспорта (с сезонной коррекцией) Германии в январе снизился на 0,5%, это наиболее резкое снижение экспорта с прошлого июня.



Объем заказав в промышленности Германии в январе снизился на 0,1%, что хуже ожидания роста на 0,4%.



Объем промышленного производства во Франции в январе резко снизился, на 2%, на снижении объема выпуска в энергетике и обрабатывающей промышленности.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,43%, после колебаний около нулевого уровня в течение сессии. За неделю индекс вырос на 3,1%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,3% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 224,51 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,07% до 12 346,68.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в плюсе на 0,39% — на отметке 5 274,4 пункта.



Азия



Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в понедельник быстрыми темпами вслед за Уолл-стрит, отыгрывая данные по рынку труда США, опасения по поводу мировой торговой войны отошли на второй план.



Занятость в США в феврале продолжила подъем без усиления роста зарплат, который в прошлом месяце подстегнул опасения, связанные с инфляцией.

Индийский Sensex продемонстрировал самый значительный подъем за 17 месяцев, а новозеландский NZX 50 достиг рекорда.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,6%.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, более широкий индикатор Topix - на 1,5%.



Иена повысилась на 0,2% к доллару и евро на фоне политического скандала в Японии, который пока не затронул рынок акций.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.



Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%.



Значение южнокорейского KOSPI увеличилось на 1%, новозеландский NZX 50 прибавил 0,9%, индийский Sensex - 1,8%.



Как сообщило в пятницу министерство труда США, число рабочих мест в американской экономике в феврале увеличилось на 313 тыс., рекордными темпами с июля 2016 года, а безработица в стране осталась на январском уровне 4,1%, минимальном с 2000 года.



Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 205 тыс. и снижения безработицы до 4%.



При этом показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился всего на 0,1% относительно января и на 2,6% в годовом выражении.



Базовая инфляция и рост зарплат пока остаются сдержанными, однако клиенты ожидают, что сочетание налоговых стимулов и слабости доллара в конечном итоге усилят ценовое давление и заставят Федрезерв поднимать процентные ставки быстрее, чем сейчас рассчитывает рынок.



Несмотря на укрепление иены, в Японии дорожают акции экспортеров, включая производителей электроники и автомобилей: цена бумаг Fanuc поднялась на 4,1%, Hitachi - на 2,3%, Toyota - на 2,5%.



Кроме того, повысилась стоимость бумаг японских сталелитейных компаний: Nippon Steel & Sumitomo Metal - на 2,8%, Hitachi Metals - на 2,3%, Tokyo Steel Manufacturing - на 2,4%.



Министр торговли Японии Хиросигэ Сэко официально запросил для страны исключения из новых пошлин на импорт стали и алюминия в США.



Курс акций австралийской Newcrest Mining упал на 4,6%. Золотодобывающая компания сообщила, что ее годовой прогноз может быть ухудшен из-за проблем на руднике Cadia, где рухнула стена дамбы хвостохранилища.



Индексный провайдер MSCI начал подготовку к включению акций китайских компаний, торги которыми проводятся в Шанхае и Шэньчжэне в юанях и других валютах, в индексы MSCI EM 50, MSCI China 50 и MSCI China Free Indexes. Изменения будут проведены в рамках полугодового пересмотра индексов в мае.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,53% - до 2291,23 пункта, РТС - на 0,88%, до 1270,17 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,53% - до $65,44 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,03%, «Газпрома» — на 1,54%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,68%, Московской биржи — на 2,18%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,37%.



На рынке акций РФ в среду наметилась полноценная фиксация прибыли, как и ожидалось. Индекс Мосбиржи вернулся ниже 2 300 пунктов, ближайшей поддержкой является отметка 2 265 пунктов, но противостояние покупателей и продавцов теперь переносится на следующую неделю. Внешний фон тем временем становится все более мрачным, но его изменение российские инвесторы будут отыгрывать только в понедельник.



