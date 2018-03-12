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Кабмін ввів монетизацію
пільг на проїзд

Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:43

yanyura
Не будем спорить, почему Закон не дает права на льготный проезд пенсионерам, а только постановление. Дождемся результатов.
martin56
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:07

  Imp написав:Здравомыслящие люди и не рассчитывают сейчас ни на какую пенсию или льготы.

Здравомыслящие уже давно в други странах, где есть и пенсия и льготы. А те, которые в Украине, как я понимаю не платят в Пенсионный именно из-за того, что ни на что не рассчитывают?
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:03

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  warlamp написав:Решение о монетизации или немонетизации будут принимать органы местного самоуправления. Естественно, что бедные сельсоветы на это лишних денег не имеют, и монетизацию не примут, тем более, что в селе и транспорта то муниципального нет.

Ничего не мешает сельсовету собирать деньги с жителей села, и раздавать пенсионерам наличкой для дополнительных поездок. Слабо? Или бюджетные деньги, за которые сейчас ездят пенсионеры, вроде бы как для вас ничейные, а те, что соберут лично с вас и отдадут соседке-пенсионерке отдавать уже не захочется?
safonovstanislav
 
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