Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 16.03.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 16.03.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:06 Итоги: Мировой фондовый рынок 16.03.18 США



Индекс S&P 500 в четверг немного снизился, после появления информации, что специальный прокурор Мюллер выпустил требование предоставления документов в отношении бизнеса президента Трампа. Это перевесило влияние сильных данных по занятости и из промышленности. После появления информации от New York Times о требовании предоставления документов, S&P снизился до минимума сессии, но большая часть потерь была восстановлена к закрытию рынка. Индекс снижается четыре сессии подряд. Это наиболее длительная серия снижения с декабря.



СМИ сообщили, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений о новых пошлинах, нацеленных против ввозимой из Китая продукции. До того, в начале марта Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, что не нашло поддержки как у торговых партнеров США, так и у некоторых однопартийцев президента. Он также заявил, что торговая война - это «хорошо», и предсказал «легкую победу» в ней для США.



Инвесторы обратили внимание на сообщения о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией затребовал документы предвыборного штаба Трампа.



Ранее в четверг минтруда страны сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 марта, снизилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 226 тысяч. Эксперты ожидали меньшего снижения показателя - на 1 тысячу с первоначального показателя прошлой недели. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону уменьшения на 1 тысячу - до 230 тысяч.

Минтруда также сообщил, что цены на импорт в США в феврале выросли на 0,4%, что оказалось больше прогноза аналитиков в 0,3%.

«Экономические данные свидетельству об улучшении экономики, не только в США, но и Европе и Азии, но мы приближаемся к концу цикла», - таково мнение президента Tower Bridge Advisors Мариса Огга.



Рост Dow частично был сокращен, но индекс вырос впервые за четыре дня.

Так как сезон отчетности близок к завершению, политические изменения, такие как отставка госсекретаря Тиллерсона на этой неделе, существенно влияют на направление фондового рынка.



Открытие по S&P было с ростом на формации, показавшей, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось, что указывает на сильный рынок труда. Индексы по опросам промышленности от ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии также показали уменьшение свободных ресурсов на рынке труда.



Индекс промышленных компаний S&P industrial index вырос на 0,3%, опередив все сектора, и показав первый рост за четыре дня, так как опасения торговой войны стали меньше.

Отношение числа снизившихся выпусков к числу выросших на NYSE 1,71 к 1, на Nasdaq 1,31 к 1.

Объем торговли на биржах США 6,65 млрд. акций, по сравнению с 7,08 млрд. за последние 20 торговых дней.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 115,54 пункта, или на 0,47%, до 24 873,86 пункта.



Индекс S&P500 снизился на 2,15 пункта или на 0,08%, до 2747,33 пункта.



Индекс Nasdaq потерял 15,07 пункта, или 0,2%, упав до 7 481,74 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в четверг вырос, сменив серию из двух сессий конфуза.

Рынок рос вместе с другими мировыми рынками после того, как слабели риски обострения торговой войны и появилась приличная статистика с рынка труда США.



Европейские рынки также получили ускорение со стороны роста германских акций энергетики и коммунального хозяйства после достижения на выходных сложного соглашения.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,25%. В среду он просел на 0,35%.



Открытие было на благоприятном фоне: азиатские рынки выросли.



Однако акции горнодобывающих компаний были под давлением из-за распоряжения президента США Трампа на прошлой неделе по тарифу на импорт стали 25% и алюминия 10%. Официальные лица ЕС по-прежнему работают над исключением от взимания пошлины. Мексика, Канада и Австралия уже были исключены.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,25%. В среду он потерял 0,35%, за прошлую неделю — на 3,1%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,1% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 139,76 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,88% до 12 345,56 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,65% — на отметке 5 267,26 пункта.



Азия



Азиатские фондовые индексы завершили разнонаправленным движением волатильную сессию в пятницу.



Сводный индекс рынков акций региона MSCI Asia Pacific опустился по итогам торгов на 0,1%. За неделю, также оказавшуюся очень волатильной, значение индекса увеличилось на 1,7%.



Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%.



Колебания рынков происходят на фоне ряда важных политических событий: расширения списка американских санкций в отношении России, перестановок в Белом доме, а также решения специального прокурора США Роберта Мюллера запросить через суд документы Trump Organization, касающиеся России, пишет MarketWatch.

Американский фондовый рынок в четверг завершил торги разнонаправленным движением индексов, и сохраняющаяся неопределенность сказывается также на азиатских рынках, отмечают эксперты.



Динамика азиатских индексов в основном определяется движением рынка в США, сейчас трейдеров не интересует практически ничего, кроме вопросов торговой политики и монетарной политики.



На следующей неделе пройдет очередное заседание FOMC Федрезерва США, на котором американский Центробанк, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку.



Трейдеры ждут сигналов о том, допускает ли Федрезерв, что в этом году ему потребуется увеличить ставку четыре раза, а не три раза, как ожидалось ранее.



Снижению японского рынка в пятницу способствовало укрепление иены, подтолкнувшее вниз котировки акций экспортеров. Стоимость бумаг Sony опустилась на 1,4%, Fanuc - на 1,6%, Mitsubishi Electric - на 1,9%.



Сингапур в пятницу сообщил о неожиданном сокращении объемов экспорта без учета нефти в феврале, в частности, на фоне уменьшения поставок электроники.

Экспорт товаров из Сингапура в феврале уменьшился на 5,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после скачка показателя на 12,9% в январе, свидетельствуют официальные данные.



Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост февральского экспорта на 3,1%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов в четверг закрылись снижением. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,12% - до 2272,49 пункта.



В свою очередь индекс РТС уменьшился на 0,31% и составил 1247,28 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,4% - до $65,14 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 3,04%, «Газпрома» — на 0,4%. Бумаги «АЛРОСы» подорожали на 0,77%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,55%, Московской биржи — на 1,24%.



Не исключено достижение уровня 2500 пунктов по индексу Мосбиржи при дальнейшем снижении ставки ЦБ РФ и отсутствии каких-либо внешних потрясений. Если внешние рынки совершат более акцентированное и длительное движение вниз вместе с сырьевыми активами, возможна коррекция индекса Мосбиржи до 2000 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 15 марта, понизился на 2,07 пункта или 0,69% до уровня 351,18 пунктов.



Объем торгов за день составил 43,7 млн. грн., акциями наторговали 0,38 млн. грн.



Как сообщалось в среду 14 марта, ПФТС-индекс понизился на 0,86 пункта или 0,24% до уровня 353,25 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 36,12 пунктов или на 11,46% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг находятся в «красной зоне», поскольку давление на рынки оказывают сохраняющиеся опасения относительно возможности глобальной торговой войны.



По состоянию на 6.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,04%, до 3290,08 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,49%, до 1869,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,12%, до 31473,14 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,01%, до 2485,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,14%, до 5927,2 пункта, Nikkei 225 поднимался на 0,17%, до 21814,78 пункта.



Участники торгов обратили внимание, что основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне сообщений о том, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции.



Аналитики полагают, что меры Трампа могут навредить экспорту Китая и негативно отразиться на капиталовложениях компаний региона в целом.



Кроме того, на настроения рынков оказывают влияние сообщения о том, что пост экономического советника президента США может занять экономический аналитик и журналист Лоуренс Кудлоу. Он ранее говорил о том, что поддерживает программу Трампа, которая включает снижение дисбаланса в торговле с Китаем.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно к закрытию торгов четверга, оказавшись частично под давлением со стороны пессимизма на американских рынках.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,12%, до 21803,95 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,25%, до 2492,38 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,01%, до 3291,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,22%, до 1874,41 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,34%, до 31541,1 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,24%, достигнув 5920,8 пункта.



Инвесторы с пессимизмом восприняли снижение основных фондовых индексов США в среду. Причиной послужили сообщения в СМИ о том, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен $30 миллиардам.



«Хотя официальные лица США и Китая могут вести в кулуарах переговоры в попытке предотвратить ухудшение ситуации, на рынках будет сохраняться обеспокоенность, пока президент Трамп будет продолжать намеченную программу в этом вопросе», - таково мнение старшего экономиста SMBC Nikko Securities Сяо Минцзе.



В то же время участники торгов обратили внимание на внутреннюю статистику из Южной Кореи. Так, стало известно, что профицит торгового баланса страны в феврале немного сократился и составил $3,2 миллиарда против $3,3 миллиарда месяцем ранее. При этом объем экспорта в годовом выражении вырос на 3,9% после роста на 4% месяцем ранее, а импорт увеличился на 14,9% после 14,8% месяцем ранее.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева вырос на 0,31% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 154,56 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,82% и был равен 12 338,64 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,58%, находился на отметке 5 263,85 пункта.



Отечественный рынок акций по итогам торгов в четверг вновь снизился: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 2,94% - до 1576,35 пункта, индекс ПФТС - на 0,59%, до 351,18 пункта.



Объем торгов на УБ составил 312,18 млн. грн., в том числе акциями 11,7 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 43,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,38 млн. грн.



Все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне». Худшая динамика зафиксирована по бумагам Укрнафты (-11,7%), Донбассэнерго (-5,82%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,32%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-1,62%) и Центрэнерго (-1,66%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,07% - до 521,22 пункта при объеме торгов 39,56 млн. злотых (316,5 млн. грн.).



