Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:41

  Juna написав:
  Surfer написав:литром сока от 12 грн за литр, да да, 10-12 грн отличный сок, проверенный

В самом деле? 5% сока 95% воды.... реально дешевле затарится тем что от 30-50 грн в стеклянной бутылке. Остальное болтушка зачем переплачивать.

  Surfer написав:Зубные щетки , подтверждаю, так как я писал покупаю постоянно 3-5 грн а не за 40 за шт. Для общего случая написал от 10 грн - и эти цены и ниже постоянно вижу в супермаркетах

Таких счеток уже нет давно я покупаю самые дешевые и дешевле 25 грн. нормальных нет.


7,10 за щетку на опте - https://prom.ua/p369077855-schetka-zubnaya-bio.html
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:15

  mikola963 написав:SMOKE Вранье. Нормальный пропаренный импортный рис 20 грн кг в АТБ.
Нормальный не пропаренный рис покупал в АТБ 10 лет назад. Пропаренный рис - съедобный? Пять лет назад пачку купил, один раз попробовал и до сих пор лежит.

Скажу даже больше- он и полезней обычного и вкуснее. Поэтому всегда дороже непропаренного.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:27

  Faceless написав:
  Surfer написав:рыба океаническая от 45-50/кг (хек, минтай акционная цена, но часто встречающаяся) но пусть будет 60/кг
печенье от 30/кг (на любой выбор овсяное, галетное, песочное)
сгущенка - не покупаю, нагуглил 370 грн от 17грн, пусть будет 20грн
Щетка зубная от 3-5 грн , из синтетических или бамбуковых волокон - неубиваемая постоянно беру сам , для "специалистов закупаться по 500грн за "ничего"" пусть будет 10 грн
рулеты - почти не покупаю , не так давно случаянно брал по 10 грн по акции , пусть будет 15 грн

Итого 60+30/2+20+10+15*2=140 грн то есть еще есть достаточно места для "чего то еше".

Допустим с рыбой да.
Хорошее печенье - простое, то же овсяное, но качественное - порядка 40-45 грн за пачку примерно в полкило.
Сгущенку за 20 грн (если такая существует) купить бы не рискнул. Порядка 35-40.
Щетка зубная - если по какой-то акции, то 30-40 грн возможно.

Перебор.
Сгущенка высокого качества по Госту - 29 грн бпнка, в мягкой упаковке- 25 грн. Овсяное печенье самое качественное с хорошим составом от Хлебзавода - до 40грн /кило. Щетка за 40 без акции - это оралби не самый бюджетный. А есть и колгейты по 10грн.
А вот по рыбе не соглашусь. 50грн минтай/ хек редко такое. 65-70 грн - валом продается.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 03:46

  Faceless написав:Вообще-то речь не шла о том, что можно самостоятельно приготовить вместо покупного.


речь шла о том что от 25-30 грн может быть абсолютно достойное печенье без всяких добавок , химии. Возможно всякие там овсяные , пряники и идут с эмульгаторами , ароматизаторми и прочей гадостью , но что то простое типа галетного вполне может быть чистым от этой гадости. Уверен в этой ценовой категории можно найти вполне достойное печенье.

Верю, верю. Но может просветите - назовете производителя?


например Квитень , недавно вообще продавался от 10 грн. Продается в крупнейших сетях - Билла, Фуршет (сейчас актуальная цена 11,95), Сильпо - не думаю чтобы они откровенным шмурдяком торговали.
здесь отзывы по нему, в целом народ хвалит :
http://otzovik.com/reviews/nektar_s_myakotyu_kviten/

или Садочок , более известный, не далеко от него ушел - от 16 грн.

Человек пишет откровенную чушь, и скорее всего за деньги. Какие зубные щетки по три гривны? Он вообще с какой планеты, или из какого века пишет??? Даже в вонючем АТБ никаких щеток дешевле двадцати гривен нет.


Ну да меня спонсируют производители щеток по 3-5 грн )). Не надо свою тупость выдавать за точку зрения. Ниже , спасибо , отписались с сылками хотя бы по 7 грн. Щетки по 3 грн покупал в наборе из 5 шт за 15 грн. Уже после обвала гривны. По 5 грн видел неделю назад какой то маленький магазинчик. Из крупных сетей по моему в Кишене что то около 5-7 - до 10 грн видел совсем не давно. с удовольствием бы подкрепил ссылкой но у Кишени с этим слабо. Сеть не длеко последняя , несертифицированную паленку думаю выставлять не будет. Но это конечно мелочи

Щетка за 40 без акции - это оралби не самый бюджетный. А есть и колгейты по 10грн.

А вот по рыбе не соглашусь. 50грн минтай/ хек редко такое. 65-70 грн - валом продается.

Вы правы , обычная цена где то такая , все что ниже - акционные. Но дело в том что акции эти бывают довольно часто в разных сетях. В одной заканчивается в другой начинается. Прямо сегодня в Сильпо видел по 54,9 отличного качества - можете проверить. Бывает дешевле.

И здесь самое интересное. Хек у нас обычно бывает североатлантическим , ну еще аргентинский. Вещь в целом импортная , на огороде вроде не растет. То есть Североатлантический ловится скорее всего в атлантике за вероятно североамериканскую зарплату, на североамериканских судах , топливе, лицензиях на отлов тоже вероятно североамериканских или что там у них еще и все это в эСКаВэ. Так вот до обвала в 2013 он стоил примерно 30-35 за кг. То есть подорожание всего в 1,5-2 раза на почти в 3-4 раза обвалившемся курсе гривны. При этом например отечественное молоко большинства производителей подорожало в 2-3 раза. Но в то же время отечественная овощная продукция осталась практически на прежнем довоенном уровне. Или масло подсолнечное - тоже рост почти в 3 раза - ну там вроде выясняли есть 3-5 монополиста, которые держат рынок. Ну и прочие там курочки рябы с золотыми яйцами на госдотациях. Вот вам и суть "подорожания", и рукотворной "инфляции". И чеки ПА500, когда реально их условно говоря ПА100 отоварить можно даже сегодня.
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