Российский рынок акций упал на торгах в среду вслед за мировыми индексами на фоне опасений, что отставка советника Белого дома по экономике Гэри Кона даст старт введению протекционистких мер в США.

Индекс МосБиржи к концу сессии просел на 0,55%, а входящие в него компании стали дешевел на 54 млрд. рублей.

Индекс РТС, отслеживающий долларовую стоимость бумаг, потерял 0,88%, или $1,6 млрд. капитализации за день.



Акции «Газпрома» подешевели на 1,44%, «Роснефти» - на 1,16%, «Северстали» - на 0,67%.



Отставка Гэри Кона серьезно увеличила вероятность введения пошлин на импорт стали и алюминия. Это может спровоцировать дальнейшие ценовые войны между государствами, а на финансовых рынках, включая российский - заметный рост волатильности.



Кон с его намерением удержать Трампа от новых мер протекционизма был последней надеждой рынка, которая в итоге не реализовалась.



Фондовый рынок США на в среду открыл торги падением, и к 19.20 Киева индекс S&P провалился на 0,93%. Dow Jones, отслеживающий стоимость 30 крупнейших американских компаний, потерял 1,33% и опустился до минимума за месяц.



Само по себе введение пошлин на сталь и алюминий не принесет особого урона, но может спровоцировать «эффект домино» и виде взаимных ответных мер.



Так, в 1930х единичные торговые барьеры быстро переросли в масштабную торговую войну, которая снизила товарооборот между Европой и Штатами более чем вдвое.



Евросоюз может ввести ответные пошлины на американские товары в течение двух месяцев, заявила в среду еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем: в черный список попадут сельхозтовары, соки, виски и одежда.



Китай, также экспортирующий в Штаты алюминий и сталь, поднял вопрос об американских пошлинах на закрытом заседании ВТО, сообщил Reuters со ссылкой на источники.



Ни победивших, ни проигравших в этой истории не будет - вряд ли кто-то выйдет сухим из воды, замедление ВВП и сокращение мировой торговли не заставят себя ждать.



Первыми под удар попадут развивающиеся рынки. Новости являются дурным признаком того, что Трамп решил, будто нет пути назад и что он мог бы найти кого-то более согласного со своими протекционистскими взглядами на замену Кону.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 07 марта, понизился на 0,18 пункта или 0,05% до уровня 351,75 пунктов.



Объем торгов за день составил 380,37 млн. грн., акциями наторговали 0,40 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 06 марта, ПФТС-индекс повысился на 0,03 пункта или 0,01% до уровня 351,93 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 36,69 пунктов или на 11,65% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла предыдущая, 07 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном снижаются, инвесторы оценивают новость об отставке экономического советника президента США Дональда Трампа Гэри Кона.



По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% - до 3294,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,26%, до 1847,41 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,35% - до 30403,04 пункта, корейский KOSPI - на 0,11%, до 2408,71 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 1,07%, до 5898,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,59%, до 21290,43 пункта.



Советник Трампа по вопросам экономики Гэри Кон заявил в среду, что уходит в отставку на фоне решения президента США ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в страну. Это решение Трампа не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые его однопартийцы.



Отставка Кона - плохая новость для рынков, сказал аналитик McKinley Capital Роберт Гиллам. «Гэри Кон высоко ценится в инвестиционном сообществе, и мы, вероятно, увидим некоторые краткосрочные негативные настроения», - добавил эксперт.



Кроме того, участники азиатских рынков обратили внимание на корпоративные новости.



Во вторник стало известно, что в отставку уходит глава одной из ведущих японских металлургических компаний Kobe Steel Хироя Кавасаки. Причиной его ухода с должности стал скандал с фальсификацией данных о качестве продукции компании. Изделия с подделанными сертификатами качества приобрели примерно 200 компаний по всему миру, среди которых Toyota, Nissan, General Motors, Ford, Airbus и Boeing. Бумаги Kobe Steel в Токио дешевеют на 6,31%.



