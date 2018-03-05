Великобританія відмовиться від російського газу

Додано: Чет 15 бер, 2018 14:34

Символично - не нужен нам больше ваш газ "Новичок", оставьте его себе ))



Ситуация, конечно, интересная - с одной стороны, зачем россиянцам валить бывшего шпиона в помощью средств, по которым их вычислят? С другой - может специально оставили след, чтобы дать понять, что случается с перебежчиками (тут Россию обвинить не в чем - и Украине не мешало бы заниматься ликвидацией своих разведчиков-предателей, чтобы поменьше желающих в будущем было).



Что касается рынка природного газа - Британия без больших проблем найдет замену российским поставкам. Сейчас Трамп подсуетит свой сланцевый в сжиженном виде, да и Норвегия рядом. Британия очень сильно никогда в российском газе и не нуждалась. Это больше политическая истерия, чтобы повысить градус отношений.



PS: Родченкову стоит быть предельно аккуратным. Чемпионат Мира пройдет и... усе...