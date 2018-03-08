В Україні не перший рік намагаються ввести норму про обов'язкову "паспортизацію" абонентів мобільного зв'язку.
Дивися повний текст Онлайн реєстрація SIM-карт: Як буде здійснюватись і що дасть нововведення українцям.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:26
Онлайн реєстрація SIM-карт: Як буде здійснюватись і що...
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Дивися повний текст Онлайн реєстрація SIM-карт: Як буде здійснюватись і що дасть нововведення українцям.
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:26
Все перечисленные плюсы есть в случае _возможности_ привязки паспортных данных к сим-карте и не требуют _обязанности_ делать эту привязку. Кто хочет получать дополнительные услуги - идет и регистрируется. Кто не хочет - пользуется анонимно без доп услуг.
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