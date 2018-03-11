Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

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Допустим с рыбой да. Хорошее печенье - простое, то же овсяное, но качественное - порядка 40-45 грн за пачку примерно в полкило. Сгущенку за 20 грн (если такая существует) купить бы не рискнул. Порядка 35-40. Щетка зубная - если по какой-то акции, то 30-40 грн возможно.
ха ха , смешно, и что характерно - предсказуемо - специалисты по закупкам на 500грн ни за что прибежали писать очередную чушь , и уверять что белое это черное.
сгущенку , как писал - не покупаю - но цену от 17-20 грн за банку гуглил далеко не в единственном варианте - то есть выбрать есть из чего. Но можно заменить например литром сока от 12 грн за литр, да да, 10-12 грн отличный сок, проверенный. Для тех же "специалистов" назову те же финишные 20 грн за литр что и выше оговоренная цена за сгущенку. Печенье вообще продается от 20 с копейками за кг , с 30 начинается годами испробованное отличное печенье - овсяное , пшеничное галетное, мария, куча пряников в эти же деньги, песочное домашнее - там тонны сортов отличного качества - и не за половину а за кг. Зубные щетки , подтверждаю, так как я писал покупаю постоянно 3-5 грн а не за 40 за шт. Для общего случая написал от 10 грн - и эти цены и ниже постоянно вижу в супермаркетах Менять щетки из соображений гигиены нужно каждые 3 мес даже неубиваемые из бамбуковых волокон, поэтому покупать счетку "с моторчиком" как и лопату с ним же не вижу смысла. Все цены проверены лично и гарантированно.
Допустим с рыбой да. Хорошее печенье - простое, то же овсяное, но качественное - порядка 40-45 грн за пачку примерно в полкило. Сгущенку за 20 грн (если такая существует) купить бы не рискнул. Порядка 35-40. Щетка зубная - если по какой-то акции, то 30-40 грн возможно.
ха ха , смешно, и что характерно - предсказуемо - специалисты по закупкам на 500грн ни за что прибежали писать очередную чушь , и уверять что белое это черное.
сгущенку , как писал - не покупаю - но цену от 17-20 грн за банку гуглил далеко не в единственном варианте - то есть выбрать есть из чего. Но можно заменить например литром сока от 12 грн за литр, да да, 10-12 грн отличный сок, проверенный. Для тех же "специалистов" назову те же финишные 20 грн за литр что и выше оговоренная цена за сгущенку. Печенье вообще продается от 20 с копейками за кг , с 30 начинается годами испробованное отличное печенье - овсяное , пшеничное галетное, мария, куча пряников в эти же деньги, песочное домашнее - там тонны сортов отличного качества - и не за половину а за кг. Зубные щетки , подтверждаю, так как я писал покупаю постоянно 3-5 грн а не за 40 за шт. Для общего случая написал от 10 грн - и эти цены и ниже постоянно вижу в супермаркетах Менять щетки из соображений гигиены нужно каждые 3 мес даже неубиваемые из бамбуковых волокон. Все цены проверены лично и гарантированно.
Ничего смешного и никакой чуши. За 20 грн это сгущенка без сгущенки. Печенье - действительно по таким ценам что вы привели есть и много, но я же писал о качественном, посмотрите состав и все станет ясно. Сок по 12 грн не наблюдал, но допустим такой имеется. Хотя предпочитаю именно сок (не "сок с мякотью", не "нектар", без глюкозно-фруктозных сиропов, без сахара, консервантов, желательно прямого отжима, а не восстановленный) - это порядка 30 грн/л. Зубные щетки за 3-5 грн? Ну так и быть, я таких не видел, будем считать что такие есть и приемлемой жёсткости.
Я не отношусь "на 500 грн и ничего не купить". Но предпочитаю покупать качественное.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Surfer написав: ха ха , смешно, и что характерно - предсказуемо - специалисты по закупкам на 500грн ни за что прибежали писать очередную чушь , и уверять что белое это черное. сгущенку , как писал - не покупаю - но цену от 17-20 грн за банку гуглил далеко не в единственном варианте - то есть выбрать есть из чего. Но можно заменить например литром сока от 12 грн за литр, да да, 10-12 грн отличный сок, проверенный. Для тех же "специалистов" назову те же финишные 20 грн за литр что и выше оговоренная цена за сгущенку. Печенье вообще продается от 20 с копейками за кг , с 30 начинается годами испробованное отличное печенье - овсяное , пшеничное галетное, мария, куча пряников в эти же деньги, песочное домашнее - там тонны сортов отличного качества - и не за половину а за кг. Зубные щетки , подтверждаю, так как я писал покупаю постоянно 3-5 грн а не за 40 за шт. Для общего случая написал от 10 грн - и эти цены и ниже постоянно вижу в супермаркетах Менять щетки из соображений гигиены нужно каждые 3 мес даже неубиваемые из бамбуковых волокон, поэтому покупать счетку "с моторчиком" как и лопату с ним же не вижу смысла. Все цены проверены лично и гарантированно.
