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Кабмін ввів монетизацію
пільг на проїзд

Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
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  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:24

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  budivelnik написав:Монетизація не змінить в гіршу сторону життя тих пенсіонерів у великих містах і середніх містечках , які не їздили більше 30 поїздок в місяць ( як на мене це ще пару мільйонів осіб)

Даже не так. Если раньше человек делал 30 поездок, то он сможет сделать поездок вполовину меньше и целый день питаться на сэкономленные деньги. Это если действительно будут раздавать именно деньгами, а не компенсировать только совершенные поездки
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:45

  slavek написав:А по сути - ближайшие выборы покажут любовь самых дисциплинированный избирателей к продвинутым реформаторам и их реформам


  111111111 написав:Что покажут? Что у нас народ стадо баранов, которые проголосуют за тех же кто там сидит? Уже десятки лет карусель из одних и тех же рыл.


Вы бы как-то определились с украинской властью - она хороший реформатор или рыла?
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:46

  safonovstanislav написав:Даже не так. Если раньше человек делал 30 поездок, то он сможет сделать поездок вполовину меньше и целый день питаться на сэкономленные деньги. Это если действительно будут раздавать именно деньгами, а не компенсировать только совершенные поездки


А если вообще начнет ходить пешком, то пропитается 2 дня
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:09

  slavek написав:
  safonovstanislav написав:Даже не так. Если раньше человек делал 30 поездок, то он сможет сделать поездок вполовину меньше и целый день питаться на сэкономленные деньги. Это если действительно будут раздавать именно деньгами, а не компенсировать только совершенные поездки


А если вообще начнет ходить пешком, то пропитается 2 дня

Да, именно так. Люди чужие деньги оценивают на порядки дешевле своих. Тут уже приводили примеры того, как бабушка едет на троллейбусе на рынок и обратно бесплатно (а не за 8 гривен), чтоб сэкономить 5-10 гривен на продуктах. И таких бабушек набирается целый троллейбус, который могли бы на маршрут просто не выпускать, экономя бюджетные деньги. Если эти 8 гривен бабушке выплатить наличными, ехать куда-то ей не придётся, она, просто доплатив эти деньги, купит продукты у себя на районе. А вообще, изначально делать проезд бесплатным для категории людей, у которой 100% времени свободно - абсурд. Понятное дело, что этим будут злоупотреблять, и ездить туда, куда за деньги точно не поехали бы, нагружая транспорт
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:14

  safonovstanislav написав:Да, именно так. Люди чужие деньги оценивают на порядки дешевле своих. Тут уже приводили примеры того, как бабушка едет на троллейбусе на рынок и обратно бесплатно (а не за 8 гривен), чтоб сэкономить 5-10 гривен на продуктах. И таких бабушек набирается целый троллейбус, который могли бы на маршрут просто не выпускать, экономя бюджетные деньги. Если эти 8 гривен бабушке выплатить наличными, ехать куда-то ей не придётся, она, просто доплатив эти деньги, купит продукты у себя на районе. А вообще, изначально делать проезд бесплатным для категории людей, у которой 100% времени свободно - абсурд. Понятное дело, что этим будут злоупотреблять, и ездить туда, куда за деньги точно не поехали бы, нагружая транспорт


Хороши бабушки у которых хватает здоровья ждать, а потом тащиться на троллейбусе. Вы их, случайно, с вышедшими до 40 на пенсию ментами, военными и пр. охранителями порядка и страны?
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:33

  slavek написав:
  safonovstanislav написав:Да, именно так. Люди чужие деньги оценивают на порядки дешевле своих. Тут уже приводили примеры того, как бабушка едет на троллейбусе на рынок и обратно бесплатно (а не за 8 гривен), чтоб сэкономить 5-10 гривен на продуктах. И таких бабушек набирается целый троллейбус, который могли бы на маршрут просто не выпускать, экономя бюджетные деньги. Если эти 8 гривен бабушке выплатить наличными, ехать куда-то ей не придётся, она, просто доплатив эти деньги, купит продукты у себя на районе. А вообще, изначально делать проезд бесплатным для категории людей, у которой 100% времени свободно - абсурд. Понятное дело, что этим будут злоупотреблять, и ездить туда, куда за деньги точно не поехали бы, нагружая транспорт
Хороши бабушки у которых хватает здоровья ждать, а потом тащиться на троллейбусе. Вы их, случайно, с вышедшими до 40 на пенсию ментами, военными и пр. охранителями порядка и страны?
А яка різниця хто економлячи собі 5 грн - забирає за виконану роботу в перевізника 8 грн ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:02

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  slavek написав:Хороши бабушки у которых хватает здоровья ждать, а потом тащиться на троллейбусе. Вы их, случайно, с вышедшими до 40 на пенсию ментами, военными и пр. охранителями порядка и страны?

