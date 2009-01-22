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Кожен день невиконання рішення
Стокгольмського арбітражу...

Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:56

Re: дело ясное

  antey1969 написав:Гарант слетал на Мальдивы, проверил, тепло ли там. Генпрокурор Сейшелы испытал на теплоотдачу. Посидят за шоколадной вишней в коньяке, сравнят впечатления. Где теплее - туда и отправят нас на всю зиму. Газ не нужен

Дело за малым - успеть херлуп протянуть и туда и туда.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:03

  lapay написав:
  yanyura написав:о по ссылке https://www.radiosvoboda.org/a/29071375.html нет никакой прессконференции и соотв. слов Витренко.

В мене є, можна і тут https://www.5.ua/ekonomika/naftohaz-vs- ... 65828.html
  yanyura написав:Ну вы уже определитесь наконец с цифрой %%:

Я її не знаю точно. Приблизно 7,5 - 8 %.

Спасибо, посмотрел, только как может быть
На 55 хвилині Вітренко каже

если продолжительность видео всего 10 мин. 5 сек.? Хотя это, видимо, разные видео, там была минимум час, здесь 10 минут.
В этой вашей ссылке он говорит про "шведське право" на 2:35

И еще по штрафам. П. 6.2 "Контракта"
Газовое соглашение Тимошенко-Путина. Полный текст
Четверг, 22 января 2009

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 2/4462671/
говорит только о размере штрафа (пени), налагаемом на Украину (0,03% от суммы за каждый день, х 365 = 10,95% годовых), о штрафах на РФ ни слова. И тут, что интересно, "всплывает" тот же Коболев:

Также с 2002 до 2010 он работал на различных должностях в НАК «Нафтогаз Украины», в частности, в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики госхолдинга и советником председателя правления НАК. Участвовал в реструктуризации внешнего долга госхолдинга путем формального обмена еврооблигаций и других обязательств на новые еврооблигации. С 2008 по 2010 годы занимал должность советника председателя правления Компании. На последних двух должностях участвовал в многочисленных переговорах с ОАО «Газпром».

https://censor.net.ua/tag/5141/kobolev
Т.е. в том, что не прописан % штрафа РФ за невыполнение ее обязательств виноват в т.ч. и сам Коболев.

Сам создаю трудности, сам их героически преодолеваю и за это преодоление получаю миллионную премию и представление к госнаграде?!!


Здесь больше инфы по Коболеву (и Витренко) - https://skelet-info.org/andrej-kobolev- ... voj-truby/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:11

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  yanyura написав:если продолжительность видео всего 10 мин. 5 сек.? Хотя это, видимо, разные видео, там была минимум час, здесь 10 минут.
В этой вашей ссылке он говорит про "шведське право" на 2:35

Ви точно на Землі живете?
  yanyura написав:И еще по штрафам. П. 6.2 "Контракта"

Газовое соглашение Тимошенко-Путина. Полный текст
Четверг, 22 января 2009


https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 2/4462671/
говорит только о размере штрафа (пени), налагаемом на Украину (0,03% от суммы за каждый день, х 365 = 10,95% годовых), о штрафах на РФ ни слова.

Так про що ж, як не про це, Вітренко говорить? Чи у Вас не тільки сайти інші, але й вся реальність?
  yanyura написав:Т.е. в том, что не прописан % штрафа РФ за невыполнение ее обязательств виноват в т.ч. и сам Коболев.

Сам создаю трудности, сам их героически преодолеваю и за это преодоление получаю миллионную премию и представление к госнаграде?!!

Сильно допомогло Газпрому, те що відсотки штрафу були прописані?

Я розумію, що, при бажанні, можна і до кольору носків доколупатись, тільки ця тема не про носки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:57

  lapay написав:
  yanyura написав:И еще по штрафам. П. 6.2 "Контракта"

Газовое соглашение Тимошенко-Путина. Полный текст
Четверг, 22 января 2009


https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 2/4462671/
говорит только о размере штрафа (пени), налагаемом на Украину (0,03% от суммы за каждый день, х 365 = 10,95% годовых), о штрафах на РФ ни слова.

Так про що ж, як не про це, Вітренко говорить? Чи у Вас не тільки сайти інші, але й вся реальність?

Вы серьезно считаете, что ни Коболев, ни Витренко непричастны к тому, что в Контракте не были прописаны штрафные сануции к Газпрому?

Еще раз по буквам.
О Коболеве:
С 2008 по 2010 годы занимал должность советника председателя правления Компании. На последних двух должностях участвовал в многочисленных переговорах с ОАО «Газпром».

И о Витренко
Также Юрий Витренко принял участие в подписании невыгодного для Украины газового контракта с «Газпромом» в 2009 году. Его роль состояла в том, чтобы просчитать адекватную стоимость газа и продумать все условия сделки.

https://skelet-info.org/yurij-vitrenko- ... o-biznesa/

оффсайт Нафтогаза:
Юрій Вітренко
Головний комерційний директор Групи Нафтогаз
...
Працював в Нафтогазі у 2002-2003 роках та у 2005-2010 роках. Відповідав за залучення кредитів від міжнародних банків та реструктуризацію зобов’язань Нафтогазу, був штатним та позаштатним радником голови правління.

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... &Expand=3&

И теперь Витренко что-то лепечет о "шведском праве" вместо того, чтобы предоставить конкретную выписку из решения Арбитража о %%.

Ну не верю я, что в решении Арбитража не указан %! Если, конечно, Арбитраж не аналог Печерского суда.
yanyura
 
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