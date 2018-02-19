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НБУ збирає інформацію про
дефолти в українських банках

НБУ збирає інформацію про дефолти в українських банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:37

НБУ збирає інформацію про дефолти в українських банках

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.

Дивися повний текст НБУ збирає інформацію про дефолти в українських банках.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:37

че опять ожидается банкопад? ждем новых депозитных ставок, загон оленей и введения ва
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:35

  Игорь Алексеевич написав:че опять ожидается банкопад? ждем новых депозитных ставок, загон оленей и введения ва

Жаль только, что за тупость оленей приходится платить всем остальным в виде возмещения через Фонд, а затем еще и через инфляцию. Холявщикам везет.
Ragnar
 
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