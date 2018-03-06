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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:29
Я так понял для Гаранта пэрэмога - 2.5 млрд + %, а для Украины перспектива потери ГТС. Если смотреть не только до выборов, то это 20- 30 млрд. за 10 лет. Ну раззве кэрманычам до этого.
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:32
наконец-то ПАПа нагнул Пу, хоть и не напрямую, а опосредованно. такой себе подарочек к выборам из одного кандидата.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:33
Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу
Претензії до вічнолегітимного. Це при ньому запустили перший, і почали будувати другий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:39
Давайте я вам докажу на цифрах, что Витренко лжет, а вы признаете, что ваш сервилизм - недостаток, а не достоинство!
А доказать ложь элементарно, и вы сами бы без меня ее легко нашли, если бы не... бинго... ваш сервилизм.
Если последнее решение арбитража обязывает Газпром произвести неттинг, то и сумма долга Газпрома не 4,63 млрд долларов, а 2.56 млрд долларов. Пеня по проценту на долг Газпрома = 4,14% годовых.
Если начислять ее на 4.63 млрд долларов, то получится 526 тыс долларов в сутки.
А если на 2.56 млрд долларов, то 290 тыс долларов в сутки (4,14% * 2,56 млрд / 365 дней).
Я понимаю, что Витренко просто "забыл" пересчитать под свою влажную мечту о неттинге сумму пени для Газпрома.
Но теперь эту чушь понес в массы не только он, а еще и Президент...
Но вам эту чушь распространять на финансовом форуме не дам я
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:03
Как и на России, заявления президента рассчитаны на электорат внутри страны.
А все остальные и так понимают, что эти заявления - бред.
Типа "играют хорошую мину, при плохой игре"
Всё IMHO
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:08
Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу
Ольгинец сутками сидящий на этом форуме, считает, что разбирается в ситуации лучше руководства Нафтогаза и Газпрома!
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:11
Но перед руководством корпораций!!! Нет, конечно, может ему нужен только инфоповод - картинка для зомбоящика, тогда ОК.
То как насчет того, что бизнес нужен не только для картинки - он еще и налогоплательщик! А если Президент некомпетентен, или нечестен, это вряд ли будет стимулировать бизнес к инвестициям в страну.
Ну да ладно... Как вы правильно сказали - на России то же самое. Программа минимум выполнена - мы не хуже, чем они. Это практически национальная идея...
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:21
Еще один "правдоруб", который умудряется уместить 2 лжи в первых 2 словах своего поста!
"Ольгинец сутками..." Что ж, давайте разберем.
Статистика подсказывает, что я пишу "аж" 2.5 сообщения в день в среднем. Ее можно увидеть под ником в каждом моем посте (если кто не знал). Это, конечно, сутками, да... И вообще, столько здесь никто не пишет, ага...
Ну и человек, который регулярно в своих сообщениях признает аннексию Крыма и конфликт на Востоке актами российской агрессии, а также заявляет о том, что Россия посредством гундяевщины идет к средневековью, никто иной, как ольгинец, конечно... Наверно, это какой то "гибридный" ольгинец, как и все гибридное в представлении "патриотов"
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:54
Может этот ольгинец считает, что право распространять чушь здесь есть только у него?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:56
А где посмотреть статистику других твоих аккаунтов?
Востаннє редагувалось Sommer в Пон 12 бер, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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