Зубную щетку нормальную дешевле 20 грн в глаза не видел. Все что дешевле 20-25 грн, это только засоры чистить. Да и электрическая щетка лучше, 21 век все таки на дворе. А акая щетка браун или орал би подороже будет, хотя там насадки менять нужно. Но они явно не по 5-10 грн. Сок по 12 грн? и сгущенка за 20? м-да... Так для интереса - Вы знаете сколько яблок нужно для получения например 1 чистого литра сока?) И сколько стоит килограмм яблок на опте? А сама бумажная или пластиковая упаковка? А несколько торговых наценок? Производителя, оптовика и самой розницы?... И что водички, лимонную кислоту и подсластители еще нужно разбадяжить в концетрате - работа так сказть. Сок по 12 грн... это за 100 грамм? Если людям на свое собственно физическое здоровье наср. то почему они о чужом думать должны?
начались разговоры снобов ни о чем. Человек зашел в магазин сделал стандартную покупку - ему тут начали впаривать и эко продукцию и щетки с мотоГчиком.
Ну что ж, вынужден идти на абордаж.
Средний рецепт домашнего печенья на пол кг муки (3,5грн) 2 яйца (4-5грн), 100-200 гр сахара (2грн), разрыхлитель/ванмилин (3 грн) - итого 14грн. выход точно больше пол кило , или точно менее 30 грн/кг. Без всяких Е-шек, фермер-эко-био-кантри и как его еще там печенье.
Литр вышеуказанного сока ничем не хуже сока за 20+ грн, просто производители разные , как с молоком рядом стоящи е пакеты за 25 и 11-12 грн за литр. Для примера : Кг супердорогих в нынешнем году из за прошлого неурожая яблок стоит от 15 грн. выход сока процентов 70% от начальной массы. Кг апельсинов от 19 грн/ за кг. Есть отличный морковный сок от 8-10 грн за кг моркови - здесь легко выйти на 12 грн/литр. Так извините меня это не консервация а свежевыжатый сок или чистый фреш который обычно в разы дороже большинства пакетированных "соков".
Говорящие про экопродукты или электрощетки - это те же люди которые покупают молоко в магазинах по 25 грн/литр , и пытаются убедить всех что дешевле нет, хотя рядом стоит такое же молоко , без растительных компонентов, пастеризованное, той же жирности, только вдвое дешевле.
Итого вышеозвученный счет за 200 грн это только с натяжкой 135 грн
вчера ходил в АТБ около дома.... купил морской рыбы себе и детям, поллитра сгущенки, детскую зубную щетку, полкило печенья ребенку в школу, пару бисквитных рулетов, наверное что-то еще, потому что вышел с кульками в двух руках.... и уложился в 200 грн., что я делаю не так? )
То же самое без натяжек по вышеозвученным ценам :
45(кг океанической рыбы)+12(литр сока)+5+15+20=97грн - меньше 100грн, хотя некоторые не верили в такой чек за 200 грн , просили подтвержденния, а кто то подобное и за 500 покупает.
Понимаете когда население погловно натягивает на пальцы спиннеры , продающиеся на каждом углу , не удивительно что следующей покупкой будет электрощетка, и тому подобное. Одебиливание население идет семимильными шагами и делается это не зря. Купи ребенку спиннер и когда он подрастет он начнет покупать электрощетки и то что можно купить за 100 грн он будет покупать за 500. Это же чистое поле чудес - пока живут на свете дураки .. впаривать спиннеры, электрощетки, товары втридорога, потому что спиннерокрутители четко убеждены что качественное это только дорогое .. кому то стало быть с руки.
Вот на таких спиннеро крутителях с электрощеткой в зубах и растут цены там где они не должны расти. Так как рызрывы в ценах на один и тот же товар идут в разы. И то что сейчас происходит с курсом и ценами - это самое то. Лох убежден - если задрали курс , то все остальное тоже должно подорожать в 3-4 раза и поэтому покупает за 500 грн то что тут же рядом можно купить за 100. Лох это судьба как говорится.
