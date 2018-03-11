Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

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mikola963 написав:SMOKE Вранье. Нормальный пропаренный импортный рис 20 грн кг в АТБ. Нормальный не пропаренный рис покупал в АТБ 10 лет назад. Пропаренный рис - съедобный? Пять лет назад пачку купил, один раз попробовал и до сих пор лежит.
Скажу даже больше- он и полезней обычного и вкуснее. Поэтому всегда дороже непропаренного.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Surfer написав:рыба океаническая от 45-50/кг (хек, минтай акционная цена, но часто встречающаяся) но пусть будет 60/кг печенье от 30/кг (на любой выбор овсяное, галетное, песочное) сгущенка - не покупаю, нагуглил 370 грн от 17грн, пусть будет 20грн Щетка зубная от 3-5 грн , из синтетических или бамбуковых волокон - неубиваемая постоянно беру сам , для "специалистов закупаться по 500грн за "ничего"" пусть будет 10 грн рулеты - почти не покупаю , не так давно случаянно брал по 10 грн по акции , пусть будет 15 грн
Итого 60+30/2+20+10+15*2=140 грн то есть еще есть достаточно места для "чего то еше".
Допустим с рыбой да. Хорошее печенье - простое, то же овсяное, но качественное - порядка 40-45 грн за пачку примерно в полкило. Сгущенку за 20 грн (если такая существует) купить бы не рискнул. Порядка 35-40. Щетка зубная - если по какой-то акции, то 30-40 грн возможно.
Перебор. Сгущенка высокого качества по Госту - 29 грн бпнка, в мягкой упаковке- 25 грн. Овсяное печенье самое качественное с хорошим составом от Хлебзавода - до 40грн /кило. Щетка за 40 без акции - это оралби не самый бюджетный. А есть и колгейты по 10грн. А вот по рыбе не соглашусь. 50грн минтай/ хек редко такое. 65-70 грн - валом продается.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Faceless написав:Вообще-то речь не шла о том, что можно самостоятельно приготовить вместо покупного.
речь шла о том что от 25-30 грн может быть абсолютно достойное печенье без всяких добавок , химии. Возможно всякие там овсяные , пряники и идут с эмульгаторами , ароматизаторми и прочей гадостью , но что то простое типа галетного вполне может быть чистым от этой гадости. Уверен в этой ценовой категории можно найти вполне достойное печенье.
Верю, верю. Но может просветите - назовете производителя?
или Садочок , более известный, не далеко от него ушел - от 16 грн.
Человек пишет откровенную чушь, и скорее всего за деньги. Какие зубные щетки по три гривны? Он вообще с какой планеты, или из какого века пишет??? Даже в вонючем АТБ никаких щеток дешевле двадцати гривен нет.
Ну да меня спонсируют производители щеток по 3-5 грн )). Не надо свою тупость выдавать за точку зрения. Ниже , спасибо , отписались с сылками хотя бы по 7 грн. Щетки по 3 грн покупал в наборе из 5 шт за 15 грн. Уже после обвала гривны. По 5 грн видел неделю назад какой то маленький магазинчик. Из крупных сетей по моему в Кишене что то около 5-7 - до 10 грн видел совсем не давно. с удовольствием бы подкрепил ссылкой но у Кишени с этим слабо. Сеть не длеко последняя , несертифицированную паленку думаю выставлять не будет. Но это конечно мелочи
Щетка за 40 без акции - это оралби не самый бюджетный. А есть и колгейты по 10грн.
А вот по рыбе не соглашусь. 50грн минтай/ хек редко такое. 65-70 грн - валом продается.
И здесь самое интересное. Хек у нас обычно бывает североатлантическим , ну еще аргентинский. Вещь в целом импортная , на огороде вроде не растет. То есть Североатлантический ловится скорее всего в атлантике за вероятно североамериканскую зарплату, на североамериканских судах , топливе, лицензиях на отлов тоже вероятно североамериканских или что там у них еще и все это в эСКаВэ. Так вот до обвала в 2013 он стоил примерно 30-35 за кг. То есть подорожание всего в 1,5-2 раза на почти в 3-4 раза обвалившемся курсе гривны. При этом например отечественное молоко большинства производителей подорожало в 2-3 раза. Но в то же время отечественная овощная продукция осталась практически на прежнем довоенном уровне. Или масло подсолнечное - тоже рост почти в 3 раза - ну там вроде выясняли есть 3-5 монополиста, которые держат рынок. Ну и прочие там курочки рябы с золотыми яйцами на госдотациях. Вот вам и суть "подорожания", и рукотворной "инфляции". И чеки ПА500, когда реально их условно говоря ПА100 отоварить можно даже сегодня.