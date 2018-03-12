Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

Додано: Вів 20 бер, 2018 23:46

martin56 написав: В соответствии с Законом № 76 с 01.06.2015 г. "сохранено право на бесплатный проезд для инвалидов войны, участников боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов І и ІІ групп, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, учеников из малообеспеченных семей, лиц, сопровождающих инвалида І группы."

А вот, постановление № 354, где предусмотрен бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси) и на пригородных маршрутах. Ключевое слово предусмотрен.

А в законе № 280 отмечается, что "органы местного самоуправления могут устанавливать за счет собственных денежных средств и благотворительных поступлений дополнительные к предусмотренным законодательством гарантии по социальной защите населения, порядок предоставления которых определяется этими органами".

Закон на законе, а в до гонку постановления.

Поэтому такая разница в количестве категорий льготников по разным городам. В соответствии с Законом № 76 с 01.06.2015 г. "сохранено право на бесплатный проезд дляА вот, постановление № 354, гдебесплатный проезд для пенсионеров по возрасту в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси) и на пригородных маршрутах. Ключевое словоА в законе № 280 отмечается, что "органы местного самоуправления могут устанавливать за счет собственных денежных средств и благотворительных поступлений дополнительные к предусмотренным законодательством гарантии по социальной защите населения, порядок предоставления которых определяется этими органами".Закон на законе, а в до гонку постановления.Поэтому такая разница в количестве категорий льготников по разным городам.

официальный список льготников во всей Украине

- Категорія громадян, яким надана пільга

- Вид документа, що дає право на безоплатний проїзд

- Назва нормативно-правового акту

- Пункт, частина, стаття

А вот, постановление № 354, где предусмотрен бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси) и на пригородных маршрутах. Ключевое слово предусмотрен.



Документ 354-93-п, поточна редакція — Редакція від 28.10.2017, підстава 812-2017-п

П О С Т А Н О В А

від 17 травня 1993 р. N 354

Київ



Про безплатний проїзд пенсіонерів на

транспорті загального користування



Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:



1. Ввести безплатний проїзд для пенсіонерів за віком на

міському пасажирському транспорті загального користування (крім

метрополітену і таксі) та приміських маршрутах.



1-1. Установити, що право на безплатний проїзд надається за

наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі

запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду -

також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній

системі і видається на безоплатній основі.

{ Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 812

( 812-2017-п ) від 25.10.2017 }

Ключевое слово предусмотрен.

Я привел ссылку на. То, что он приведен по ссылке на сайт Київпастранса, то только потому, что там он собран в единую таблицу, для удобства читающих. В "шапке" его:Вот вам другая ссылка, но там все "размыто" - так, все льготники по Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” вместо одной позиции (п.14 от Київпастранс) "разбиты" на 7 отдельных позиций, т.е "добавлено" 6 категорий льготников, хотя фактически это одна категория:Ваши слова:Вы откройте это постановление и прочитайте, перед тем как писать:Покажите, где там ваше