Surfer написав:Это вы по европам самостоятельно не ездили - где в центральных странах европы есть просто конченные дороги. При чем даже основные трасы между крупнейшими городами. И поймите раз и навсегда не зависит качество дорог от уровня зарплат. Возьмите тот же Тай с уровнем зарплат сравнимого с нашим - там отличные дороги. Дороги хорошие там где не воруют на строительстве дорог. А у нас дороги иногда стоят дороже чем в европе , при на порядок низших зарплатах , но которые расползаются вместе с снегом в начале весны. Чтобы весной можно было "ремонтировать" эту дорогу по новому. И разговоры о платных дорогах - такая же блажь для терпил. Коммунальные платежи в разы поднимают - их качество стало сильно лучше ? Нет они просто тупо стали дороже за то же самое за неимением альтернатив и монополизме в этой области. Разговоры о медицине из той же оперы. При этом зубы лечить прилетают именно сюда наши "американцы" при "обалденой" платной медицине в штатах. Во Львове антисанитария ? Вы
В Индии не приходилось бывать, увы-с, зато по Европе накатался - в том числе когда объезжал платные автобаны, чтобы сэкономить (не сэкономил ). Все у них хорошо, даже на проселочных дорогах условной Польши и Германии дороги, хоть и узкие, но зачетные. А с индийскими цыганами сравнивать не могу - не был, но был в Китае: срача нет, дороги есть, антисанитарии нет. Хотя Китай большой.. Да и вообще-то говоря, предыдущие авторы вас верно поправляют - большинство импорта подорожало кратно росту курса, отечественные товары, в т.ч. продукты по личным ощущениям раза в два.
Surfer написав:Средний рецепт домашнего печенья на пол кг муки (3,5грн) 2 яйца (4-5грн), 100-200 гр сахара (2грн), разрыхлитель/ванмилин (3 грн) - итого 14грн. выход точно больше пол кило , или точно менее 30 грн/кг. Без всяких Е-шек, фермер-эко-био-кантри и как его еще там печенье.
Ни молока/кефира, ни масла - замечательное печенье. Вообще-то речь не шла о том, что можно самостоятельно приготовить вместо покупного.
Surfer написав:Литр вышеуказанного сока ничем не хуже сока за 20+ грн, просто производители разные
Верю, верю. Но может просветите - назовете производителя?
Кстати про экопродукты я вообще выше не видел ни слова - понятно, что речь не об этом сегменте.
Про электрощетки соглашусь - не знаю ни одного аргумента, что они эффективнее чем обычные, ни один стоматолог мне ничего такого не советовал.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав: Ни молока/кефира, ни масла - замечательное печенье. Вообще-то речь не шла о том, что можно самостоятельно приготовить вместо покупного. Верю, верю. Но может просветите - назовете производителя? Кстати про экопродукты я вообще выше не видел ни слова - понятно, что речь не об этом сегменте. Про электрощетки соглашусь - не знаю ни одного аргумента, что они эффективнее чем обычные, ни один стоматолог мне ничего такого не советовал.
Да не спорьте с ним. Человек пишет откровенную чушь, и скорее всего за деньги. Какие зубные щетки по три гривны? Он вообще с какой планеты, или из какого века пишет??? Даже в вонючем АТБ никаких щеток дешевле двадцати гривен нет. Нет, ну может конечно он в каких-то секондхэндах их покупает, не знаю : )
Tamagoch написав:вчера ходил в АТБ около дома.... купил морской рыбы себе и детям, поллитра сгущенки, детскую зубную щетку, полкило печенья ребенку в школу, пару бисквитных рулетов, наверное что-то еще, потому что вышел с кульками в двух руках.... и уложился в 200 грн., что я делаю не так? )
Не сочтите за грубость - чек можете аудитории форума предъявить?
Офигеть , я понимаю тут много "специалистов" скупаться по 500 "ни за что", орущих про тотальную дороговизну, но не настолько же.
рыба океаническая от 45-50/кг (хек, минтай акционная цена, но часто встречающаяся) но пусть будет 60/кг печенье от 30/кг (на любой выбор овсяное, галетное, песочное) сгущенка - не покупаю, нагуглил 370 грн от 17грн, пусть будет 20грн Щетка зубная от 3-5 грн , из синтетических или бамбуковых волокон - неубиваемая постоянно беру сам , для "специалистов закупаться по 500грн за "ничего"" пусть будет 10 грн рулеты - почти не покупаю , не так давно случаянно брал по 10 грн по акции , пусть будет 15 грн
Итого 60+30/2+20+10+15*2=135 грн то есть еще есть на секундочку 32,5% - вполне достаточно места для "чего то еше".
и попробуйте в штатах/европах купить то же самое за теже деньги - при чем без дешевых овощей/круп.
Лехко. Особенно если следить за акциями и знать места где действительно дешево. Это удел малоимущих. Но это работает. Причем не только дешевые продукты. Кило замороженной красной икры можно купить по случаю за 25-30 баксов. У нас эта-же пачка стоит по акции 1800 грн, много раз писал - галонная канистра 4% молока 4 бакса. У нас столько стоит 2,5 % 3,2% - немного дороже, 4% не видел (кроме топленого). Я не знаю как там народ на 200 грн скупается, у меня поход за едой на неделю - 1,5-2,5 тысячи, да еще в течении этой самой недели где-то что-то докупается на 1000. Без поездки в ашан, метро, новус заскочить по пути в атб - это 300+ грн .Семья - 4 человека.