Почти весь торговый оборот обеспечили акции «Овостара» - 36,7 млн. злотых, которые при этом не изменились в стоимости. Всего было реализовано 390,693 тыс. акций агрохолдинга или 6,5% ценных бумаг в обращении, по курсу PLN94 за шт.



Среди индексных акций подорожали акции «Кернела» (+0,19%).

Снизились в цене акции KSG Agro (-1,12%) и «Агротона» (-0,36%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу находятся в «красной зоне», поскольку давление на рынки оказывают сохраняющиеся опасения относительно возможности глобальной торговой войны в свете неопределенности с политическими перестановками в США.



По состоянию на 7.04 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12%, до 3287,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,12%, до 1872,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,31%, до 31442,49 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,43%, до 2481,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,47%, до 5948,8 пункта, Nikkei 225 сокращался на 0,71%, до 21648,64 пункта.



На настроения участников торгов продолжают оказывать давление сообщения, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен $30 миллиардам.



Кроме того, участники торгов не оставили без внимания сообщения в СМИ о готовящейся отставке советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера после того, как ранее в отставку ушел экономический советник президента Гэри Кон, а также госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Все эти перестановки в политических кругах США, по мнению аналитиков, могут повлиять на программу президента США Дональда Трампа.



На рынках царит осторожность в свете рисков со стороны нарастающей напряженности в торговле между США и Китаем, а также в американской политике и геополитической неопределенности в Европе.



Также с пессимизмом восприняли на рынках статистику из Японии. В частности, в пятницу стало известно, что объем промышленного производства в стране в январе снизился на 6,8% в месячном исчислении, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ждавших снижение показателя на 6,6%.



Во-вторых, азиатские фондовые индексы завершили разнонаправленным движением волатильную сессию в пятницу.



Сводный индекс рынков акций региона MSCI Asia Pacific опустился по итогам торгов на 0,1%. За неделю, также оказавшуюся очень волатильной, значение индекса увеличилось на 1,7%.



Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%.



Колебания рынков происходят на фоне ряда важных политических событий: расширения списка американских санкций в отношении России, перестановок в Белом доме, а также решения специального прокурора США Роберта Мюллера запросить через суд документы Trump Organization, касающиеся России, пишет MarketWatch.

Американский фондовый рынок в четверг завершил торги разнонаправленным движением индексов, и сохраняющаяся неопределенность сказывается также на азиатских рынках, отмечают эксперты.



Динамика азиатских индексов в основном определяется движением рынка в США, сейчас трейдеров не интересует практически ничего, кроме вопросов торговой политики и монетарной политики.



На следующей неделе пройдет очередное заседание FOMC Федрезерва США, на котором американский Центробанк, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку.



Трейдеры ждут сигналов о том, допускает ли Федрезерв, что в этом году ему потребуется увеличить ставку четыре раза, а не три раза, как ожидалось ранее.



Снижению японского рынка в пятницу способствовало укрепление иены, подтолкнувшее вниз котировки акций экспортеров. Стоимость бумаг Sony опустилась на 1,4%, Fanuc - на 1,6%, Mitsubishi Electric - на 1,9%.



Сингапур в пятницу сообщил о неожиданном сокращении объемов экспорта без учета нефти в феврале, в частности, на фоне уменьшения поставок электроники.

Экспорт товаров из Сингапура в феврале уменьшился на 5,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после скачка показателя на 12,9% в январе, свидетельствуют официальные данные.



Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост февральского экспорта на 3,1%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева вырос на 0,17% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 152,05 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,36% и был равен 12 389,94 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,08%, находился на отметке 5 271,52 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Индекс S&P 500 в четверг немного снизился, после появления информации, что специальный прокурор Мюллер выпустил требование предоставления документов в отношении бизнеса президента Трампа. Это перевесило влияние сильных данных по занятости и из промышленности. После появления информации от New York Times о требовании предоставления документов, S&P снизился до минимума сессии, но большая часть потерь была восстановлена к закрытию рынка. Индекс снижается четыре сессии подряд. Это наиболее длительная серия снижения с декабря.СМИ сообщили, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений о новых пошлинах, нацеленных против ввозимой из Китая продукции. До того, в начале марта Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, что не нашло поддержки как у торговых партнеров США, так и у некоторых однопартийцев президента. Он также заявил, что торговая война - это «хорошо», и предсказал «легкую победу» в ней для США.Инвесторы обратили внимание на сообщения о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией затребовал документы предвыборного штаба Трампа.Ранее в четверг минтруда страны сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 марта, снизилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 226 тысяч. Эксперты ожидали меньшего снижения показателя - на 1 тысячу с первоначального показателя прошлой недели. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону уменьшения на 1 тысячу - до 230 тысяч.Минтруда также сообщил, что цены на импорт в США в феврале выросли на 0,4%, что оказалось больше прогноза аналитиков в 0,3%.«Экономические данные свидетельству об улучшении экономики, не только в США, но и Европе и Азии, но мы приближаемся к концу цикла», - таково мнение президента Tower Bridge Advisors Мариса Огга.Рост Dow частично был сокращен, но индекс вырос впервые за четыре дня.Так как сезон отчетности близок к завершению, политические изменения, такие как отставка госсекретаря Тиллерсона на этой неделе, существенно влияют на направление фондового рынка.Открытие по S&P было с ростом на формации, показавшей, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось, что указывает на сильный рынок труда. Индексы по опросам промышленности от ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии также показали уменьшение свободных ресурсов на рынке труда.Индекс промышленных компаний S&P industrial index вырос на 0,3%, опередив все сектора, и показав первый рост за четыре дня, так как опасения торговой войны стали меньше.Отношение числа снизившихся выпусков к числу выросших на NYSE 1,71 к 1, на Nasdaq 1,31 к 1.Объем торговли на биржах США 6,65 млрд. акций, по сравнению с 7,08 млрд. за последние 20 торговых дней.Фондовые торги в Европе завершились в четверг ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в четверг вырос, сменив серию из двух сессий конфуза.Рынок рос вместе с другими мировыми рынками после того, как слабели риски обострения торговой войны и появилась приличная статистика с рынка труда США.Европейские рынки также получили ускорение со стороны роста германских акций энергетики и коммунального хозяйства после достижения на выходных сложного соглашения.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,25%. В среду он просел на 0,35%.Открытие было на благоприятном фоне: азиатские рынки выросли.Однако акции горнодобывающих компаний были под давлением из-за распоряжения президента США Трампа на прошлой неделе по тарифу на импорт стали 25% и алюминия 10%. Официальные лица ЕС по-прежнему работают над исключением от взимания пошлины. Мексика, Канада и Австралия уже были исключены.Азиатские фондовые индексы завершили разнонаправленным движением волатильную сессию в пятницу.Колебания рынков происходят на фоне ряда важных политических событий: расширения списка американских санкций в отношении России, перестановок в Белом доме, а также решения специального прокурора США Роберта Мюллера запросить через суд документы Trump Organization, касающиеся России, пишет MarketWatch.Американский фондовый рынок в четверг завершил торги разнонаправленным движением индексов, и сохраняющаяся неопределенность сказывается также на азиатских рынках, отмечают эксперты.Динамика азиатских индексов в основном определяется движением рынка в США, сейчас трейдеров не интересует практически ничего, кроме вопросов торговой политики и монетарной политики.На следующей неделе пройдет очередное заседание FOMC Федрезерва США, на котором американский Центробанк, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку.Трейдеры ждут сигналов о том, допускает ли Федрезерв, что в этом году ему потребуется увеличить ставку четыре раза, а не три раза, как ожидалось ранее.Снижению японского рынка в пятницу способствовало укрепление иены, подтолкнувшее вниз котировки акций экспортеров. Стоимость бумаг Sony опустилась на 1,4%, Fanuc - на 1,6%, Mitsubishi Electric - на 1,9%.Сингапур в пятницу сообщил о неожиданном сокращении объемов экспорта без учета нефти в феврале, в частности, на фоне уменьшения поставок электроники.Экспорт товаров из Сингапура в феврале уменьшился на 5,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после скачка показателя на 12,9% в январе, свидетельствуют официальные данные.Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост февральского экспорта на 3,1%.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,4% - до $65,14 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 3,04%, «Газпрома» — на 0,4%. Бумаги «АЛРОСы» подорожали на 0,77%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,55%, Московской биржи — на 1,24%.Не исключено достижение уровня 2500 пунктов по индексу Мосбиржи при дальнейшем снижении ставки ЦБ РФ и отсутствии каких-либо внешних потрясений. Если внешние рынки совершат более акцентированное и длительное движение вниз вместе с сырьевыми активами, возможна коррекция индекса Мосбиржи до 2000 пунктов.Как сообщалось в среду 14 марта, ПФТС-индекс понизился на 0,86 пункта или 0,24% до уровня 353,25 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 36,12 пунктов или на 11,46% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 марта, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62392 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3715 раз. Подякували: 7058 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 15.03.18

дядя Caша » Чет 15 бер, 2018 13:55 0 97

дядя Caша Чет 15 бер, 2018 13:55 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.03.18

дядя Caша » Сер 14 бер, 2018 13:40 0 127

дядя Caша Сер 14 бер, 2018 13:40 Итоги: Мировой фондовый рынок 13.03.18

дядя Caша » Вів 13 бер, 2018 14:04 0 133

дядя Caша Вів 13 бер, 2018 14:04 реклама