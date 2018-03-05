RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Великобританія відмовиться
від російського газу

Великобританія відмовиться від російського газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:59

Великобританія відмовиться від російського газу

Пропонуємо до обговорення:
Великобританія шукає інших постачальників газу в рамках заходів, що вживаються Лондоном проти Росії після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Британії.

Дивися повний текст Великобританія відмовиться від російського газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80799
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:59

Это великий шанс для Украины стать газовым гегемоном.
artvas71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 92
З нами з: 26.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:34

Символично - не нужен нам больше ваш газ "Новичок", оставьте его себе ))

Ситуация, конечно, интересная - с одной стороны, зачем россиянцам валить бывшего шпиона в помощью средств, по которым их вычислят? С другой - может специально оставили след, чтобы дать понять, что случается с перебежчиками (тут Россию обвинить не в чем - и Украине не мешало бы заниматься ликвидацией своих разведчиков-предателей, чтобы поменьше желающих в будущем было).

Что касается рынка природного газа - Британия без больших проблем найдет замену российским поставкам. Сейчас Трамп подсуетит свой сланцевый в сжиженном виде, да и Норвегия рядом. Британия очень сильно никогда в российском газе и не нуждалась. Это больше политическая истерия, чтобы повысить градус отношений.

PS: Родченкову стоит быть предельно аккуратным. Чемпионат Мира пройдет и... усе...
Criticus
9
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 20.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 2086 раз.
 
Профіль
4
4
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" і "Газпром" обговорять ситуацію з транзитом газу
R2 » Чет 15 бер, 2018 12:07
2 36
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 13:11
RomanTik
До 2020 року споживання газу має скоротитися ще на 5...
R2 » П'ят 09 бер, 2018 10:47
4 386
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 бер, 2018 12:09
max_us_ua
Транзиту газу до ЄС через Україну до розірвання... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 05 бер, 2018 10:34
32 1929
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 14:20
myshapiton
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.