Во-вторых, фондовые площадки Азии завершили торги среды отрицательной динамикой ключевых индикаторов.



Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, поскольку инвесторов шокировала новость о том, что главный экономический советник Белого дома, глава Национального экономического совета Гэри Кон уходит в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом в отношении введения пошлин на сталь и алюминий.



Уход советника президента США по экономике это плохая новость для рынков, полагает главный исполнительный директор McKinley Capital Роберт Гиллам.

«Гэри Кон высоко ценился инвестиционным сообществом, и мы, вероятно, увидим ряд краткосрочных негативных настроений в связи с его отставкой», - полагает эксперт.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился на 0,6%.

Японские Nikkei 225 и Topix снизились по итогам торгов соответственно на 0,77% и 0,72%.



Цена бумаг нефтепроизводителей Inpex Corp. и Japan Petroleum Exploration Co. опустилась соответственно на 0,55% и 1,2% вслед за падением нефтяных котировок.

Кроме того, подешевели бумаги крупнейших японских банков, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 2%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,1%, Mizuho Financial Group Inc. - на 0,9%.

При этом подорожали акции производителя бытовой электроники Sony Corp. - на 0,6% и рекламного агентства Dentsu Inc. - на 2,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 за день упал на 1,01% вслед за снижением цен на металлы и нефть.



Котировки акций ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизились на 1%.



Рыночная стоимость четверки крупнейших австралийских банков также снижается: Westpac Banking - на 1,6%, National Australia Bank - на 1,3%, Australia & New Zealand Banking - на 1,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%.



Значение южнокорейского индекса Kospi по итогам опустилось на 0,4%.



Тем не менее, капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix подскочила на 3,4% и 0,4% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился в среду на 0,55%, гонконгский Hang Seng - на 1,03%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.45 Киева просел на 0,08% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 141,2 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,15% и был равен 12 096,31 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,33%, находился на отметке 5 152,91 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в среду умеренным снижением после двухдневного роста: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,61% - до 1611,53 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 351,75 пункта.



Объем торгов на УБ составил 9,2 млн. грн., в том числе акциями - 5,5 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 380,37 млн. грн., в том числе акциями - 0,4 млн. грн.



В индексной корзине УБ снизились в цене бумаги Укрнафты (-2,18%), Мотор Сичи (-1,83%) и Центрэнерго (-0,63%).

Подорожали акции Донбассэнерго (+1,26%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,82%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,89%) и Центрэнерго (+0,53%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,5% - до 505,75 пункта при объеме торгов 0,24 млн. злотых (1,92 млн. грн.).



В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-5,67%), агрохолдинга ИМК (-1,52%) и «Агротона» (-1,42%).

Дорожали акции «Кернела» (+0,62%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей короткой недели, 05 – 07 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 349,63 к отметке 351,75 пунктов, прибавив 2,12 пункта или 0,61%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,779 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 26 февраля – 02 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 337,25 к отметке 349,63 пунктов, прибавив 12,38 пункта или 3,67%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,1343 млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром находятся в плюсе за счет роста индексов США после выхода сильной статистики рынка труда.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,51%, до 3324,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,81%, до 1900,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,53%, до 31469,17 пункта.



Корейский KOSPI поднимался на 1,13%, до 2487,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,74%, до 6007,4 пункта, Nikkei 225 - на 1,38%, до 21765,35 пункта.



Как сообщило в пятницу министерство труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в феврале увеличилось на 313 тысяч против прогноза в 200 тысяч. Показатель роста января был пересмотрен до 239 тысяч с 200 тысяч.



Минтруд также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в феврале выросла на 2,6% в годовом выражении и составила $26,75. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,15%, или на 4 цента. Уровень безработицы при этом неожиданно сохранился за период на уровне января в 4,1%, тогда как ожидалось его снижение до 4%.



