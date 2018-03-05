Великобританія відмовиться від російського газу

Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:10

Тракторист написав: а если поссмотреть как быстро падают позиции Украины по металлу, то вероятно, что скоро останется только агропродукция... а если поссмотреть как быстро падают позиции Украины по металлу, то вероятно, что скоро останется только агропродукция...

Посмотрим как Трампушка иностранных металлургов на кукан посадит, тогда да, Ренат Леонидыч обеднеет чуток, но не надолго. Имея в бизнес партнерах ПАПу на энергоносителях и на RAB-ских тарифах бабло поднимать будут на пару и дальше. Президенты меняются, а Ренат Леонидыч никогда) А население всегда подножный корм найдет. Не зря в добавок население на выпас в ЕС отправили. Это Ющенко обещал и страдал - создать 5 миллионов рабочих мест. А эти даже не заикаются о таких глупостях. Плюс постоянный приток валюты от мигрантов. Хитро сделано. Но не на вечно. Мигранты имеют свойство оседать за бугром. И лет так через 10-15 Украина получит такую полонизацию, что Крым и Донбасс покажутся цветочками. Если конечно раньше еще чего похуже не произойдет. Натуральное хозяйство это и есть дно экономики, ниже дачных огородов не упадем)