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Кожен день невиконання рішення
Стокгольмського арбітражу...

Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:03

  yanyura написав:
Так что прав, скорее всего Criticus, написав
Если начислять ее на 4.63 млрд долларов, то получится 526 тыс долларов в сутки.

А если на 2.56 млрд долларов, то 290 тыс долларов в сутки (4,14% * 2,56 млрд / 365 дней).



Немає ніде цифри 4,14%, крім в запоребрикових новинах, де вони тупо порахували. Вітренко каже про відсотки по шведському праву, які нараховуються на залишок в 2,56 млрд.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:49

lapay
При всем уважении к вам, я не могу верить тому, что говорит Витренко.
А т.к. он (его ведомство)

24 января 2018
"Нефтегаз" засекретил свою победу в Стокгольмском суде, не показав ее ни АП, ни Кабмину, ни профильному министерству

https://ukranews.com/news/543149-nefteg ... profylnomu
06 лютого 2018
"Нафтогаз" відмовився показати в уряді рішення Стокгольма

https://ukranews.com/ua/news/545645-naf ... -stokgolma

то о реальной величине % по второму решению арбитража невозможно сейчас говорить. Можно, конечно, спросить у Criticus, где он взял 4,14%, но он сейчас забанен.

Даже вы, в своих ссылках на одну и ту же статью (https://www.radiosvoboda.org/a/29071375.html), приводите разные величины %:

Додано: Пон 12 бер, 2018 20:05
Відсотки (7% річних) нараховуються на суму в 2, 6 млрд доларів.


Додано: Пон 12 бер, 2018 22:39
на борг застосовується шведське право, тобто 8% річних.


Я понимаю, что это не ваши слова, вы сослались на слова Витренко. Так почему он вместо многих слов, не покажет только ту часть решения, где есть сумма, которую должен Газпром и %, которые должен выплачивать Газпром по этому решению? Это было бы намного убедительнее и сняло бы многие вопросы. Не надо весь текст, там (где-то встречал) около 1300 страниц, и есть "секретная" часть - схемы, расчеты...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 06:36

  lapay написав:
  Criticus написав:Так 4.14% было в заявлении Нефтегаза. Если все так, как говорите вы, то рашен агентства обратным счетом рассчитали ставку процента, а руководители Нефтегаза это тупо повторили :mrgreen:

Это тогда будет лучший фейл месяца :mrgreen:

Но я склоняюсь, да чего там склоняюсь - уверен, что Витренко врет. Если окажется, что нет - я публично признаю ошибку! Запомните этот пост (с)

Брехня. https://www.radiosvoboda.org/a/29071375.html
На 55 хвилині Вітренко каже, що в контракті не були прописані відсотки за недостатній транзит, тому на борг застосовується шведське право, тобто 8% річних.

Я не очень знаком со всякими научными понятиями.... Подскажите, что вы имеете в виду под "шведское право" ?? Это не из справочника "Стеля"?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 07:18

Мое мнение - в сухом остатке прав Criticus, т. е. без неттинга при превышении суммы процентов, которые должен платить Нафтогаз, над суммой процентов, которые ему должен платить Газпром, на 80 тыс. уе в сутки, через сто лет (грубо) наступит взаиморасчет (так как Украина первой не заплатит). Т. е. как бы решение Стокгольмского суда вроде и как дышло (что еще нужно команде Порошенко, кроме как нагнетать в информпространстве волну о собственной глобальной перемоге), но в сухом остатке - фейл Украины - потому, что очень возможный теперь отказ от транзита газа по ее территории сильно повышает вероятность строительства Северного потока-2. Кроме того, когда транзита газа по территории Украины не будет, это сильно осложнит его приобретение как таковое
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