Некоторые инвесторы считают, что позитивные данные рынка труда США, опубликованные в пятницу, подтолкнут ФРС к тому, чтобы временно отсрочить повышение ставки, считает глава международного валютного отдела Standard Chartered Эрик Робертсен.



«Данные как базовой инфляции, так и заработной платы остаются под давлением на данный момент, но клиенты ожидают, что сочетание фискальных мер и слабости доллара в итоге приведет к давлению на цены, что вынудит комитет по открытому рынку ФРС США (FOMC) повысить ставку быстрее, чем этого сейчас ожидают рынки», - считает эксперт.



Во-вторых, фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в понедельник быстрыми темпами вслед за Уолл-стрит, отыгрывая данные по рынку труда США, опасения по поводу мировой торговой войны отошли на второй план.



Занятость в США в феврале продолжила подъем без усиления роста зарплат, который в прошлом месяце подстегнул опасения, связанные с инфляцией.

Индийский Sensex продемонстрировал самый значительный подъем за 17 месяцев, а новозеландский NZX 50 достиг рекорда.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,6%.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, более широкий индикатор Topix - на 1,5%.



Иена повысилась на 0,2% к доллару и евро на фоне политического скандала в Японии, который пока не затронул рынок акций.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.



Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%.



Значение южнокорейского KOSPI увеличилось на 1%, новозеландский NZX 50 прибавил 0,9%, индийский Sensex - 1,8%.



Как сообщило в пятницу министерство труда США, число рабочих мест в американской экономике в феврале увеличилось на 313 тыс., рекордными темпами с июля 2016 года, а безработица в стране осталась на январском уровне 4,1%, минимальном с 2000 года.



Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 205 тыс. и снижения безработицы до 4%.



При этом показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился всего на 0,1% относительно января и на 2,6% в годовом выражении.



Базовая инфляция и рост зарплат пока остаются сдержанными, однако клиенты ожидают, что сочетание налоговых стимулов и слабости доллара в конечном итоге усилят ценовое давление и заставят Федрезерв поднимать процентные ставки быстрее, чем сейчас рассчитывает рынок.



Несмотря на укрепление иены, в Японии дорожают акции экспортеров, включая производителей электроники и автомобилей: цена бумаг Fanuc поднялась на 4,1%, Hitachi - на 2,3%, Toyota - на 2,5%.



Кроме того, повысилась стоимость бумаг японских сталелитейных компаний: Nippon Steel & Sumitomo Metal - на 2,8%, Hitachi Metals - на 2,3%, Tokyo Steel Manufacturing - на 2,4%.



Министр торговли Японии Хиросигэ Сэко официально запросил для страны исключения из новых пошлин на импорт стали и алюминия в США.



Курс акций австралийской Newcrest Mining упал на 4,6%. Золотодобывающая компания сообщила, что ее годовой прогноз может быть ухудшен из-за проблем на руднике Cadia, где рухнула стена дамбы хвостохранилища.



