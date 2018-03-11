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Україну визнали однією з
найдешевших для життя країн світу

Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:44

  Вовка-тренер написав:А кроме шуток, хотя как говорится в каждой шутке..., могу сказать одно. Зашел сегодня в "Рост" в Харькове. Практически ничего не купил: ножку курицы, немного овощей, молочки, и чуть-чуть фруктов. Приговор на кассе- 500+ гривен

вчера ходил в АТБ около дома.... купил морской рыбы себе и детям, поллитра сгущенки, детскую зубную щетку, полкило печенья ребенку в школу, пару бисквитных рулетов, наверное что-то еще, потому что вышел с кульками в двух руках.... и уложился в 200 грн., что я делаю не так? )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:00

Tamagoch
От магазина зависит,в Днепре одинаковый перечень товаров в Сильно и АТБ, будет стоить 500 и 350 соответственно
basya13
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:56

  Tamagoch написав: вчера ходил в АТБ около дома.... купил морской рыбы себе и детям, поллитра сгущенки, детскую зубную щетку, полкило печенья ребенку в школу, пару бисквитных рулетов, наверное что-то еще, потому что вышел с кульками в двух руках.... и уложился в 200 грн., что я делаю не так? )

ваша морская рыба называется толстолоб или селедка? А если семга, то сколько миллиграмм удалось взять?
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:20

Jack Reacher
Ричер - а чё жрёшь в кацапении ты по рыбке?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:26

  Tamagoch написав:
  Вовка-тренер написав:А кроме шуток, хотя как говорится в каждой шутке..., могу сказать одно. Зашел сегодня в "Рост" в Харькове. Практически ничего не купил: ножку курицы, немного овощей, молочки, и чуть-чуть фруктов. Приговор на кассе- 500+ гривен

вчера ходил в АТБ около дома.... купил морской рыбы себе и детям, поллитра сгущенки, детскую зубную щетку, полкило печенья ребенку в школу, пару бисквитных рулетов, наверное что-то еще, потому что вышел с кульками в двух руках.... и уложился в 200 грн., что я делаю не так? )

Не сочтите за грубость - чек можете аудитории форума предъявить?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:35

sequence

Это вы по европам самостоятельно не ездили - где в центральных странах европы есть просто конченные дороги. При чем даже основные трасы между крупнейшими городами. И поймите раз и навсегда не зависит качество дорог от уровня зарплат. Возьмите тот же Тай с уровнем зарплат сравнимого с нашим - там отличные дороги. Дороги хорошие там где не воруют на строительстве дорог. А у нас дороги иногда стоят дороже чем в европе , при на порядок низших зарплатах , но которые расползаются вместе с снегом в начале весны. Чтобы весной можно было "ремонтировать" эту дорогу по новому. И разговоры о платных дорогах - такая же блажь для терпил. Коммунальные платежи в разы поднимают - их качество стало сильно лучше ? Нет они просто тупо стали дороже за то же самое за неимением альтернатив и монополизме в этой области. Разговоры о медицине из той же оперы. При этом зубы лечить прилетают именно сюда наши "американцы" при "обалденой" платной медицине в штатах. Во Львове антисанитария ? Вы еще антисанитарии не видели - сьездите в обсуждаемую здесь индию - там она везде и толстым слоем - дышать противно. Вот там и сравните качество "инфраструктуры", откуда Украина будет выглядеть поистину европейской страной.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:45

  Вовка-тренер написав:А кроме шуток, хотя как говорится в каждой шутке..., могу сказать одно. Зашел сегодня в "Рост" в Харькове. Практически ничего не купил: ножку курицы, немного овощей, молочки, и чуть-чуть фруктов. Приговор на кассе- 500+ гривен. Вот это реально просто дармовая страна для жизни! К примеру, у меня семья соседей по тамбуру оба получают зарплату менее трех тысяч гривен в месяц (работают посменно из-за ребенка). Половина у них уходит на коммуналку. Как они потом живут с маленьким ребенком на руках вообще загадка конкретная.


