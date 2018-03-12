yanyura
Не будем спорить, почему Закон не дает права на льготный проезд пенсионерам, а только постановление. Дождемся результатов.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:43
yanyura
Не будем спорить, почему Закон не дает права на льготный проезд пенсионерам, а только постановление. Дождемся результатов.
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:07
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:03
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Ничего не мешает сельсовету собирать деньги с жителей села, и раздавать пенсионерам наличкой для дополнительных поездок. Слабо? Или бюджетные деньги, за которые сейчас ездят пенсионеры, вроде бы как для вас ничейные, а те, что соберут лично с вас и отдадут соседке-пенсионерке отдавать уже не захочется?
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:20
Причём здесь собирать не собирать? Льготы установлены законами - нормативно-правовыми актами высшей юридической силы. А постановления - это подзаконные акты, напрямую связанные с законами, они не могут им противоречить, но могут их дополнять.
В данном случае, постановление о монетизации фактически лишает льготников льготы частично или в полном объёме. Если обнаруживается противоречие постановления и закона, то первое считается юридически недействительным.
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:55
Встановлені - і що ?
Моніторин виконання законів показав що льготами мають можливість користуватись 10-30% населення... А 70-90% - не можуть користуватись
Що правильніше з точки зору закону?
Залишати все так як є ?
Чи підкорегувавши сам закон ( або правила його використання) дати можливість отримувати льготи(нехай і в меншому обсязі)-50-80%
Як на мене- це більш справедливо
А тупими викриками- є закон який вмію використовувати тільки я, а тому я не допущу щоб за рахунок зменшення моїх пільг - збільшили для інших...
Може робити тільки егоїст.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Сер 21 бер, 2018 20:15
Лично я пользуюсь автомобилем, и мне от монетизации не тепло не холодно. Но истина дороже. Законы имеют право отменять или изменять только законодательные органы. Кабмин - это орган исполнительной власти.
Додано: Сер 21 бер, 2018 21:02
Я також користуюсь авто і мені не жарко і не холодно від пільг....
При цьому
Що робити Кабміну? Він не може витратити більше ніж зібрав.
На мій погляд логічно переделегувати питання збору/витрат на нижній рівень.
Якщо в селі Задрищенськ , сільрада (виконком) вирішить роздавати по 1-1000 грн/місяць на проїзд льготникам і при цьому пояснить своїм мешканцям хто і скільки і для чого повинен здати/отримати - то це логічно і правильно
А от вимагати від мешканців Запупінська скидуватись для мешканців Задрищенська - тут якось популізмом і демагогією попахує.
Тому всі соціальні витрати (допомога по безробіттю , допомога по хворобі, будівництво місцевих(не магістральних)доріг , і так далі) повинні бути делеговані місцевим бюджетам
А то доходить до абсурду
В селі жодної нормальної навіть грунтової дороги , а 100-200 мешканців раз в місяць їдуть в райцентр отримувати допомогу по безробіттю) в результаті
а - працювати ніхто не хоче
б - доріг (садів) нема.
І хто винуватий - знову законодавець ? Чи й виконавець трішки по-дибільному працює?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Сер 21 бер, 2018 21:38
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Щодо пільг для мешканців окремо взятого села, то необхідно розуміти, що якщо в селі середній вік 72 роки (абсолютно реальні цифри), то особливого процвітання там не буде. Діти жителів такого села виїхали і піднімали ті чи інші регіони без всякої компенсації для такого села. Тому зараз з децентралізацією частково виходить, що спочатку з'їли наше, а тепер хай кожен їсть своє.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 21 бер, 2018 21:40
budivelnik
Если работник плохо работает - его выгоняют, если Кабмин не справляется - пусть уходит в отставку.
В селе работы нет, вернее она есть, но для немногих "особо приближённых". Сейчас, в век механизации, 50 человек способны сделать тот объём работы, который раньше выполняли 5000 колхозников.Лишние руки ищут работу в городе, а там предлагают лишь минималку. А что такое минималка 3200 ? Минус 640 налоги, минус 1500 - проезд; минус 1000 перекусить в обед. В остатке 60 грн. Сэкономить ( если льготник) можно было только на проезде, но и это теперь отбирают. Лучше уж получать пособие ( и работать при этом в Польше )
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