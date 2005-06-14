Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...

Немає ніде цифри 4,14%, крім в запоребрикових новинах, де вони тупо порахували. Вітренко каже про відсотки по шведському праву, які нараховуються на залишок в 2,56 млрд.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 23:03
Немає ніде цифри 4,14%, крім в запоребрикових новинах, де вони тупо порахували. Вітренко каже про відсотки по шведському праву, які нараховуються на залишок в 2,56 млрд.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 12 бер, 2018 23:49
lapay
При всем уважении к вам, я не могу верить тому, что говорит Витренко.
А т.к. он (его ведомство)
то о реальной величине % по второму решению арбитража невозможно сейчас говорить. Можно, конечно, спросить у Criticus, где он взял 4,14%, но он сейчас забанен.
Даже вы, в своих ссылках на одну и ту же статью (
Я понимаю, что это не ваши слова, вы сослались на слова Витренко. Так почему он вместо многих слов, не покажет только ту часть решения, где есть сумма, которую должен Газпром и %, которые должен выплачивать Газпром по этому решению? Это было бы намного убедительнее и сняло бы многие вопросы. Не надо весь текст, там (где-то встречал) около 1300 страниц, и есть "секретная" часть - схемы, расчеты...
Додано: Вів 13 бер, 2018 06:36
Я не очень знаком со всякими научными понятиями.... Подскажите, что вы имеете в виду под "шведское право" ?? Это не из справочника "Стеля"?
Додано: Вів 13 бер, 2018 07:18
Мое мнение - в сухом остатке прав Criticus, т. е. без неттинга при превышении суммы процентов, которые должен платить Нафтогаз, над суммой процентов, которые ему должен платить Газпром, на 80 тыс. уе в сутки, через сто лет (грубо) наступит взаиморасчет (так как Украина первой не заплатит). Т. е. как бы решение Стокгольмского суда вроде и как дышло (что еще нужно команде Порошенко, кроме как нагнетать в информпространстве волну о собственной глобальной перемоге), но в сухом остатке - фейл Украины - потому, что очень возможный теперь отказ от транзита газа по ее территории сильно повышает вероятность строительства Северного потока-2. Кроме того, когда транзита газа по территории Украины не будет, это сильно осложнит его приобретение как таковое
Додано: Вів 13 бер, 2018 07:47
Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу
Прорвало у кремлеботов знатно. Вашим хозяевам придётся знатно раскошелиться Это не Ваш басманный суд!
Додано: Вів 13 бер, 2018 08:24
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:17
Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу
Нафтогаз засекретив рішення Абітражу - його право. Газпром теж не дає доступу до цього рішення - його право.
Ми можемо лише здогадуватись по крихтам публічної інформації. От аналог в російському Арбітражі, на основі рішення шведського Арбітражу:
Наразі
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:08
Пейсатели пописывают:
Этого идиота можно не читать - ДБЛБ
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:11
Мне кажется в итоге за газ заплатит простой украинский обыватель и уже не по 6,94 грн/м3 а за более чем 11 грн/м3 так что готовимся к очередному осеннему подорожанию газа , тепла и воды (((
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:39
В свое время Ющенко начал выселять ЧФ с Севастополя- Где Крым? Сейчас нынешний Гарант взялся за "не куба" российского газа. Какой ждем результат?
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