Да, всё дорого.
С другой стороны, перед НГ подрабатывал от аутсорса в Ашане на Гер. Труда кассиром. Гребли хавчика и на 4 и на 5 косарей. И с виду-далеко не самые зажиточные.
Хз. Страна-загадка :mrgreen:
Артём
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:48

  Конрад Карлович написав:
  Tamagoch написав:
  Вовка-тренер написав:А кроме шуток, хотя как говорится в каждой шутке..., могу сказать одно. Зашел сегодня в "Рост" в Харькове. Практически ничего не купил: ножку курицы, немного овощей, молочки, и чуть-чуть фруктов. Приговор на кассе- 500+ гривен

вчера ходил в АТБ около дома.... купил морской рыбы себе и детям, поллитра сгущенки, детскую зубную щетку, полкило печенья ребенку в школу, пару бисквитных рулетов, наверное что-то еще, потому что вышел с кульками в двух руках.... и уложился в 200 грн., что я делаю не так? )

Не сочтите за грубость - чек можете аудитории форума предъявить?


Он не уточнил сколько взял морской рыбы и какой. И что он под ней подразумевает. Бычок тоже рыба :mrgreen:
Артём
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:02

  Конрад Карлович написав:
  Tamagoch написав:
  Вовка-тренер написав:А кроме шуток, хотя как говорится в каждой шутке..., могу сказать одно. Зашел сегодня в "Рост" в Харькове. Практически ничего не купил: ножку курицы, немного овощей, молочки, и чуть-чуть фруктов. Приговор на кассе- 500+ гривен

вчера ходил в АТБ около дома.... купил морской рыбы себе и детям, поллитра сгущенки, детскую зубную щетку, полкило печенья ребенку в школу, пару бисквитных рулетов, наверное что-то еще, потому что вышел с кульками в двух руках.... и уложился в 200 грн., что я делаю не так? )

Не сочтите за грубость - чек можете аудитории форума предъявить?


Офигеть , я понимаю тут много "специалистов" скупаться по 500 "ни за что", орущих про тотальную дороговизну, но не настолько же.

рыба океаническая от 45-50/кг (хек, минтай акционная цена, но часто встречающаяся) но пусть будет 60/кг
печенье от 30/кг (на любой выбор овсяное, галетное, песочное)
сгущенка - не покупаю, нагуглил 370 грн от 17грн, пусть будет 20грн
Щетка зубная от 3-5 грн , из синтетических или бамбуковых волокон - неубиваемая постоянно беру сам , для "специалистов закупаться по 500грн за "ничего"" пусть будет 10 грн
рулеты - почти не покупаю , не так давно случаянно брал по 10 грн по акции , пусть будет 15 грн

Итого 60+30/2+20+10+15*2=135 грн то есть еще есть на секундочку 32,5% -
вполне достаточно места для "чего то еше".

и попробуйте в штатах/европах купить то же самое за теже деньги - при чем без дешевых овощей/круп.
Востаннє редагувалось Surfer в Пон 19 бер, 2018 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:10

Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві

  Surfer написав:рыба океаническая от 45-50/кг (хек, минтай акционная цена, но часто встречающаяся) но пусть будет 60/кг
печенье от 30/кг (на любой выбор овсяное, галетное, песочное)
сгущенка - не покупаю, нагуглил 370 грн от 17грн, пусть будет 20грн
Щетка зубная от 3-5 грн , из синтетических или бамбуковых волокон - неубиваемая постоянно беру сам , для "специалистов закупаться по 500грн за "ничего"" пусть будет 10 грн
рулеты - почти не покупаю , не так давно случаянно брал по 10 грн по акции , пусть будет 15 грн

Итого 60+30/2+20+10+15*2=140 грн то есть еще есть достаточно места для "чего то еше".

Допустим с рыбой да.
Хорошее печенье - простое, то же овсяное, но качественное - порядка 40-45 грн за пачку примерно в полкило.
Сгущенку за 20 грн (если такая существует) купить бы не рискнул. Порядка 35-40.
Щетка зубная - если по какой-то акции, то 30-40 грн возможно.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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