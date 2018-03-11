Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

Додано: Вів 20 бер, 2018 03:46

Faceless написав: Вообще-то речь не шла о том, что можно самостоятельно приготовить вместо покупного. Вообще-то речь не шла о том, что можно самостоятельно приготовить вместо покупного.

Верю, верю. Но может просветите - назовете производителя?

Человек пишет откровенную чушь, и скорее всего за деньги. Какие зубные щетки по три гривны? Он вообще с какой планеты, или из какого века пишет??? Даже в вонючем АТБ никаких щеток дешевле двадцати гривен нет.

Щетка за 40 без акции - это оралби не самый бюджетный. А есть и колгейты по 10грн.



А вот по рыбе не соглашусь. 50грн минтай/ хек редко такое. 65-70 грн - валом продается.

речь шла о том что от 25-30 грн может быть абсолютно достойное печенье без всяких добавок , химии. Возможно всякие там овсяные , пряники и идут с эмульгаторами , ароматизаторми и прочей гадостью , но что то простое типа галетного вполне может быть чистым от этой гадости. Уверен в этой ценовой категории можно найти вполне достойное печенье.например, недавно вообще продавался от 10 грн. Продается в крупнейших сетях - Билла, Фуршет (сейчас актуальная цена 11,95), Сильпо - не думаю чтобы они откровенным шмурдяком торговали.здесь отзывы по нему, в целом народ хвалит :или Садочок , более известный, не далеко от него ушел - от 16 грн.Ну да меня спонсируют производители щеток по 3-5 грн )). Не надо свою тупость выдавать за точку зрения. Ниже , спасибо , отписались с сылками хотя бы по 7 грн. Щетки по 3 грн покупал в наборе из 5 шт за 15 грн. Уже после обвала гривны. По 5 грн видел неделю назад какой то маленький магазинчик. Из крупных сетей по моему в Кишене что то около 5-7 - до 10 грн видел совсем не давно. с удовольствием бы подкрепил ссылкой но у Кишени с этим слабо. Сеть не длеко последняя , несертифицированную паленку думаю выставлять не будет. Но это конечно мелочиВы правы , обычная цена где то такая , все что ниже - акционные. Но дело в том что акции эти бывают довольно часто в разных сетях. В одной заканчивается в другой начинается. Прямо сегодня в. Бывает дешевле.И здесь самое интересное. Хек у нас обычно бывает североатлантическим , ну еще аргентинский. Вещь в целом импортная , на огороде вроде не растет. То есть Североатлантический ловится скорее всего в атлантике за вероятно североамериканскую зарплату, на североамериканских судах , топливе, лицензиях на отлов тоже вероятно североамериканских или что там у них еще и все это в эСКаВэ. Так вот до обвала в 2013 он стоил примерно 30-35 за кг. То есть подорожание всего в 1,5-2 раза на почти в 3-4 раза обвалившемся курсе гривны. При этом например отечественное молоко большинства производителей подорожало в 2-3 раза. Но в то же время отечественная овощная продукция осталась практически на прежнем довоенном уровне. Или масло подсолнечное - тоже рост почти в 3 раза - ну там вроде выясняли есть 3-5 монополиста, которые держат рынок. Ну и прочие там курочки рябы с золотыми яйцами на госдотациях. Вот вам и суть "подорожания", и рукотворной "инфляции". И чеки ПА500, когда реально их условно говоря ПА100 отоварить можно даже сегодня.