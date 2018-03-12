Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

Додано: Чет 22 бер, 2018 10:05

warlamp написав: budivelnik

Если работник плохо работает - его выгоняют, если Кабмин не справляется - пусть уходит в отставку.

В селе работы нет, вернее она есть, но для немногих "особо приближённых". Сейчас, в век механизации, 50 человек способны сделать тот объём работы, который раньше выполняли 5000 колхозников.Лишние руки ищут работу в городе, а там предлагают лишь минималку. А что такое минималка 3200 ? Минус 640 налоги, минус 1500 - проезд; минус 1000 перекусить в обед. В остатке 60 грн. Сэкономить ( если льготник) можно было только на проезде, но и это теперь отбирают. Лучше уж получать пособие ( и работать при этом в Польше ) Если работник плохо работает - его выгоняют, если Кабмин не справляется - пусть уходит в отставку.В селе работы нет, вернее она есть, но для немногих "особо приближённых". Сейчас, в век механизации, 50 человек способны сделать тот объём работы, который раньше выполняли 5000 колхозников.Лишние руки ищут работу в городе, а там предлагают лишь минималку. А что такое минималка 3200 ? Минус 640 налоги, минус 1500 - проезд; минус 1000 перекусить в обед. В остатке 60 грн. Сэкономить ( если льготник) можно было только на проезде, но и это теперь отбирают. Лучше уж получать пособие ( и работать при этом в Польше

Ну во-первых минималка 3700. Во-вторых кто вам виноват что вы голосуете за популистов? Чем больше льгот, тем меньше заинтересованности бизнесу создавать рабочие места. А чем меньше рабочих мест, тем больше на них спрос и рынок опускает ЗП. Да можно тупить и требовать от кабмина что б он как валшебник дал вам высокие ЗП. Но кого б вы не избрали таких волшебников не бывает. Высокие ЗП может дать вам только бизнес. Не все так прямолинейно в жизни как кажется Вам и делать нужно совсем не то что вам хочется и кажется решением на сегодняшний момент. Все эти льготы, минималки и пр. плодят еще большую нищету.