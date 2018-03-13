Итоги: Прогнозы 13.03.18

Додано: Вів 13 бер, 2018 14:10

Ожидавшие изрядного провала курса доллара на вторничной сессии валютного межбанка, были разочарованы очевидным вхождением рынка в полосу относительной стабильности. Средневзвешенный курс безналичного «американца» недалеко отошел от уровня закрытия понедельника 25,9246 UAH/USD.«Винить» в этом очень ранний нацбанковский валютный аукциона не стоит – 34,75% участников мероприятия были лишены возможности «слиться» по хорошей цене на Институтской и, по идее, должны были вернуться на валютный межбанк, возобновив там «медвежий» тренд. Этого не произошло – котировки «американца» прикипели к уровню 25,90/25,92 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.Судя по всему рынок безналичного доллара могли «уравновесить» нерезиденты, благодаря близкому началу очередного сезона репатриации дивидендов или привычная в последние сессии практика повторного выхода на рынок регулятора за дополнительной скупкой «лишнего» доллара по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков. Все подробности вторничной сессии будут известны позже, а пока приходится констатировать заметное опережение текущей ликвидности состоявшихся сделок по сравнению с предыдущими торгами.Это неудивительно – на рынок пришли отложенные с 08-09 марта предложения обязательные к продаже части экспортной, на которые, судя по застывшей курсовой динамике «американца», находились покупатели.В значительной степени задача последним облегчалась заметным ростом гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ.Наличный рынок к полудню почувствовал стремление валютного межбанка к стабильности, прекратив коррекцию долларовых цен.С одной стороны это подтверждает примат настроений на межбанке, в кильватере которых при «посредничестве» клиентов, следует наличный рынок, с другой, нельзя исключить обратное – история знает примеры более раннего начала «перелома» на наличном рынке, который во всех отношениях более чувствителен к новым веяниям из-за отсутствия администрирования.Так или иначе, на валютном рынке во вторник, несмотря на заметный рост объема предложения экспортной выручки, наметилась если не стабилизация, то заметное замедление коррекции долларовых цен.Есть вероятность пролонгации этого настроения на ближайшую сессию, исходя из ожидания довольно заметного поступления СКВ из-за рубежа, характерного для среды.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv