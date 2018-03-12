Итоги: Прогнозы 12.03.18

Додано: Пон 12 бер, 2018 13:43

Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в феврале выросло на 313 000.Число рабочих мест в США в феврале росло максимальными темпами за последние полтора года, тогда как безработица оставалась на самом низком уровне за 17 лет, однако рост заработных плат несколько замедлился. Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в феврале выросло на 313 000, сообщило Министерство труда США.Уровень безработицы остался на минимальном уровне за 17 лет 4,1% пятый месяц подряд.Экономисты прогнозировали число рабочих мест вне сельского хозяйства в феврале +205 000, а уровень безработицы 4,0%. Компании строительного сектора создали 61 000 рабочих мест, максимумом за почти 11 лет. Госсектор нанял 26 000 человек – максимум с июля 2016 года.Число рабочих мест в США растет уже 89 месяцев подряд. Число новых рабочих мест в январе и декабре было пересмотрено до 239 000 и 175 000 соответственно, на 54 000 больше, чем сообщалось ранее. Темпы найма в январе и феврале выше превысили среднемесячные темпы 2017 года, когда число рабочих мест в среднем каждый месяц увеличивалось на 182 000.Высказывания Эванса (ФРС).- Достижение устойчивой инфляции 2% теперь кажется ближе;- Фундаментальные показатели экономики США сильные;- США достигли полной занятости по большинству оценок;- Эффективность любой настройки политики ФРС зависит от того, как хорошо она будет сообщена общественности;- Наиболее новых обсуждаемых настроек вероятно будут создавать периоды инфляции выше 2%;- ФРС должна также рассмотреть сохранение приверженности текущей настройке;- Сильные механизмы для обеспечения финансовой стабильности сделают денежную политику более эффективной;- США столкнутся с трудностями при проведении денежной политики, когда произойдет следующий спад.Высказывания президента ФРС Бостона Эрика Розенгрена.- предполагает четыре повышения процентной ставки в США как необходимые в этом году;- регулярные, постепенные повышения ставки уместны;- торговая война, геополитические сюрпризы могут изменить политику ужесточения денежной политики;- вдохновлен бюджетными расходами, большим сокращением налогов, силу за границе с декабря;- недавние экономические данные довольно хорошие;- необходимо избегать бума и банкротств;- ожидает более высокой инфляции;- ожидает давления в сторону повышения роста зарплат.Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард: 4 повышения ставки в этом году могут замедлить экономику.Высказывания президента ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда в интервью Financial Times:- Не потребуется очень высоко (повышать ставку) в этих обстоятельствах, чтобы получить ограничительную направленностью политики;- Если мы пойдем слишком далеко, мы можем начать оказывать давление в сторону снижения инфляции в ситуации, когда инфляция и так ниже целевого уровня.Несмотря на принятые на прошлой неделе меры, выразившиеся в постепенном «избавлении» от безналичного доллара, отложенное с 08-09 марта предложение обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки, сыграло свою роль на торгах межбанка в дебюте новой недели, заставив регулятор появиться на рынке с гривневой интервенцией под вывеской валютного аукциона.Кроме отложенного с четверка-пятницы прошлой недели предложения СКВ, «медвежье» настроение на валютном межбанке на старте новой недели определялось подготовкой игроков к намеченную на эту пятидневку размещению гривневых ОВГЗ, под которое аккумулировалась гривня.Наличный рынок следовал в кильватере настроений «зеленого» безнала, руководствуясь при этом запросами клиентов и состоянием текущей ликвидности.Интересно отметить, что доминирование клиентского «приноса» на рынке наличных отнюдь не привел к радикальным снижениям действующих цен. Полагаю, дилеры «неформального» наличного рынка остерегались чрезмерного дисконтирования действующих цен, поскольку возникали риски падения клиентского приноса.Из-за этих ограничений на моменте во всех рынках крупных центров валютообменного бизнеса наблюдались «перекосы».На ближайшей сессии валютного межбанке, судя по всему, сохранится доминирование «зеленых медведей», хотя курсовая потеря «американца» окажется более скромной, чем 12-го.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv