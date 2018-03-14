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Итоги: Прогнозы 14.03.18

Итоги: Прогнозы 14.03.18
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:34

Итоги: Прогнозы 14.03.18

Индекс потребительских цен в США вырос на 0,2% м/м в феврале после роста на 0,5% в январе. Индекс цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2% м/м с 0,3% в январе. Экономисты прогнозировали рост 0,2% обоих индексов.

Годовой рост составил 2,2% при прогнозе 2,3%, базовый показатель за год вырос на 1,8% при прогнозе 1,9%. Реальный недельный заработок поднялся на 0,3% м/м.
Цены на энергоносители в феврале выросли на 0,1%, но цены на бензин упали. Новые автомобили дешевеют второй месяц подряд, на 0,5% м/м, одежда подорожала на 1,5%, а стоимость транспортных услуг повысилась на 1%. Сотовая связь стала дешевле на 0,5% м/м и 9,4% г/г.

ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2018 году.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста экономики России в 2018 году на 0,1 процентного пункта до 1,8%. Об этом говорится в промежуточном прогнозе организации.

Прогноз роста ВВП РФ на 2019 год остался без изменений — 1,5%.

ОЭСР ожидает, что экономика стран, входящих в организацию, в 2018—2019 годах будет расти быстрее, чем в предыдущем году, но некоторые риски могут угрожать сильному и устойчивому среднесрочному росту.

При этом прогноз роста мировой экономики был повышен до 3,9% в 2018 и 2019 годах, на 0,2 п. п. и 0,3 п. п. по сравнению с ноябрьскими ожиданиями.

«Рост в большинстве стран G20 стабилен или ускоряется», — сказал главный экономист ОЭСР Альваро Перейра во время презентации прогноза.
ОЭСР отмечает, что эскалация «торгового напряжения», особенно из-за повышения тарифов на импорт стали и алюминия в США, может навредить мировому экономическому росту и рынку труда.

Прогноз роста экономики еврозоны в 2018 году был повышен на 0,2 п. п. до 2,3%, а в 2019 году — на 0,2 п. п. до 2,1%. ОЭСР по-прежнему прогнозирует сильное замедление темпов роста экономики Великобритании в ближайшие два года из-за Brexit, несмотря на пересмотр данных в сторону улучшения. Как ожидается, британский ВВП вырастет на 1,3% в 2018 году и на 1,1% в 2019-м после увеличения на 1,7% в 2017 году.

Сдержанность экспортеров, «придерживавших» валюту на торгах межбанка Украины в комплекте с ограниченными потребностями игроков в гривневых ресурсах, предопределили состоявшийся разворот рынка безналичного доллара в сторону роста.

Хотелось бы уточнить, что вышеупомянутое снижение потребности в гривне стало следствием двух обстоятельств.
Во-первых, на вторничном аукционе по размещению гривневых ОВГЗ Минфин поскупился и не стал поднимать доходность, что привело к заметному (порядка миллиарда) снижению объема привлеченных средств. Натурально, расходы покупателей оказались не столь заметными, исключив массовые продажи СКВ на следующий день ради гривни для расчета за казенные бумаги.

Во-вторых, умерил свой пыл и регулятор, по сути, вдвое понизив объемы размещения своих депосертификатов.

Все это предопределило рост средневзвешенного курса безналичного доллара на нынешней сессии валютного межбанка чуть выше концептуальнозначимой отметки 26,00 UAH/USD.

Темпы роста средневзвешенного курса «зеленого» безнала заметно отстают от скорости подорожания наличного «американца». Полагаю, причиной тому является присутствие на валютном межбанке заметного объема обязательной к продаже здесь часть экспортной выручки. В то время как обеспечить стабильный «принос» СКВ на наличном рынке на моменте возможно лишь более радикальными повышением действующих цен с акцентированием роста в более значимых бидах.

Тренд на ближайших торгах межбанка сохранится, причем его сдержанность будет обеспечиваться присутствием вышеупомянутой «обязательно» части продаж СКВ. Заметим, что в среду и в четверг на межбанке наблюдается пик поступления экспортной выручки из-за рубежа.

Кроме того, поскольку импортеры, «постившиеся» в течение 07-12 марта, вчера «разговелись», выкупив выросшие отложенные с 08-09 марта офера выручки вместе с регулятором. Поэтому, думается, спрос на безналичный доллар 15-го будет ограниченным.

Тем не менее, «зеленые быки» не покинут валютный межбанк до завершения текущей недели, поддерживая своих «родственников» на наличном рынке, где из-за более высокого темпа роста цен вероятность возобновления спекуляций более дешевой СКВ с межбанка становится вполне реальной. С известными последствиями для того же «зеленого» безнала в условиях дополнительного спроса.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
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