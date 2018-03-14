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фондовый рынок 14.03.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.03.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 14 бер, 2018 13:40 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.03.18 США



Основные фондовые индексы США во вторник снизились, факторам снижения были отставка госсекретаря США Рекса Тиллерсона, возможные дополнительные тарифы на импорт из Китая.



Президент США Трамп уволил Тиллерсона после ряда публичных расхождений между их позициями, по вопросам, включающим Северную Корею и РФ. Трамп назначил директора ЦРУ Майка Помпео заменить Тиллерсона. Помпео рассматривается наблюдателями как лояльный Трампу человек.



Это не первая крупная отставка в команде Трампа - в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон, а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.

Инвесторы практически не обратили внимания на внутреннюю статистику.

По данным министерства труда США, в феврале потребительские цены в стране выросли на 0,2% в месячном выражении против роста на 0,5% в январе, а в годовом выражении инфляция составила 2,2% против показателя предыдущего месяца в 2,1%.



Снижение увеличилось после появления информации от ресурса Politico о том, что пакет импортных тарифов, нацеленных на $30 млрд. в год из Китая может быть представлен уже на следующей неделе.



В начале сессии американский фондовый рынок рост при выходе данных показавших замедление роста потребительских цен в феврале, что является признаком, показывающим вероятную постепенность увеличения инфляции.



Технологический и финансовый сектора снизились наиболее сильно из 11 секторов S&P 500.



Технологический сектор сильно рос в понедельник и на прошлой неделе, поэтому снижение, возможно, связано с фиксацией прибыли.



Акции финансовых компаний были под давлением, так как доходность казначейских облигаций США снизилась в ответ на данные по индексу потребительских цен в США и сообщение об уходе с поста Тиллерсона.



Отношение снизившихся акций к выросшим на NYSE 1,27 к 1, на Nasdaq 1,55 к 1.



Объем торговли на биржах США был 6,89 млрд. акций, по сравнению с 7,13 млрд. в среднем за последние 20 полных торговых дней.



Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 171,58 пункта, или 0,58%, до 25 007,03 пункта.



Индекс S&P 500 снизился на 17,71 пункта, или на 0,64%, до 2 765,31 пункта.



Индекс Nasdaq Composite, тем временем, потерял 77,31 пункта, или 1,02%, до 7 511,01 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник снизился, негативным фактором стал рост евро и фунта против доллара на уменьшении опасений, что ФРС повысит ставки в этом году сильнее, чем ожидалось.



Акции в регионе поддерживались хорошо оцениваемой информацией от компаний, перед тем, как инвесторы получили экономические данные из США и Великобритании. Внимание рынка также привлекла отставка госсекретаря США Рекса Тиллерсона.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,98%, возглавили снижение сектора связи и потребительских товаров. Сектора энергетики и коммунального хозяйства, нефтегазовый умеренно выросли. В понедельник Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%.



Пара евро-доллар выросла на 0,5%. Евро в течение дня достигло максимума с 7 марта на $1,2386. Пара фунт-доллар выросла на 0,5% и достигала максимума за две недели на $1,3971.



Курс доллара США снизился после того, как вышли данные по индексу потребительских цен в США в феврале — он вырос на 0,2%, что соответствовало ожиданиям. Эти данные уменьшили опасения, что ФРС повысит процентные ставки четыре раза за 2018 г., вместо трёх раз, как ранее ожидалось.



Уровень инфляции к прошлому году в США был 1,7%, Некоторые вопросы о темпе инфляции и темпе повышения ставки ФРС возникли после выхода данных по занятости в США в пятницу, которые показали подавленный рост зарплат.

Окончательные данные по индексу потребительских цен в еврозоне в феврале выходят в пятницу.



Канцлер казначейства Великобритании Филип Хаммонд в «весеннем заявлении» Офису бюджетно ответственности повысил прогноз экономического роста в Великобритании в 2018 г. до 1,5%. Это немного выше предыдущей оценки 1,4%. Хаммонд также заявил, что инфляция в Великобритании будет двигаться к цели 2% в течение следующих 12 месяцев. Сейчас инфляция в Великобритании 3%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,98%, возглавили снижение сектора связи и потребительских товаров. Сектора энергетики и коммунального хозяйства, нефтегазовый умеренно выросли. В понедельник Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%.



Британский FTSE 100 просел на 1,05% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 138,78 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,59%, до 12 221,03 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,64% — на отметке 5 242,79 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в «красной зоне» на фоне пессимизма на американских рынках после увольнения госсекретаря США.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,87%, до 21777,29 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,34%, до 2486,08 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,57%, до 3291,38 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,89%, до 1878,51 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 0,5%, до 31435,01 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,66%, достигнув 5935,3 пункта.



Давление на индексы азиатского региона оказало снижение на фондовых рынках в США накануне, достигавшее 1%.



Пессимизм инвесторов связан с тем, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, предложив на его должность директора ЦРУ Майка Помпео. Это не первая отставка в команде Трампа - в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон, а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.



«Отставка Тиллерсона вызвала некоторые опасения относительно того, что она открывает возможности в администрации президента для тех, кто выступает за усиление протекционистских мер», - таково мнение аналитиков банка ANZ.



Инвесторы также обратили внимание и на статистику по Китаю. С одной стороны, в январе-феврале 2018 года был зафиксирован рост розничных продаж в годовом выражении на 9,7% против прогноза в 9,8%. В то же время данные по промышленному производству КНР за январь-февраль оказались лучше прогнозов аналитиков - рост в годовом выражении составил 7,2% при ожидавшихся 6,3%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торги во вторник незначительным ростом. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 0,06% - до 2319,38 пункта.



В свою очередь, индекс РТС вырос на 0,2% и составил 1285,8 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,5% - до $64,58 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,13%. Акции «Газпрома» выросли в цене на 0,99%, «АЛРОСы» — на 0,12%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,08%, Московской биржи — на 0,51%.



Внешний фон, как мы и предполагали на прошлой неделе, остается нейтральным для российского рынка. Относительное давление на рынок РФ также оказывает санкционная тематика. Касательно рынка РФ в целом, мы подтверждаем свой предыдущий прогноз и считаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в коридоре 2280-2350 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 13 марта, повысился на 0,39 пункта или 0,11% до уровня 354,11 пунктов.



Объем торгов за день составил 34,88 млн. грн., акциями наторговали 0,39 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 12 марта, ПФТС-индекс повысился на 1,91 пункта или 0,56% до уровня 353,72 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 39,05 пунктов или на 12,39% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются в ожидании статистики по инфляции в США за февраль.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,23%, до 3319,12 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,18%, до 1905,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,27%, до 31507,76 пункта.



Корейский KOSPI поднимался на 0,14%, до 2487,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,55%, до 5963,3 пункта, японский Nikkei 225 прибавлял 0,08%, поднимаясь до 21841,74 пункта.



Инвесторы ожидают статистику по темпам годовой инфляции в США в феврале, которая может повлиять на решение FOMC Федрезерва США относительно ужесточения монетарной политики регулятора.



Добавим, что данные по инфляции в США январе стали причиной волатильности на торговых площадках месяцем ранее. Тогда потребительские цены в стране выросли на 2,1% в годовом выражении, и на 0,5% в месячном, что оказалось значительно выше прогнозов аналитиков.

Ожидается, что инфляция в феврале ускорилась до 2,2% в годовом выражении, но замедлилась до 0,2% - в месячном.



Фокус внимания будет сосредоточен на статистике по индексу потребительских цен в США 13-го, всего лишь месяц назад неожиданные данные по этому показателю привели к панике на бирже.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника смешанной динамикой на фоне сохранения опасений относительно развертывания торговой войны после введения США пошлин на импорт стали и алюминия.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,66%, до 21958,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,42%, до 2494,49 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,49%, до 3310,24 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,71%, до 1895,31 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,2%, до 31601,45 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,36%, достигнув 5974,7 пункта.



В середине прошлой недели президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. Европарламент, в свою очередь, 14 марта обсудит ответные меры ЕС.



Опасения относительно торговой войны, возникшие в связи с введением США импортных пошлин, продолжают маячить на заднем плане и оказывать давление на спрос на рискованные активы.



В то же время мировые инвесторы ожидают статистику по темпам годовой инфляции в США в феврале, которая может повлиять на решение FOMC Федрезерва США относительно ужесточения монетарной политики регулятора.



Ожидается, что инфляция в феврале ускорилась до 2,2% в годовом выражении с 2,1% месяцем ранее, но замедлилась до 0,2% с 0,5% - в месячном.



Также инвесторы пытались оценить новые меры властей Китая: Госсовет КНР предложил во вторник объединить полномочия банковского и страхового регуляторов страны и создать новый Государственный комитет по управлению и контролю за банковской и страховой деятельностью с целью предотвращения возникновения системных рисков.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.10 Киева вырос на 0,01% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 215,8 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,2% и был равен 12 442,69 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,32%, находился на отметке 5 302,23 пункта.





Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,25% - до 1628,77 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,11% - до 354,11 пункта.



Объем торгов на УБ составил 220,8 млн. грн., в том числе акциями - 9,6 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 34,88 млн. грн., в том числе акциями - 0,39 млн. грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Укрнафты (-2,95%), Райффайзен Банка Аваль (-1,01%) и Донбассэнерго (-0,75%).

Выросли в цене акции Мотор Сичи (+0,65%) и Центрэнерго (+0,33%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,24%) и Центрэнерго (+0,21%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,11% - до 523 пунктов при объеме торгов 3,87 млн. злотых (31 млн. грн.).



Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги «Милкиленда» (+4,96%), KSG Agro (-3,24%) и «Кернела» (-0,57%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду опускаются на фоне снижения американских индексов после увольнения госсекретаря США Рекса Тиллерсона, инвесторы также обращают внимание на статистику по КНР.



По состоянию на 6.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59%, до 3290,72 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,53%, до 1885,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,25%, до 31206,31 пункта.



Корейский KOSPI опускался на 0,43%, до 2484,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, до 5927,1 пункта, Nikkei 225 - на 0,97%, до 21746,95 пункта.



Индексы США завершили торги вторника снижением на новостях о том, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, предложив на его должность директора ЦРУ Майка Помпео. Это не первая крупная отставка в команде Трампа - в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон, а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс. В результате снижение американских бирж оказало давление и на индексы АТР.



Инвесторы также обратили внимание и на внутреннюю статистику по Китаю. С одной стороны, в январе-феврале 2018 года был зафиксирован рост розничных продаж слабее ожиданий - на 9,7% против прогноза в 9,8%. При этом в городах Китая розничные продажи за отчетный период выросли на 9,6%, продажи в сельской местности ускорились на 10,7%. Розничные онлайн-продажи выросли на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако данные по промышленному производству КНР за февраль оказались лучше прогнозов аналитиков - рост за период составил 7,2% при прогнозе роста в 6,3%, показатель января составлял 6,2%.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в «красной зоне» на фоне пессимизма на американских рынках после увольнения госсекретаря США.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,87%, до 21777,29 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,34%, до 2486,08 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,57%, до 3291,38 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,89%, до 1878,51 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 0,5%, до 31435,01 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,66%, достигнув 5935,3 пункта.



Давление на индексы азиатского региона оказало снижение на фондовых рынках в США накануне, достигавшее 1%.



Пессимизм инвесторов связан с тем, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, предложив на его должность директора ЦРУ Майка Помпео. Это не первая отставка в команде Трампа - в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон, а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.



«Отставка Тиллерсона вызвала некоторые опасения относительно того, что она открывает возможности в администрации президента для тех, кто выступает за усиление протекционистских мер», - таково мнение аналитиков банка ANZ.



Инвесторы также обратили внимание и на статистику по Китаю. С одной стороны, в январе-феврале 2018 года был зафиксирован рост розничных продаж в годовом выражении на 9,7% против прогноза в 9,8%. В то же время данные по промышленному производству КНР за январь-февраль оказались лучше прогнозов аналитиков - рост в годовом выражении составил 7,2% при ожидавшихся 6,3%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева вырос на 0,28% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 158,53 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,23% и был равен 12 248,9 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,22%, находился на отметке 5 254,5 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США во вторник снизились, факторам снижения были отставка госсекретаря США Рекса Тиллерсона, возможные дополнительные тарифы на импорт из Китая.Президент США Трамп уволил Тиллерсона после ряда публичных расхождений между их позициями, по вопросам, включающим Северную Корею и РФ. Трамп назначил директора ЦРУ Майка Помпео заменить Тиллерсона. Помпео рассматривается наблюдателями как лояльный Трампу человек.Это не первая крупная отставка в команде Трампа - в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон, а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.Инвесторы практически не обратили внимания на внутреннюю статистику.По данным министерства труда США, в феврале потребительские цены в стране выросли на 0,2% в месячном выражении против роста на 0,5% в январе, а в годовом выражении инфляция составила 2,2% против показателя предыдущего месяца в 2,1%.Снижение увеличилось после появления информации от ресурса Politico о том, что пакет импортных тарифов, нацеленных на $30 млрд. в год из Китая может быть представлен уже на следующей неделе.В начале сессии американский фондовый рынок рост при выходе данных показавших замедление роста потребительских цен в феврале, что является признаком, показывающим вероятную постепенность увеличения инфляции.Технологический и финансовый сектора снизились наиболее сильно из 11 секторов S&P 500.Технологический сектор сильно рос в понедельник и на прошлой неделе, поэтому снижение, возможно, связано с фиксацией прибыли.Акции финансовых компаний были под давлением, так как доходность казначейских облигаций США снизилась в ответ на данные по индексу потребительских цен в США и сообщение об уходе с поста Тиллерсона.Отношение снизившихся акций к выросшим на NYSE 1,27 к 1, на Nasdaq 1,55 к 1.Объем торговли на биржах США был 6,89 млрд. акций, по сравнению с 7,13 млрд. в среднем за последние 20 полных торговых дней.Европейский фондовый рынок во вторник снизился, негативным фактором стал рост евро и фунта против доллара на уменьшении опасений, что ФРС повысит ставки в этом году сильнее, чем ожидалось.Акции в регионе поддерживались хорошо оцениваемой информацией от компаний, перед тем, как инвесторы получили экономические данные из США и Великобритании. Внимание рынка также привлекла отставка госсекретаря США Рекса Тиллерсона.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,98%, возглавили снижение сектора связи и потребительских товаров. Сектора энергетики и коммунального хозяйства, нефтегазовый умеренно выросли. В понедельник Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%.Пара евро-доллар выросла на 0,5%. Евро в течение дня достигло максимума с 7 марта на $1,2386. Пара фунт-доллар выросла на 0,5% и достигала максимума за две недели на $1,3971.Курс доллара США снизился после того, как вышли данные по индексу потребительских цен в США в феврале — он вырос на 0,2%, что соответствовало ожиданиям. Эти данные уменьшили опасения, что ФРС повысит процентные ставки четыре раза за 2018 г., вместо трёх раз, как ранее ожидалось.Уровень инфляции к прошлому году в США был 1,7%, Некоторые вопросы о темпе инфляции и темпе повышения ставки ФРС возникли после выхода данных по занятости в США в пятницу, которые показали подавленный рост зарплат.Окончательные данные по индексу потребительских цен в еврозоне в феврале выходят в пятницу.Канцлер казначейства Великобритании Филип Хаммонд в «весеннем заявлении» Офису бюджетно ответственности повысил прогноз экономического роста в Великобритании в 2018 г. до 1,5%. Это немного выше предыдущей оценки 1,4%. Хаммонд также заявил, что инфляция в Великобритании будет двигаться к цели 2% в течение следующих 12 месяцев. Сейчас инфляция в Великобритании 3%.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в «красной зоне» на фоне пессимизма на американских рынках после увольнения госсекретаря США.Давление на индексы азиатского региона оказало снижение на фондовых рынках в США накануне, достигавшее 1%.Пессимизм инвесторов связан с тем, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, предложив на его должность директора ЦРУ Майка Помпео. Это не первая отставка в команде Трампа - в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон, а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.«Отставка Тиллерсона вызвала некоторые опасения относительно того, что она открывает возможности в администрации президента для тех, кто выступает за усиление протекционистских мер», - таково мнение аналитиков банка ANZ.Инвесторы также обратили внимание и на статистику по Китаю. С одной стороны, в январе-феврале 2018 года был зафиксирован рост розничных продаж в годовом выражении на 9,7% против прогноза в 9,8%. В то же время данные по промышленному производству КНР за январь-февраль оказались лучше прогнозов аналитиков - рост в годовом выражении составил 7,2% при ожидавшихся 6,3%.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,5% - до $64,58 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,13%. Акции «Газпрома» выросли в цене на 0,99%, «АЛРОСы» — на 0,12%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,08%, Московской биржи — на 0,51%.Внешний фон, как мы и предполагали на прошлой неделе, остается нейтральным для российского рынка. Относительное давление на рынок РФ также оказывает санкционная тематика. Касательно рынка РФ в целом, мы подтверждаем свой предыдущий прогноз и считаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в коридоре 2280-2350 пунктов.Как сообщалось в понедельник 12 марта, ПФТС-индекс повысился на 1,91 пункта или 0,56% до уровня 353,72 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 39,05 пунктов или на 12,39% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 марта, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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