Индексный провайдер MSCI начал подготовку к включению акций китайских компаний, торги которыми проводятся в Шанхае и Шэньчжэне в юанях и других валютах, в индексы MSCI EM 50, MSCI China 50 и MSCI China Free Indexes. Изменения будут проведены в рамках полугодового пересмотра индексов в мае.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева просел на 0,12% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 215,7 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,68% и был равен 12 430,35 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,23%, находился на отметке 5 286,6 пункта.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Американские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом на фоне статистики по рынку труда.В феврале минтруд США сообщил о росте рабочих мест на 313 тысяч - лучше прогнозов аналитиков. При этом инвесторы обратили внимание на темпы роста зарплат, которые, напротив, замедлились, снижая риск возникновения инфляции.Число рабочих мест в США в феврале росло максимальными темпами за последние полтора года, тогда как безработица оставалась на самом низком уровне за 17 лет, однако рост заработных плат несколько замедлился. Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в феврале выросло на 313 000, сообщило Министерство труда США.Уровень безработицы остался на минимальном уровне за 17 лет 4,1% пятый месяц подряд.Экономисты прогнозировали число рабочих мест вне сельского хозяйства в феврале +205 000, а уровень безработицы 4,0%. Компании строительного сектора создали 61 000 рабочих мест, максимумом за почти 11 лет. Госсектор нанял 26 000 человек – максимум с июля 2016 года.Число рабочих мест в США растет уже 89 месяцев подряд. Число новых рабочих мест в январе и декабре было пересмотрено до 239 000 и 175 000 соответственно, на 54 000 больше, чем сообщалось ранее. Темпы найма в январе и феврале выше превысили среднемесячные темпы 2017 года, когда число рабочих мест в среднем каждый месяц увеличивалось на 182 000.Фондовые торги в Европе завершились в пятницу преимущественно ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в пятницу вырос после колебаний в течение сессии, он получил ускорение после выхода более хороших, чем ожидалось, данных по занятости в США, и ралли основных фондовых индексов в США.Акции в Германии отстали от рынка в целом, после выхода данных по экспорту и объёму промышленного производства, которые показали медленный старт активности в начале 2018 г.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,43%, после колебаний около нулевого уровня в течение сессии. За неделю индекс вырос на 3,1%.Европейские индексы достигли максимальных уровне в течение сессии после выхода данных, показавших рост числа занятых вне сельского хозяйства в США 313.000, что был выше в среднем ожидавшегося экономистами 222.000. Февральская цифра сигнализирует, что экономика США имеет пространство для сохранения расширения (США — ключевой деловой и потребительский рынок для многих европейских компаний).Тем не менее, рост зарплат в США в феврале остался умеренным, это может уменьшить опасения, что повышения зарплат приведёт к более высокой инфляции и даст основания ФРС повышать процентные ставки быстрее, чем ожидает рынок. Более медленный темп повышения ставки ФРС рассматривается как положительный для рынка акций.Однако над Европой по-прежнему висит перспектива торговой войны, которая может быть подстёгнута указом президента Трампа, подписанным в четверг, о введении импортных тарифов на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Канада и Мексика были исключены из обложения, так как США пытаются изменить договор по NAFTA.Экономические новости:Объем экспорта (с сезонной коррекцией) Германии в январе снизился на 0,5%, это наиболее резкое снижение экспорта с прошлого июня.Объем заказав в промышленности Германии в январе снизился на 0,1%, что хуже ожидания роста на 0,4%.Объем промышленного производства во Франции в январе резко снизился, на 2%, на снижении объема выпуска в энергетике и обрабатывающей промышленности.Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в понедельник быстрыми темпами вслед за Уолл-стрит, отыгрывая данные по рынку труда США, опасения по поводу мировой торговой войны отошли на второй план.Занятость в США в феврале продолжила подъем без усиления роста зарплат, который в прошлом месяце подстегнул опасения, связанные с инфляцией.Индийский Sensex продемонстрировал самый значительный подъем за 17 месяцев, а новозеландский NZX 50 достиг рекорда.Как сообщило в пятницу министерство труда США, число рабочих мест в американской экономике в феврале увеличилось на 313 тыс., рекордными темпами с июля 2016 года, а безработица в стране осталась на январском уровне 4,1%, минимальном с 2000 года.Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 205 тыс. и снижения безработицы до 4%.При этом показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился всего на 0,1% относительно января и на 2,6% в годовом выражении.Базовая инфляция и рост зарплат пока остаются сдержанными, однако клиенты ожидают, что сочетание налоговых стимулов и слабости доллара в конечном итоге усилят ценовое давление и заставят Федрезерв поднимать процентные ставки быстрее, чем сейчас рассчитывает рынок.Несмотря на укрепление иены, в Японии дорожают акции экспортеров, включая производителей электроники и автомобилей: цена бумаг Fanuc поднялась на 4,1%, Hitachi - на 2,3%, Toyota - на 2,5%.Кроме того, повысилась стоимость бумаг японских сталелитейных компаний: Nippon Steel & Sumitomo Metal - на 2,8%, Hitachi Metals - на 2,3%, Tokyo Steel Manufacturing - на 2,4%.Министр торговли Японии Хиросигэ Сэко официально запросил для страны исключения из новых пошлин на импорт стали и алюминия в США.Курс акций австралийской Newcrest Mining упал на 4,6%. Золотодобывающая компания сообщила, что ее годовой прогноз может быть ухудшен из-за проблем на руднике Cadia, где рухнула стена дамбы хвостохранилища.Индексный провайдер MSCI начал подготовку к включению акций китайских компаний, торги которыми проводятся в Шанхае и Шэньчжэне в юанях и других валютах, в индексы MSCI EM 50, MSCI China 50 и MSCI China Free Indexes. Изменения будут проведены в рамках полугодового пересмотра индексов в мае.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,53% - до $65,44 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,03%, «Газпрома» — на 1,54%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,68%, Московской биржи — на 2,18%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,37%.На рынке акций РФ в среду наметилась полноценная фиксация прибыли, как и ожидалось. Индекс Мосбиржи вернулся ниже 2 300 пунктов, ближайшей поддержкой является отметка 2 265 пунктов, но противостояние покупателей и продавцов теперь переносится на следующую неделю. Внешний фон тем временем становится все более мрачным, но его изменение российские инвесторы будут отыгрывать только в понедельник.Российский рынок акций упал на торгах в среду вслед за мировыми индексами на фоне опасений, что отставка советника Белого дома по экономике Гэри Кона даст старт введению протекционистких мер в США.Индекс МосБиржи к концу сессии просел на 0,55%, а входящие в него компании стали дешевел на 54 млрд. рублей.Индекс РТС, отслеживающий долларовую стоимость бумаг, потерял 0,88%, или $1,6 млрд. капитализации за день.Акции «Газпрома» подешевели на 1,44%, «Роснефти» - на 1,16%, «Северстали» - на 0,67%.Отставка Гэри Кона серьезно увеличила вероятность введения пошлин на импорт стали и алюминия. Это может спровоцировать дальнейшие ценовые войны между государствами, а на финансовых рынках, включая российский - заметный рост волатильности.Кон с его намерением удержать Трампа от новых мер протекционизма был последней надеждой рынка, которая в итоге не реализовалась.Фондовый рынок США на в среду открыл торги падением, и к 19.20 Киева индекс S&P провалился на 0,93%. Dow Jones, отслеживающий стоимость 30 крупнейших американских компаний, потерял 1,33% и опустился до минимума за месяц.Само по себе введение пошлин на сталь и алюминий не принесет особого урона, но может спровоцировать «эффект домино» и виде взаимных ответных мер.Так, в 1930х единичные торговые барьеры быстро переросли в масштабную торговую войну, которая снизила товарооборот между Европой и Штатами более чем вдвое.Евросоюз может ввести ответные пошлины на американские товары в течение двух месяцев, заявила в среду еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем: в черный список попадут сельхозтовары, соки, виски и одежда.Китай, также экспортирующий в Штаты алюминий и сталь, поднял вопрос об американских пошлинах на закрытом заседании ВТО, сообщил Reuters со ссылкой на источники.Ни победивших, ни проигравших в этой истории не будет - вряд ли кто-то выйдет сухим из воды, замедление ВВП и сокращение мировой торговли не заставят себя ждать.Первыми под удар попадут развивающиеся рынки. Новости являются дурным признаком того, что Трамп решил, будто нет пути назад и что он мог бы найти кого-то более согласного со своими протекционистскими взглядами на замену Кону.Как сообщалось во вторник 06 марта, ПФТС-индекс повысился на 0,03 пункта или 0,01% до уровня 351,93 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 36,69 пунктов или на 11,65% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла предыдущая, 07 марта, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62238 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3699 раз. Подякували: 7042 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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