Хоч раз прокатайтесь на тролейбусі, зі сверстниками познайомитесь. :)
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:28

  lapay написав:
  slavek написав:Хороши бабушки у которых хватает здоровья ждать, а потом тащиться на троллейбусе. Вы их, случайно, с вышедшими до 40 на пенсию ментами, военными и пр. охранителями порядка и страны?

Хоч раз прокатайтесь на тролейбусі, зі сверстниками познайомитесь. :)


Колись у Львові регулярно спостерігав картину, коли трамвай заходить на кінцеву, частина людей виходить, а сидячі місця практично всі вже зайняті пансіонерами, які їдуть, роблячи посадку заздалегідь в протилежний бік, щоб краще розташуватись.
Вояки, особливо ті, що попали під скорочення з достроковим виходом на пенсію, полюбляли безкоштовний приміський транспорт з виїздами на рибалку і т.д.
Тільки оплата проїзду з монетизацією пільг, причому можливо навіть як і по комуналці тільки тим хто має менше 1,4 прожиткового мінімуму, виходячи з реальних можливостей, бо вже зараз громадський транспорт занепадає, водії, часто теж пенсіонери, бо молодші масово виїжджають на заробітки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:38

  otg написав:
  buratinyo написав:А в Харькове до сих пор есть бесплатные автобусы. Есть и почти бесплатные автобусы (проезд около 15 км за одну гривну).

Кернес, как лучший мэр Харькова и я предполагаю, что и всей Украины, об этом давно позаботился. Очень прозорливый человек, очень умный и дальновидный.
Ну да. Ворует много, но умеет красиво пропиарить то что сделано за налоги самих же харьковчан :)

Вы его по себе равняете? Что Вы сделали лично для города Харькова?

На счет пропиарить себя, то к Кернесу это не относится. Не такой это человек. Он думает о большом и самом важном для города, поэтому харьковчане его ценят и любят. Все, что создается в городе, делается за деньги муниципалитета, т.е. харьковчан. Это понятно, но давайте вспоминать, что это было всегда. Только раньше за деньги харьковчан ничего папередники заметно полезного для города не делали. Когда журналисты спрашивают некоторых из них, то ответы хвалебные их звучат как-то мелочно - в самом шикарном случае, типа, он участвовал в организации остеклении какой-то остановки для общественного транспорта. :mrgreen: Кернес же, умничка, по настоящему заботится о городе, который стал самым чистым и привлекательным среди украинских городов.

Сегодня прошелся по Киеву по Хрещатику. Таких ям на тротуарах я даже не мог себе представить. Они везде, плитка никуда не годится на Хрещатике. А ведь после майдана прошло уже 4 года, а воз и ныне там. А ведь киевляне платят налогов намного больше, чем харьковчане. Так почему в Харькове есть бесплатные автобусы, а в Киеве нет???

Сразу видно, что Вы не живете в Харькове, так как просто не можете поверить в такое его инфраструктурное развитие. Несколько месяцев назад заходя в свой подъезд с удивлением увидел, что лифт стал новым, современным, с ярким и экономичным светодиодным освещением. И никто при этом даже не заикнулся о том, что с жильцов надо содрать бабло. Коммунальное предприятие Харькова просто выполнило свою работу и точка. Я хочу жить в таком городе дальше, я поддержу Кернеса на всех следующих перевыборах!!!
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:42

18 категорий граждан Украины, согласно Законам Украины и Постановлений Кабмина, имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте:

Перелік категорій громадян, яким відповідно до нормативно-правових актів України надається право безоплатного проїзду у громадському наземному транспорті у 2018р.

http://kpt.kiev.ua/information/passengers/Pilgu/
Пункт 14 как раз и касается 43-летних пенсионеров.
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