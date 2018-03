Итоги: Мировой фондовый рынок 12.03.18

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном снижаются, инвесторы оценивают новость об отставке экономического советника президента США Дональда Трампа Гэри Кона.



По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% - до 3294,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,26%, до 1847,41 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,35% - до 30403,04 пункта, корейский KOSPI - на 0,11%, до 2408,71 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 1,07%, до 5898,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,59%, до 21290,43 пункта.



Советник Трампа по вопросам экономики Гэри Кон заявил в среду, что уходит в отставку на фоне решения президента США ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в страну. Это решение Трампа не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые его однопартийцы.



Отставка Кона - плохая новость для рынков, сказал аналитик McKinley Capital Роберт Гиллам. «Гэри Кон высоко ценится в инвестиционном сообществе, и мы, вероятно, увидим некоторые краткосрочные негативные настроения», - добавил эксперт.



Кроме того, участники азиатских рынков обратили внимание на корпоративные новости.



Во вторник стало известно, что в отставку уходит глава одной из ведущих японских металлургических компаний Kobe Steel Хироя Кавасаки. Причиной его ухода с должности стал скандал с фальсификацией данных о качестве продукции компании. Изделия с подделанными сертификатами качества приобрели примерно 200 компаний по всему миру, среди которых Toyota, Nissan, General Motors, Ford, Airbus и Boeing. Бумаги Kobe Steel в Токио дешевеют на 6,31%.



Во-вторых, фондовые площадки Азии завершили торги среды отрицательной динамикой ключевых индикаторов.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился на 0,6%.

Японские Nikkei 225 и Topix снизились по итогам торгов соответственно на 0,77% и 0,72%.



Цена бумаг нефтепроизводителей Inpex Corp. и Japan Petroleum Exploration Co. опустилась соответственно на 0,55% и 1,2% вслед за падением нефтяных котировок.

Кроме того, подешевели бумаги крупнейших японских банков, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 2%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,1%, Mizuho Financial Group Inc. - на 0,9%.

При этом подорожали акции производителя бытовой электроники Sony Corp. - на 0,6% и рекламного агентства Dentsu Inc. - на 2,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 за день упал на 1,01% вслед за снижением цен на металлы и нефть.



Котировки акций ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизились на 1%.



Рыночная стоимость четверки крупнейших австралийских банков также снижается: Westpac Banking - на 1,6%, National Australia Bank - на 1,3%, Australia & New Zealand Banking - на 1,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%.



Значение южнокорейского индекса Kospi по итогам опустилось на 0,4%.



Тем не менее, капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix подскочила на 3,4% и 0,4% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился в среду на 0,55%, гонконгский Hang Seng - на 1,03%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.45 Киева просел на 0,08% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 141,2 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,15% и был равен 12 096,31 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,33%, находился на отметке 5 152,91 пункта.