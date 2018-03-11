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Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:41

  Juna написав:
  Surfer написав:литром сока от 12 грн за литр, да да, 10-12 грн отличный сок, проверенный

В самом деле? 5% сока 95% воды.... реально дешевле затарится тем что от 30-50 грн в стеклянной бутылке. Остальное болтушка зачем переплачивать.

  Surfer написав:Зубные щетки , подтверждаю, так как я писал покупаю постоянно 3-5 грн а не за 40 за шт. Для общего случая написал от 10 грн - и эти цены и ниже постоянно вижу в супермаркетах

Таких счеток уже нет давно я покупаю самые дешевые и дешевле 25 грн. нормальных нет.


7,10 за щетку на опте - https://prom.ua/p369077855-schetka-zubnaya-bio.html
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:15

  mikola963 написав:SMOKE Вранье. Нормальный пропаренный импортный рис 20 грн кг в АТБ.
Нормальный не пропаренный рис покупал в АТБ 10 лет назад. Пропаренный рис - съедобный? Пять лет назад пачку купил, один раз попробовал и до сих пор лежит.

Скажу даже больше- он и полезней обычного и вкуснее. Поэтому всегда дороже непропаренного.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:27

  Faceless написав:
  Surfer написав:рыба океаническая от 45-50/кг (хек, минтай акционная цена, но часто встречающаяся) но пусть будет 60/кг
печенье от 30/кг (на любой выбор овсяное, галетное, песочное)
сгущенка - не покупаю, нагуглил 370 грн от 17грн, пусть будет 20грн
Щетка зубная от 3-5 грн , из синтетических или бамбуковых волокон - неубиваемая постоянно беру сам , для "специалистов закупаться по 500грн за "ничего"" пусть будет 10 грн
рулеты - почти не покупаю , не так давно случаянно брал по 10 грн по акции , пусть будет 15 грн

Итого 60+30/2+20+10+15*2=140 грн то есть еще есть достаточно места для "чего то еше".

Допустим с рыбой да.
Хорошее печенье - простое, то же овсяное, но качественное - порядка 40-45 грн за пачку примерно в полкило.
Сгущенку за 20 грн (если такая существует) купить бы не рискнул. Порядка 35-40.
Щетка зубная - если по какой-то акции, то 30-40 грн возможно.

Перебор.
Сгущенка высокого качества по Госту - 29 грн бпнка, в мягкой упаковке- 25 грн. Овсяное печенье самое качественное с хорошим составом от Хлебзавода - до 40грн /кило. Щетка за 40 без акции - это оралби не самый бюджетный. А есть и колгейты по 10грн.
А вот по рыбе не соглашусь. 50грн минтай/ хек редко такое. 65-70 грн - валом продается.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
Повідомлень: 3715
З нами з: 06.02.09
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1557 раз.
 
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  #<1 ... 3456
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