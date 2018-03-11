Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

Додано: Пон 19 бер, 2018 13:35

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Это вы по европам самостоятельно не ездили - где в центральных странах европы есть просто конченные дороги. При чем даже основные трасы между крупнейшими городами. И поймите раз и навсегда не зависит качество дорог от уровня зарплат. Возьмите тот же Тай с уровнем зарплат сравнимого с нашим - там отличные дороги. Дороги хорошие там где не воруют на строительстве дорог. А у нас дороги иногда стоят дороже чем в европе , при на порядок низших зарплатах , но которые расползаются вместе с снегом в начале весны. Чтобы весной можно было "ремонтировать" эту дорогу по новому. И разговоры о платных дорогах - такая же блажь для терпил. Коммунальные платежи в разы поднимают - их качество стало сильно лучше ? Нет они просто тупо стали дороже за то же самое за неимением альтернатив и монополизме в этой области. Разговоры о медицине из той же оперы. При этом зубы лечить прилетают именно сюда наши "американцы" при "обалденой" платной медицине в штатах. Во Львове антисанитария ? Вы еще антисанитарии не видели - сьездите в обсуждаемую здесь индию - там она везде и толстым слоем - дышать противно. Вот там и сравните качество "инфраструктуры", откуда Украина будет выглядеть поистину европейской страной.