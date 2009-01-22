Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
antey1969 написав:Гарант слетал на Мальдивы, проверил, тепло ли там. Генпрокурор Сейшелы испытал на теплоотдачу. Посидят за шоколадной вишней в коньяке, сравнят впечатления. Где теплее - туда и отправят нас на всю зиму. Газ не нужен
Дело за малым - успеть херлуп протянуть и туда и туда.
Также с 2002 до 2010 он работал на различных должностях в НАК «Нафтогаз Украины», в частности, в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики госхолдинга и советником председателя правления НАК. Участвовал в реструктуризации внешнего долга госхолдинга путем формального обмена еврооблигаций и других обязательств на новые еврооблигации. С 2008 по 2010 годы занимал должность советника председателя правления Компании. На последних двух должностях участвовал в многочисленных переговорах с ОАО «Газпром».
yanyura написав:И еще по штрафам. П. 6.2 "Контракта"
Газовое соглашение Тимошенко-Путина. Полный текст Четверг, 22 января 2009
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 2/4462671/ говорит только о размере штрафа (пени), налагаемом на Украину (0,03% от суммы за каждый день, х 365 = 10,95% годовых), о штрафах на РФ ни слова.
Так про що ж, як не про це, Вітренко говорить? Чи у Вас не тільки сайти інші, але й вся реальність?
Вы серьезно считаете, что ни Коболев, ни Витренко непричастны к тому, что в Контракте не были прописаны штрафные сануции к Газпрому?
Еще раз по буквам. О Коболеве:
С 2008 по 2010 годы занимал должность советника председателя правления Компании. На последних двух должностях участвовал в многочисленных переговорах с ОАО «Газпром».
И о Витренко
Также Юрий Витренко принял участие в подписании невыгодного для Украины газового контракта с «Газпромом» в 2009 году. Его роль состояла в том, чтобы просчитать адекватную стоимость газа и продумать все условия сделки.
Юрій Вітренко Головний комерційний директор Групи Нафтогаз ... Працював в Нафтогазі у 2002-2003 роках та у 2005-2010 роках. Відповідав за залучення кредитів від міжнародних банків та реструктуризацію зобов’язань Нафтогазу, був штатним та позаштатним радником голови правління.