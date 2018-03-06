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Кожен день невиконання рішення
Стокгольмського арбітражу...

Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:29

Я так понял для Гаранта пэрэмога - 2.5 млрд + %, а для Украины перспектива потери ГТС. Если смотреть не только до выборов, то это 20- 30 млрд. за 10 лет. Ну раззве кэрманычам до этого.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:32

наконец-то ПАПа нагнул Пу, хоть и не напрямую, а опосредованно. такой себе подарочек к выборам из одного кандидата.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:33

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  nik1 написав:Ну раззве кэрманычам до этого

Претензії до вічнолегітимного. Це при ньому запустили перший, і почали будувати другий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:39

  lapay написав:
  Criticus написав:что это возможно по 2 разным решениях Арбитража!

Так компанії ті самі. Де вимога Газпрома заплатити борг Нафтогазом?


Давайте я вам докажу на цифрах, что Витренко лжет, а вы признаете, что ваш сервилизм - недостаток, а не достоинство!

А доказать ложь элементарно, и вы сами бы без меня ее легко нашли, если бы не... бинго... ваш сервилизм.

Если последнее решение арбитража обязывает Газпром произвести неттинг, то и сумма долга Газпрома не 4,63 млрд долларов, а 2.56 млрд долларов. Пеня по проценту на долг Газпрома = 4,14% годовых.

Если начислять ее на 4.63 млрд долларов, то получится 526 тыс долларов в сутки.

А если на 2.56 млрд долларов, то 290 тыс долларов в сутки (4,14% * 2,56 млрд / 365 дней).

Я понимаю, что Витренко просто "забыл" пересчитать под свою влажную мечту о неттинге сумму пени для Газпрома.

Но теперь эту чушь понес в массы не только он, а еще и Президент...

Но вам эту чушь распространять на финансовом форуме не дам я :mrgreen:
Criticus
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:03

  Criticus написав:А теперь внимание вопрос - ЗАЧЕМ Президент врет

Как и на России, заявления президента рассчитаны на электорат внутри страны.
А все остальные и так понимают, что эти заявления - бред.

Типа "играют хорошую мину, при плохой игре"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:08

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  Criticus написав:Я понимаю, что Витренко просто "забыл" пересчитать под свою влажную мечту о неттинге сумму пени для Газпрома.

Но теперь эту чушь понес в массы не только он, а еще и Президент...

Но вам эту чушь распространять на финансовом форуме не дам я

Ольгинец сутками сидящий на этом форуме, считает, что разбирается в ситуации лучше руководства Нафтогаза и Газпрома! :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:11

  Вкладчик1234 написав:
  Criticus написав:А теперь внимание вопрос - ЗАЧЕМ Президент врет

Как и на России, заявления президента рассчитаны на электорат внутри страны.
А все остальные и так понимают, что эти заявления - бред.

Типа "играют хорошую мину, при плохой игре"


Но перед руководством корпораций!!! Нет, конечно, может ему нужен только инфоповод - картинка для зомбоящика, тогда ОК.

То как насчет того, что бизнес нужен не только для картинки - он еще и налогоплательщик! А если Президент некомпетентен, или нечестен, это вряд ли будет стимулировать бизнес к инвестициям в страну.

Ну да ладно... Как вы правильно сказали - на России то же самое. Программа минимум выполнена - мы не хуже, чем они. Это практически национальная идея...
Criticus
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:21

  BIGor написав:
  Criticus написав:Я понимаю, что Витренко просто "забыл" пересчитать под свою влажную мечту о неттинге сумму пени для Газпрома.

Но теперь эту чушь понес в массы не только он, а еще и Президент...

Но вам эту чушь распространять на финансовом форуме не дам я

Ольгинец сутками сидящий на этом форуме, считает, что разбирается в ситуации лучше руководства Нафтогаза и Газпрома! :D


Еще один "правдоруб", который умудряется уместить 2 лжи в первых 2 словах своего поста!

"Ольгинец сутками..." Что ж, давайте разберем.

Статистика подсказывает, что я пишу "аж" 2.5 сообщения в день в среднем. Ее можно увидеть под ником в каждом моем посте (если кто не знал). Это, конечно, сутками, да... И вообще, столько здесь никто не пишет, ага...

Ну и человек, который регулярно в своих сообщениях признает аннексию Крыма и конфликт на Востоке актами российской агрессии, а также заявляет о том, что Россия посредством гундяевщины идет к средневековью, никто иной, как ольгинец, конечно... Наверно, это какой то "гибридный" ольгинец, как и все гибридное в представлении "патриотов" :mrgreen:
Criticus
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:54

  BIGor написав:
  Criticus написав:Я понимаю, что Витренко просто "забыл" пересчитать под свою влажную мечту о неттинге сумму пени для Газпрома.

Но теперь эту чушь понес в массы не только он, а еще и Президент...

Но вам эту чушь распространять на финансовом форуме не дам я

Ольгинец сутками сидящий на этом форуме, считает, что разбирается в ситуации лучше руководства Нафтогаза и Газпрома! :D


Может этот ольгинец считает, что право распространять чушь здесь есть только у него? :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:56

  Criticus написав:Статистика подсказывает, что я пишу "аж" 2.5 сообщения в день в среднем. Ее можно увидеть под ником в каждом моем посте (если кто не знал).


А где посмотреть статистику других твоих аккаунтов?
Востаннє редагувалось Sommer в Пон 12 бер, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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